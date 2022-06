Regen trüben Feststimmung am Zapfenstreich Windisch 2022 nicht

Windisch Auch Regen trübt die Feststimmung am Zapfenstreich nicht Am Freitag, hat der diesjährige Zapfenstreich vor dem traditionellen Jugendfest Windisch stattgefunden. Geboten wurden viele Attraktionen. Maja Reznicek 24.06.2022, 23.13 Uhr

Die Tanzschule Mova Dance aus Windisch sorgt mit zwischen 70 und 100 Schülerinnen und Schülern für eine Showeinlage. Maja Reznicek

Ein bisschen ist es ein Abend des grossen Wiedersehens. Ein Familienvater steuert vor dem Schulhaus Dohlenzelg mit dem Kinderwagen auf einen Bekannten zu. Sie lachen, tauschen Neuigkeiten aus. Dann sagt der eine schwärmend:

«Ach, das ist immer so schön mit dem Jugendfest. Immer was Neues und immer für die Kinder.»

Wenige Metern entfernt, in der «WunderBar», findet ebenfalls eine Wiedervereinigung statt. Zirka 100 ehemalige Schülerinnen und Schüler aus Windisch nehmen in diesem Jahr am Klassentreffen am Zapfenstreich Windisch teil.

Ehemalige Schülerinnen und Schüler finden beim Klassentreffen wieder zusammen. Maja Reznicek

Eine 65-Jährige verrät der AZ, dass sie schon seit deren Lancierung bei den Treffen dabei ist. Jemand Bekanntes habe sie heute noch nicht getroffen, ihre Kollegin dafür schon viele.

70 bis 100 Kinder beteiligen sich an dem «Showact»

Die offizielle Eröffnung des Vorabends des Jugendfests übernimmt in der Zwischenzeit pünktlich um 19 Uhr die Musikgesellschaft Eintracht.

Die Musikgesellschaft Eintracht trägt ein breites Repertoire vor. Maja Reznicek

Vom just in diesem Moment einsetzenden Regen lassen sie sich nicht beirren. Eine Stunde lang spielen die Musikerinnen und Musiker ein Programm für Jung und Alt: So bieten sie dem Publikum vom Tango bis zum Hit von Michael Jackson ein breites Repertoire.

Im Anschluss übernehmen die Schülerinnen und Schüler der Tanzschule Mova Dance die Bühne. Zwischen 70 und 100 Kindern und Jugendliche zeigen in einem «Showact» verschiedenste Tanzstile: von Jazz bis Breakdance.

Eindrücke vom Zapfenstreich 2022 in Windisch.

Parallel dazu tummeln sich bereits einige Kinder, Jugendliche und Familien im Lunapark. Geduldig wartet man auf Zuckerwatte und Magenbrot, genauso wie auf die Fahrt mit dem Autoskooter. Im Laufe des Abends strömen immer mehr Menschen an den Zapfenstreich. Von ein bisschen Regen lässt sich hier niemand die Laune verderben.