PDAG Windisch: Hauptgebäude soll für 31 Millionen saniert werden

Bei den Trakten W3 bis W7 auf dem Areal Königsfelden in Windisch sollen im Herbst die Arbeiten starten. Laut dem bis am 6. Februar aufliegenden Baugesuch gibt es zudem Anpassungen an der Umgebung.

Maja Reznicek Jetzt kommentieren 18.01.2023, 05.00 Uhr