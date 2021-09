Windisch: FDP verliert einen Sitz und Linke holen die Mehrheit

Windisch Anita Bruderer kann einen von zwei Sitzen für die FDP retten und ein SPler scheidet nach Linksrutsch als überzählig aus Der bisherige SP-Gemeinderat Bruno Graf ist ab 2022 der einzige Mann im Gemeinderat Windisch. Mit einer überraschend klaren Frauenmehrheit können alle drei vakanten Sitze im ersten Wahlgang besetzt werden. Wie sich die Bürgerlichen womöglich selber ein Bein gestellt haben und was die SP erstaunt hat, war an den Wahlfeiern zu erfahren. Claudia Meier 27.09.2021, 01.05 Uhr

Die frisch gewählte Gemeinderätin Anita Bruderer mit FDP-Ortsparteipräsident Bruno Kaufmann an der Feier im Sanavita Windisch. Bild: Claudia Meier

Mit einem so klaren Wahlausgang hätten selbst die drei frisch gebackenen Gemeinderätinnen Monica Treichler (SP), Isabelle Bechtel (parteilos, von den Grünen portiert) und Anita Bruderer (FDP) nicht gerechnet: In Windisch gingen praktisch alle von einem zweiten Wahlgang aus angesichts der acht Kandidierenden und drei Vakanzen für die fünfköpfige Exekutive. Doch einen solchen braucht es nicht, weil sogar sechs Kandidierende das absolute Mehr geschafft haben.

Künftig wird also das erwähnte Frauen-Trio zusammen mit SP-Gemeinderat Bruno Graf und SVP-Gemeindepräsidentin Heidi Ammon die Geschicke der Gemeinde Windisch bestimmen. Gross war denn auch die Freude am Sonntagabend an der Wahlfeier der Linken neben der Bossartschür.

Die Linken feiern neben der Bossartschür (v. l.): Vizepräsidentin Monica Treichler (SP, neu), bisheriger SP-Gemeinderat Bruno Graf und Isabelle Bechtel (parteilos, von den Grünen portiert, neu). Bild: Claudia Meier

Der 67-jährige pensionierte Kreisplaner Reto Candinas, der mit 1028 Stimmen das absolute Mehr von 858 Stimmen souverän erreichte, scheidet als überzählig aus. Der SPler sagt, er habe dieses Resultat erwartet. Natürlich hätte ihn die Gemeinderatsmitarbeit sehr gefreut und er hätte sein Fachwissen gerne eingebracht.

Die SP stellt künftig auch den Quotenmann

«Die rot-grüne Mehrheit war unser Hauptziel. Das haben wir mit guten Resultaten geschafft», sagt SP-Vizepräsidentin Rosi Magon, die auf eine erneute Kandidatur verzichtet hat, in ihrer kurzen Rede.

SP-Vizepräsidentin Rosi Magon verteilt Sträusse. Bild: Claudia Meier

In ihre Fussstapfen als Vizepräsidentin tritt die 50-jährige Parteigenossin Monica Treichler, die als Schulleiterin arbeitet und seit vier Jahren in Windisch wohnt. Dass Reto Candinas die Wahl verpasst hat, weil er nur 79 Stimmen weniger holte als FDPlerin Anita Bruderer, bezeichnet Magon als Wermutstropfen. Sie habe vom Wahlbüro gehört, dass einige Stimmberechtigten nur wegen der «Ehe für alle» an die Urne gingen und nicht wählten.

Den erfolgreichen Kandidierenden überreichte Rosi Magon einen Strauss mit Peperoncini, um den Gemeinde- rat aufzupeppen, und violette Blumen stellvertretend für die grosse Frauenvertretung. «Mit Bruno Graf stellt die SP auch den Quotenmann», hält die scheidende Vizepräsidentin mit einem Schmunzeln fest. Graf fügt an:

«Rosi Magon war zwölf Jahre im Gemeinderat. Eine rot-grüne Mehrheit war immer Rosis Wunsch gewesen. Dank ihrer grossen Unterstützung ist das Realität geworden.»

Matthias Zehnder gab bei der Geschenkübergabe als Ortgruppe-Vertreter seiner Freude Ausdruck, dass die Grünen mit Isabelle Bechtel einen Gemeinderatssitz haben, bevor sie erstmals mit einer eigenen Liste zu den Einwohnerratswahlen antreten.

Der Wahlerfolg der Linken soll die FDP motivieren

Anders tönt es an der Wahlfeier der FDP im Alterszentrum Sanavita. «Jetzt ist nicht nur das Parlament links, sondern halt auch noch die Exekutive», sagt FDP-Ortsparteipräsident Bruno Kaufmann. Er hoffe, dass dies eine Motivation sei für die Mobilisierung – auch unter den Jungen – bei den Einwohnerratswahlen. Denn die Wahl von Anita Bruderer habe gezeigt, dass wirklich jede einzelne Stimme wichtig sei.

Wie Kaufmann hob auch Noch-FDP-Gemeinderat Max Gasser den starken Leistungsausweis hervor der Kandidierenden Bruderer und Conrad Gerhardt, der über sein Abschneiden positiv überrascht ist. Die Bürgerlichen haben sich laut Gasser womöglich ein Bein gestellt, weil SVP und FDP die Kräfte nicht gebündelt haben.