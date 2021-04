Windisch Am Steuer eingenickt und gegen Leitplanke gekracht: Junglenker muss Ausweis auf der Stelle abgeben Ein Automobilist nickte während der Fahrt kurz ein und prallte gegen die Randleitplanke. Verletzt wurde niemand. Am Fahrzeug entstand grosser Sachschaden. Den Führerausweis musste der Unfallfahrer auf der Stelle abgebe. 18.04.2021, 10.13 Uhr

Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Kapo AG

(luk) Der Unfall ereignete sich am frühen Sonntagmorgen, kurz nach 5 Uhr, in Windisch. Ein 20-jähriger Autolenker fuhr auf der Zürcherstrasse in Richtung Windisch als er kurz einnickte und die Herrschaft über sein Fahrzeug verlor. Dabei kam er von der Ideallinie ab und prallte gegen die Randleitplanke. Der Lenker blieb unverletzt.