PDAG veranstaltet in Windisch Einblickstag

22 Jahre lebte der «Kronprinz vom Kanton Innerschweiz» in Königsfelden – dieser Patient ist auch Thema der einmaligen Ausstellung der PDAG

Am Samstag findet auf dem Areal Königsfelden in Windisch der Einblickstag «Rund um die Psychiatrie» statt. Dabei erfahren die Besucherinnen und Besucher auch, was sie selbst für ihre mentale Gesundheit tun können.