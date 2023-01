Wildtiere Fotofallen zeigen: Im Aargau leben mehr Luchse – in diesen Gebieten sind sie zu Hause Die grösste Wildkatze Europas gibt es auch in der Region Brugg. Jetzt hat die Stiftung für Raubtierökologie und Wildtiermanagement Kora den Bericht zum letztjährigen kantonsübergreifenden Fotofallen-Monitoring veröffentlicht. Deborah Bläuer 9 Kommentare 07.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Seit etwas mehr als 50 Jahren gibt es in der Schweiz wieder Luchse. Symbolbild: Romano Cuonz

Schnell, beinahe lautlos und meistens im Verborgenen unterwegs: Es ist nicht verwunderlich, dass der Luchs auch «Geist des Waldes» genannt wird. Doch vergangenen Winter sind einige dieser «Geister» in Fotofallen getappt.

Wie die Stiftung für Raubtierökologie und Wildtiermanagement Kora schreibt, wurde im Winter 2021/22 während zweier Perioden von 60 Nächten ein Fotofallen-Monitoring im Gebiet Jura Nord durchgeführt. Auch im Kanton Aargau wurden Fallen aufgestellt.

An 56 Standorten wurden Luchse fotografiert

«Im Durchgang wurden während 114 Ereignissen 21 selbstständige Luchse an 56 Standorten fotografiert», ist im kürzlich veröffentlichten Bericht der Stiftung Kora dazu zu lesen. «Selbständig» bedeutet, dass die Luchse alt genug sind, um sich selbst ernähren zu können. «Darüber hinaus wurden fünf Jungtiere aus mindestens vier Würfen nachgewiesen.» In Auftrag gegeben haben den Bericht die Kantone Aargau, Basel-Landschaft und Solothurn als Ergänzung zum vom Bundesamt für Umwelt finanzierten Luchs-Monitoring.

B755, ein Männchen, das sehr oft im Kanton Aargau fotografiert wird, tappt in eine Fotofalle. Bild: Stiftung Kora

Gemäss dem Bericht leben im Referenzgebiet zwei bis drei Luchse pro 100 Quadratkilometer geeignetem Habitat. Dies ist mehr als im Jahr 2015/2016.

Allerdings sei ein direkter Vergleich der beiden Monitorings nur bedingt möglich, steht im Bericht, da das Referenzgebiet in diesem Jahr grösser als beim letzten Durchgang gewesen sei. Neben Flächen in den Kantonen Bern, Jura, Solothurn und Basel-Landschaft umfasste es erstmals auch Bereiche im Aargau.

Zuvor erhielt man Informationen über Luchse hier ausschliesslich durch Meldungen von Luchsbeobachtungen, einzelnen Fotofallenbildern oder gerissenen (Wild-)Tieren durch das Amt für Jagd und Fischerei oder Privatpersonen.

Vergangenen Winter wurde das Referenzgebiet (blau eingezeichnet) erweitert (rot eingezeichnet). Screenshot: Bericht der Stiftung Kora

Beim Fotofallen-Monitoring wurde festgestellt, dass im Referenzgebiet zwischen 22 und 39 Luchse leben. Ausserdem entdeckte man, dass die Population im Aargau zugenommen hat.

Wie Ursula Sterrer, Wildtierbiologin bei der Stiftung Kora, erklärt, liegt im Aargau der nordöstliche Rand des Verbreitungsgebiets der Luchspopulation des Juras. «Es gibt im Kanton Aargau fast ausschliesslich Nachweise nördlich der Aare, im Raum Erlinsbach bis nördlich von Brugg und nahe Wittnau. Luchse breiten sich relativ konservativ aus. Neue Reviere werden oft angrenzend an das letzte besetzte Revier besiedelt. Grundsätzlich kann man sagen, dass sie auch dort heimisch werden, wo es genügend Beutetiere gibt, vor allem Rehe oder Gämsen, und genügend Versteckmöglichkeiten.»

Der Luchs ist meistens im Verborgenen unterwegs und wird deshalb auch «Geist des Waldes» genannt. Symbolbild: zvg

Überleben der Luchse in der Schweiz ist nicht gesichert

In der Schweiz war die grösste Wildkatze Europas einst ausgerottet, die letzte historische Beobachtung erfolgte 1904 beim Simplonpass. Aber Anfang der 70er-Jahre siedelte man die Tiere wieder an.

Weil die hiesigen beiden Populationen, die sich im Raum Jura und in den Alpen befinden, relativ klein und von anderen Populationen abgeschnitten sind, ist ihr langfristiges Überleben nicht gesichert und die Tiere dürfen nicht gejagt werden. Gemäss Schätzungen lebten im Jahr 2019 in der Schweiz 254 Luchse, Jungtiere, die noch bei der Mutter sind, nicht miteingerechnet, der Grossteil davon in den Alpen.

In freier Wildbahn beträgt ihre Lebenserwartung bis zu 20 Jahre. Luchse sind hauptsächlich nachtaktiv und Einzelgänger. Sie wiegen zwischen 17 und 26 Kilogramm und haben eine Schulterhöhe von 50 bis 60 Zentimetern. Besonders charakteristisch sind die langen Haarpinsel an den Ohrenspitzen und der ausgeprägte Backenbart. Das individuell gefleckte Fell ist im Sommer eher rötlich bis gelbbraun und im Winter graubraun.

9 Kommentare Markus Jenni vor etwa 6 Stunden 9 Empfehlungen Wenn Sie so gut rechnen können. Berechnen Sie doch wieviel Tiere wir Schweizer alle zusammen töten müssen um unseren Hunger zu stillen. Aber klar wir dürfen das, die Wildtiere jedoch nicht. 9 Empfehlungen Christoph Lüthi vor etwa 3 Stunden 4 Empfehlungen Lieber Herr BernerIch weiss nicht genau was sie sehen oder fotografieren. Fakt ist, dass das füttern von Wildtieren (seit 2023 auch Enten usw.) verboten ist. Ausnahme Ablenkfütterung für Wildschweine in geringem Masse, damit sie im Wald bleiben und keine Schäden in Kulturen anrichten. Bitte genau informieren bevor Kommentar schreiben. Ansonsten gibt sicher die Jagd- und Fischereiverwaltung vom Kanton Auskunft. Danke. 4 Empfehlungen Alle Kommentare anzeigen