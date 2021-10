Westumfahrung Brugg: Fussgänger trotz Verkehr auf Fahrbahn

Westumfahrung Brugg Wegen Verwechslungen: Fussgänger trotz Verkehr auf der Fahrbahn Auf der Westumfahrung in Brugg kam es zu mehreren gefährlichen Situationen, weil sich Leute auf der Fahrbahn befanden. Offenbar gab es Verwechslungen, denn zwar ist die Südumfahrung am Samstag und Sonntag für Fussgänger geöffnet, nicht aber die Westumfahrung. 02.10.2021, 16.01 Uhr

Die Eröffnungsfeier am Freitag – erst am Montag wird die Südumfahrung dem Verkehr übergeben. Alex Spichale / BRU

Die Südumfahrung in Brugg wurde am Freitag feierlich eröffnet. Doch die Strasse wird absichtlich erst am kommenden Montag dem Verkehr übergeben - übers Wochenende gehört sie den Fussgängern und Fahrradfahrenden.