Hoffnung für Vogel Wendehals: 2021 gab es Höchstwert im Aargau

Wendehals «Letztes Jahr gab es einen neuen Höchstwert im Aargau»: Warum die Förderer des gefährdeten Spechts trotzdem vorsichtig mit der Freude sind Seit sechs Jahren arbeiten die Vogelwarte Sempach und Birdlife Schweiz daran, dass der Bestand des Wendehalses wieder steigt. Ausgewählt wurden für das Projekt unter anderem Flächen im Schenkenbergertal. Eine Zwischenbilanz. Maja Reznicek Jetzt kommentieren 09.11.2022, 05.00 Uhr

Über 400 Nistkästen wurden im Rahmen des Projekts für den Wendehals aufgestellt. Imago

Jahrzehntelang verschwand der Wendehals in aller Stille. Vor sechs Jahren schätzte die Schweizerische Vogelwarte Sempach den nationalen Bestand des Spechts auf 1000 bis 2500 Brutpaare. Im Kanton Aargau selbst gab es nur noch wenige Tiere. Um diesem Negativtrend entgegenzuwirken, lancierte die Institution 2016 gemeinsam mit Birdlife Schweiz ein Projekt zur Förderung des Zugvogels.

Dafür wurden Gebiete in den Kantonen Aargau, Bern sowie Solothurn gewählt, wo früher Wendehälse brüteten und die einen geeigneten Lebensraum bieten. Auf über 50 Flächen entlang des Jurasüdfusses – darunter solche im Schenkenbergertal – kamen dafür fünf lokale Vogelschutzvereine und diverse Freiwillige zum Einsatz.

Stefan Greif von Birdlife Schweiz (links) und Michael Lanz von der Schweizerischen Vogelwarte Sempach stellten das Förderprojekt vor rund eineinhalb Jahren vor. Severin Bigler

Über 400 Nistkästen stellten sie zwischen Biel und Wettingen in Rebbergen auf und schufen ein optimales Nahrungsangebot. Doch wie steht es aktuell um das Vorhaben und was hat es bisher gebracht?

Bisher gab es keinen gesicherten Bruthinweis im Jahr 2022

Laut Stefan Greif, Projektleiter Artenförderung von Birdlife Schweiz, läuft die Wendehals-Förderung noch in den Gebieten. Neben dem Überwachen der Bestände würden in den Rebbergen in den nächsten Jahren weiterhin Strukturen wie Buschgruppen, Ast- und Steinhaufen, Holzbeigen oder Trockenmauern angeregt, sodass der kleine Specht und andere Tiere noch bessere Lebensräume vorfinden würden. Greif fügt an:

«Mit den Winzern wollen wir ausserdem über zusätzliche Fördermöglichkeiten wie beispielsweise eine angepasste Unternutzung, also eine blütenreine Einsaat, aber auch das teilweise Offenhalten der Rebreihen sprechen.»

Auf die Frage, welche Ergebnisse das Projekt bisher gebracht hat, gibt sich der Projektleiter zurückhaltend. Es sei schwierig, solche Vorhaben von einem auf das andere Jahr zu betrachten: «Sie sind normalerweise langfristig angelegt und Erfolge zeigen sich erst nach einigen Jahren.»

Kleinstrukturen wie Büsche und Steinhaufen sollen weiter angeregt werden. Severin Bigler

Dies lasse sich im Vergleich von 2021 und 2022 gut sehen. Greif führt aus: «Letztes Jahr gab es mit zwei bis drei Brutpaaren einen neuen Höchstwert im Aargau.» 2022 konnte der Wendehals dahingegen zwar auf dem Zug nachgewiesen werden, einen gesicherten Brutnachweis gibt es aber wohl nicht. Mit der Freude über den Erfolg gibt man sich also vorsichtig. Greif fügt an:

«Einige recht späte Beobachtungen könnten aber ein Hinweis auf eine Brut sein.»

Im Rahmen der Aktion hat die Vogelwarte Sempach zwischen 2019 und 2021 zusätzlich ein praxisorientiertes Forschungsprojekt durchgeführt. Bei der Felderhebung wurden die verfügbare Nahrung – also das Ameisenangebot – und die Lebensraumqualität für Wendehälse erfasst.

Ausserdem lancierten Michael Lanz, Mitarbeitender im Bereich «Förderung», und sein Team ein Experiment.

Extensiv bewirtschaftete Rebberge haben hohes Ameisenangebot

Beispielsweise im Schenkenbergertal liess die Institution dreimal am Morgen, einmal am Nachmittag und einmal in der Nacht den Gesang des Spechts über Lautsprecher erklingen. Das Abspielen sollte dem gefährdeten Vogel anzeigen, dass seine Artgenossen sich bereits im Gebiet aufhalten und ihn so zum Ansiedeln anregen.

Mit dem durch Lautsprecher (weisser Kasten) abgespielten Ruf sollte der Wendehals angelockt werden. Severin Bigler

Inzwischen sind die Anlagen wieder abgebaut. Die Auswertungen des Projekts laufen aktuell. Erste Resultate zeigen, dass besonders in extensiv bewirtschafteten Rebbergen und Wiesengebieten ein hohes Ameisenangebot vorhanden ist. Michael Lanz fügt an:

«Wir sind zudem gespannt, welchen Einfluss die Lockrufe auf die Ansiedlung der Spechte hatte.»

Der Projektleiter mahnt aber, dass das Abspielen von Lockrufen nur für spezifische Förderprojekte gedacht ist und rät Vogelbegeisterten dringend ab, dies in Eigenregie zu versuchen.

Werden die Gesänge nämlich zu oft oder zu lange abgespielt, könnten sie die Tiere vertreiben: Revierinhaber würden durch die Lockrufe unnötig gestresst und der Bruterfolg beeinträchtigt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen