Energiekosten: Erhöht das Thermalbad in Schinznach-Bad die Preise

Wellness Die Fricktaler haben es getan: Erhöht jetzt auch das Thermalbad in Schinznach-Bad seine Preise erneut? Kürzlich wurde bekannt, dass der Eintritt für die Wellnessanlage Sole Uno in Rheinfelden teurer wird. Grund seien die immensen Kostensteigerungen. Die AZ hat bei der Bad Schinznach AG nachgefragt, ob auch sie Preiserhöhungen für das Aquarena fun und das Thermi spa plant. Deborah Bläuer 14.01.2023, 05.00 Uhr

Es ist noch unklar, ob die Preise für das Thermalbad in Schinznach-Bad in den nächsten zwölf Monaten erhöht werden. Michel Jaussi/Aargau Tourismus

Bereits im Sommer hat die Wellnessanlage Sole Uno in Rheinfelden die Eintrittspreise erhöht. Beispielsweise verteuerte sich ein zweistündiger Aufenthalt an Wochentagen von 29 auf 31 Franken. Nun werden die Preise ab Februar erneut ansteigen; um zwei Franken pro Eintritt. Dies sei «durch die immensen Kostensteigerungen leider nicht zu vermeiden», heisst es von Seiten der Betriebsleitung. Besonders die höheren Kosten im Energiebereich wiegen schwer.

Und wie sieht es in der Region Brugg aus? Müssen die Gäste des Aquarena fun und des Thermi spa in Schinznach-Bad bald ebenfalls tiefer in die Tasche greifen?

Gemäss Marcus Rudolf, Direktor Bäder und Technik bei der Bad Schinznach AG, fanden seit den Preiserhöhungen Anfang Oktober bisher keine weiteren statt. Damals wurden die Einzeleintritte im Bäderbereich zirka 10 bis 15 Prozent teurer, und das Angebot im Aquarena Restaurant sowie die Parktarife verteuerten sich ebenfalls. Aktuell kostet ein zweistündiger Einzeleintritt ins Aquarena fun von Montag bis Samstag 27 Franken.

Das Sole Uno in Rheinfelden erhöht seine Eintrittspreise ab Februar. zvg

Ob es beim Brugger Thermalbad in den nächsten zwölf Monaten zu Preiserhöhungen kommen wird, kann Marcus Rudolf zurzeit nicht sagen. «Wir werden die Preisentwicklung, vor allem im Energiebereich, beobachten und uns anlässlich der Budgetierung 2024 diese Frage stellen.»

Offen ist auch, wie es mit den Preisen des Aquarena Restaurants weitergeht. «Wenn sich die Einkaufspreise der Lebensmittel, die Logistikkosten etc. nach oben bewegen, so werden wir die Verkaufspreise entsprechend anpassen müssen.» Beim Parkhaus seien weitere Anpassungen momentan nicht geplant.

Schwieriger Start anfangs 2022 wurde nicht ganz wettgemacht

Mit Blick zurück auf das vergangene Jahr betreffend Aquarena fun und Thermi spa sagt Rudolf: «Wir sind mit dem Resultat zufrieden. Durch den schwierigen Start mit behördlichen Auflagen – 3G bis 17. Februar – haben wir uns einen Rückstand zum Budget eingefahren, welchen wir durch den heissen Sommer nicht ganz wettmachen konnten. Der gute Endspurt hat uns aber ein versöhnliches Ende bereitet.»

Bereits in den letzten Jahren hat die Bad Schinznach AG in Energiesparmassnahmen investiert. Sprecherin Heidi Feuz nennt unter anderem stromoptimierte Geräte und Motoren mit Frequenzumrichter, das Umrüsten der Leuchten auf LED-Technologie und die Verwendung von Wassersparbrausen. Rudolf erklärt: «Wir sind stetig am Optimieren der Anlagen und setzen bei nötigen Ersatzinvestitionen energieoptimierte Produkte ein.»