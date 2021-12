Dieser Villnacher schmückt den Weihnachtsbaum wie kein anderer

Weihnachtstradition «Ich sage ihm jedes Jahr, mach es doch normal»: Dieser Villnacher schmückt den Christbaum wie kein anderer Max Wächter sucht sich die Tanne jedes Jahr bereits im September aus. Warum der 73-Jährige das Dekorieren als Erholung sieht und wie seine Familie zum Weihnachtsbaum steht. Carla Honold Jetzt kommentieren 18.12.2021, 05.00 Uhr

Max Wächter beginnt jeweils Anfang Dezember mit dem Schmücken des Baums. Fabio Baranzini

«Bis jetzt habe ich 42 Stunden ins Dekorieren investiert», sagt Max Wächter in seinem Wohnzimmer und schaut zur Tanne, die vom Boden bis zur Decke reicht. Während der Adventszeit ist es enger im Raum. «Am Esstisch hat es für uns zwei gerade noch Platz», meint Wächters Lebenspartnerin Anita Hartmann.

Verteilt über die Tischplatte sind Drahtrollen und Werkzeuge zu sehen. Am Boden stehen mehrere Boxen gefüllt mit Lichterketten. Hartmann erklärt mit Blick zu ihrem Partner:

«Ich habe nichts mit dem Dekorieren des Baumes zu tun, das ist seine Sache.»

Während Wächter den Baum schmückt, backe sie jeweils Guetzli. «Ich sage ihm jedes Jahr: Mach es doch mal normal und nicht so kompliziert», so die Villnacherin. «Nur ein paar Kerzen und Kugeln am Baum ist zu wenig für mich», sagt Wächter mit einem Lachen.

Von Jahr zu Jahr wurde der Schmuck auffälliger

«Letztes Jahr waren es 9420 Lichter und 420 Kugeln, die ich in 94 Stunden Arbeit angebracht habe», berichtet Wächter mit Blick auf sein Protokoll. Der 73-Jährige weiss: «So was macht niemand.» Der gebürtige Brugger, der seit Jahrzehnten mit seiner Partnerin in Villnachern wohnt, erfasst während des Schmückens alle Details auf dem Computer. Vom Datum bis zum Zeit- und Materialaufwand ist alles aufgelistet.

So sah der fertige Weihnachtsbaum letztes Jahr aus. zvg/Anita Hartmann

Seit etwa 20 Jahren, berichtet Wächter, dekoriere er den Weihnachtsbaum so ausgiebig. «Ich habe mit 1500 Lichtern angefangen und über die Jahre wurden es immer mehr.» Einen bestimmten Auslöser für die Tradition habe es nicht gegeben.

Auf die elektrischen Kerzen werden bald Kugeln folgen. Fabio Baranzini

Bereits vor seiner Pension 2013, als er noch im Verkauf von Nutzfahrzeugen tätig war, verbrachte er zahlreiche Stunden mit dem Vorbereiten des Baums für das Weihnachtsfest. «Für mich ist das Schmücken eine Erholung», so Wächter. Es sei eine Freude, alles selbst machen zu können. «Ausdauer muss man aber haben.»

Der richtige Weihnachtsbaum will gut gewählt sein

Ausgesucht wird der Baum jeweils Monate vor dem Fest. «Im September gehe ich auf die Plantage von Hansueli Schmid in Hertenstein und reserviere eine Tanne für den Winter.» Die Auswahl ist ein entscheidender Moment und kann gemäss Wächter mehrere Stunden in Anspruch nehmen. Er erklärt:

«Im Wald wirkt der Christbaum viel kleiner als im Wohnzimmer.»

So hätte er die Tanne auch schon kürzen müssen, damit sie in den Raum passt.

Die Tanne bezieht Wächter von Hansueli Schmid auf dem Eichmatthof in Hertenstein. zvg/Anita Hartmann

Die Äste müssen genügend Platz für die Lichter und Kugeln bieten, meint Wächter, zu lange sollten sie jedoch nicht sein. «Wir hatten auch schon einen Baum, unter dessen Äste die Geschenke fast verloren gingen», erinnert sich Hartmann.

Mit der diesjährigen Auswahl ist Wächter äusserst zufrieden: «Ich glaube, das ist der beste Baum, den wir je hatten.» Am 8. Dezember habe er ihn im Eichmatthof, den die Familie von Hansueli Schmid betreibt, abgeholt.

Das Schmücken ist eine Wissenschaft für sich

«Jedes einzelne Lämpchen muss mit einem Draht am Ast fixiert werden», berichtet Wächter. Damit er die Spitze des Weihnachtsbaums erreichen kann, beginnt der gelernte Maschinenmechaniker mit dem Dekorieren jeweils unter dem Einsatz einer Leiter ganz oben und lässt den restlichen Baum vorerst im Netz eingepackt.

Drei bis vier Tage dauern die Arbeiten am Kopf der Tanne, den er zur Stabilisierung an der Wohnzimmerdecke befestigt. «Je weiter runter ich komme, desto schneller geht es», weiss er. «Die Installation der letzten 1000 Lämpchen ist am einfachsten. Da kann man improvisieren.»

Jedes Lämpchen fixiert Wächter mit einem Draht am Ast. Fabio Baranzini

Zurzeit leuchten etwa 4000 elektrische Kerzen am Baum, der – auch das weiss Wächter genau – zwei Meter und 36 Zentimeter misst. Nachdem die restlichen Lichter – wie viele es dieses Jahr werden, steht noch aus – an der Tanne fixiert sind, kommen die Kugeln hinzu.

Bis zum Fest muss das Schmücken abgeschlossen sein. Mit einer Fernbedienung kann er die elektrischen Kerzen am Baum in drei Stufen ein- und ausschalten. Mit dem Gerät kontrolliert Wächter auch die Lichterketten an der Fassade und im Wintergarten des Hauses.

Wächters Christbaum ist ein Publikumsmagnet

«Wir feiern am 24. und 25. Dezember mit unseren Familien und Kollegen», so Hartmann und Wächter, die je einen Sohn haben. Das Paar spielt leidenschaftlich Trompete und Saxofon und begleitet das Weihnachtsfest musikalisch.

Besonders bei den drei Enkelinnen und Enkeln findet der Baum Anklang. «Wenn es glitzert, hört man von den Kindern nur noch ein Wow», freut sich Wächter. Dies sei eine schöne Belohnung für die Dekorationsarbeit. Der spektakuläre Christbaum ist im ganzen Umfeld des Paares bekannt. «Von überall her bekomme ich Komplimente», meint er. Hartmann fügt hinzu:

«Alle wollen den Baum anschauen kommen, wenn sie mal Bilder gesehen haben.»

Im letzten Jahr dauerten die Dekorationsarbeiten 94 Studen. zvg/Anita Hartmann

Warum der Baum nicht noch grösser wird

Die Lichter werden in mehreren Kisten verstaut. Fabio Baranzini

Bis am 6. Januar steht die Tanne im Wohnzimmer von Wächter und Hartmann. «Für den Abbau brauche ich etwa halb so lange, wie für das Dekorieren», berichtet Wächter. Die Lichter und die Kugeln verschwinden zurück in ihre Boxen und auf den Estrich. «Den Baum zersägen wir.» Mit dabei an vorderster Front sei jeweils Enkel Jorin. «Ihm gefällt das Auseinandernehmen fast am besten», meint Wächter. Der 8-Jährige helfe schon seit Jahren mit.

Grösser wird der Baum zukünftig nicht. «Mehr geht gar nicht, sonst müsste ich ein Loch in die Decke machen», sagt Max Wächter lachend. Auch Anita Hartmann lacht, schüttelt aber bestimmt den Kopf.

Jorin half auch letztes Jahr beim Abbau des Christbaums. zvg/Anita Hartmann

