FDP-Bezirkspartei nominierte Marco Leber als neuer Bezirkrichter

Wahljahr Die FDP-Bezirkspartei Brugg hat für die diesjährigen Wahlen ihre Kandidatinnen und Kandidaten nominiert Für das eidgenössische Wahljahr 2023 hat die FDP Bezirkspartei Brugg am 8. Januar ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die Nationalratswahlen nominiert. Auch schickte die Versammlung Marco Leber als Bezirksrichter ins Wahlrennen, nachdem Urs Herzog seinen Rücktritt bekanntgab. 09.01.2023, 13.50 Uhr

Marco Leber (Mitte) kandidiert als Bezirksrichter. Die Co-Präsidentinnen Anita Bruderer (links) und Martina Sigg zeigten sich sichtlich erfreut über die Nomination. zvg

Das eidgenössische Wahljahr 2023 nimmt Fahrt auf: Am Sonntag, 8. Januar, nominierte die FDP-Bezirkspartei Brugg für die Kantonalpartei Aargau ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die Nationalratswahlen im Festsaal der Psychiatrischen Dienste Aargau AG in Windisch. Dazu gehören Titus Meier, Rosmarie Keller-Haller, Peter Haudenschild und Willi Wengi aus Brugg. Von Schinznach-Dorf stellt sich das Duo Stephan Burkart und Maurizio Galati auf. Zudem Beat Bechtold aus Birr, Anita Bruderer aus Windisch, Stefano Potenza aus Hausen sowie Marco Suter aus Habsburg.

Zur endgültigen Nationalratsnomination trifft sich die FDP-Kantonalpartei am 26. Januar bei der Eniwa AG in Buchs, schreibt die FDP Bezirk Brugg in ihrer Medienmitteilung.

Neuer Bezirksrichter für den Bezirk Brugg

Am Bezirksgericht Brugg steht ausserdem in zwei Monaten eine Ersatzwahl an. Rund sechs Jahre nach seiner Wahl zum Bezirksrichter tritt der Brugger Urs Herzog von seinem Amt ab. Als Nachfolger nominierte die Versammlung mit einer eindeutigen Mehrheit Marco Leber. Der 50-Jährige aus Remigen ist Unternehmer und in der Kirchenpflege tätig. Der dreifache Familienvater hat ausserdem langjährige Erfahrung als Arbeitgeber und Suissetec-Aargau-Verbandsvorstand.

Somit eigne er sich auch durch seine starke Verankerung in der reformierten Kirchengemeinde Rein, seine ländliche Bodenhaftung, den gesunden Menschenverstand und die soziale Ader in idealer Weise für dieses Amt, so die Bezirkspartei.

Weiter schreibt die FDP, dass Marco Leber als Mann durch seine Wahl das sechsköpfige Gremium der Laienrichterinnen und -richter geschlechterproportional sinnvoll ergänzen würde. Derzeit sind am Bezirksgericht Brugg vier Frauen und zwei Männer vertreten.

Der erste Wahltermin ist auf den Sonntag, 12. März, angesetzt worden. (nm)