Gemeinderatswahlen in Rüfenach: Diese Anwärter buhlen um Sitze

Wahlen 2021 Acht Kandidierende buhlen um die fünf Gemeinderatssitze: Welche Visionen sie für Rüfenach haben Am 26. September wählt Rüfenach eine neue Exekutive. Drei Bisherige und fünf Neue kandidieren. Maja Reznicek 07.09.2021, 05.00 Uhr

Acht Anwärter kandidieren im Jahr 2021 für den Gemeinderat Rüfenach. Sandra Ardizzone

Andreas Ulrich, 49, neu

Welche Voraussetzungen bringen Sie für das Amt mit?

Andreas Ulrich: Mehr als 20 Jahre Führungserfahrung in der Wirtschaft etwa als Business Analyst sowie über zehn Jahre Auditerfahrung im Qualitätsmanagement und im Umgang mit Behörden auf Bundes-/Kantonsebene. Sehr viel Erfahrung im Stakeholder-Management, ausgeprägte Kommunikations- und Mediationsfähigkeiten und eine schnelle Auffassungsgabe und Flexibilität für die Einarbeitung in verschiedene Themen.

Welche Themen wollen Sie in Rüfenach anpacken?

Andreas Ulrich, Bereichsleiter IT Portfolio und Delivery Management, parteilos, verheiratet, zwei Kinder. zvg

Andreas Ulrich: Ohne tiefere Kenntnisse der aktuellen Themen beziehungsweise der im Falle meiner Wahl zugeteilten Dossiers kann ich dazu keine verbindliche Aussage machen. Wichtig ist mir, dass Rüfenach ein Dorf mit hoher Lebensqualität und einer volksnahen, unkomplizierten Behörde und somit für alle Altersschichten ein attraktiver Wohnort bleibt.

Wo steht die Gemeinde in zehn Jahren? (Allenfalls Fusion?)

Andreas Ulrich: Angesichts der vielen Veränderungen, die sich aktuell in fast allen Bereichen ergeben, wage ich keine Prognose. Gemeindefusionen sind ein allgegenwärtiges Thema, das in vielen Gemeinden zu diskutieren gibt. Rüfenach hat bereits positive Erfahrungen gemacht mit der Fusion von Rüfenach und Rein. Insofern könnten sich neue Chancen ergeben, die von Fall zu Fall geprüft und mit der Bevölkerung evaluiert werden sollten.

Barbara Fabritius, 40, bisher

Welche Voraussetzungen bringen Sie für das Amt mit?

Barbara Fabritius: Ich bringe die Erfahrung der letzten vier Jahre als Gemeinderätin mit und bin aktuell als Projektleiterin mitten im Umsetzungsprozess der neuen Führungsstrukturen der Schule Rüfenach. Kontinuität ist bei der Bewältigung der anstehenden Aufgaben sicher von Vorteil. Ich verfüge über Fachkompetenzen im Personalwesen, arbeite gewissenhaft, bin zuverlässig, motiviert und durchsetzungsfähig.

Welche Themen wollen Sie in Rüfenach anpacken?

Barbara Fabritius, Assistentin Angestelltenrat/Präsidialausschuss eines Technologieunternehmens, parteilos, verheiratet, drei Kinder. zvg

Barbara Fabritius: Ich möchte die Umsetzung der neuen Führungsstrukturen an unserer Schule gerne weiterführen. Mir sind ein verantwortungsvoller Umgang mit den Finanzen sowie dem Umwelt- und Naturschutz wichtige Anliegen. Zudem möchte ich die Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden weiter fördern und ausbauen. Der Fortschritt war und ist auch in Zukunft für uns und unsere Kinder ein wesentlicher Erfolgsfaktor.

Wo steht die Gemeinde in zehn Jahren? (Allenfalls Fusion?)

Barbara Fabritius: Rüfenach 2030: ländlich und trotzdem fortschrittlich, attraktiv für Junge und Familien, die Gemeinde hat ein innovatives und vernetztes Bildungsangebot sowie die dazugehörigen Rahmenbedingungen zur Vereinbarkeit zwischen Familie und Beruf, ist sehr gut ans öffentliche Verkehrsnetz angebunden, der Umgang mit unseren Ressourcen ist ökologisch, ein Ort, an dem man gerne wohnt.

Daniel Schönenberger, 58, neu

Welche Voraussetzungen bringen Sie für das Amt mit?

Daniel Schönenberger: Das Engagement für Menschen ist mir wichtig. Durch meine Ausbildung und Erfahrungen in verschiedenen Bereichen, meinen Blick fürs Wesentliche sowie meine Kenntnisse im Bereich Finanzen bringe ich mit, was es für diese Aufgabe braucht. Ich kann gut im Team arbeiten und scheue mich nicht, auch unbequeme Standpunkte zu vertreten.

Welche Themen wollen Sie in Rüfenach anpacken?

Daniel Schönenberger, Leiter Finanzen und stv. Geschäftsführer einer NPO, parteilos, verheiratet, zwei Kinder. zvg

Daniel Schönenberger: Rüfenach soll den Charakter als ländliche Gemeinde mit hoher Wohnqualität behalten können. Als kleine Gemeinde sind die Finanzen in den kommenden Jahren eine besondere Herausforderung. Mit meiner Erfahrung in der Sanierung von Organisationen will ich mich dafür einsetzen, dass Rüfenach wieder auf einen grünen Zweig kommt. Dass die Einwohner fair und gerecht behandelt werden, ist mir sehr wichtig.

Wo steht die Gemeinde in zehn Jahren? (Allenfalls Fusion?)

Daniel Schönenberger: Wenn es im Kleinen nicht klappt, dann versucht man es im Grossen. Dies ist ein weit verbreiteter Irrtum. Daher bin ich ein Verfechter der Eigenständigkeit und finde Fusionen in den meisten Fällen nicht als die richtige Lösung. Meine Vision ist, dass es Rüfenach schafft, in den kommenden Jahren die anstehenden Probleme selbstständig zu lösen.

Remo Nikles, 38, neu

Welche Voraussetzungen bringen Sie für das Amt mit?

Remo Nikles: Als Geschäftsführer, der aktiv vor Ort anpackt, bin ich mir bewusst, was es bedeutet, mit dem Team Lösungen kundenorientiert zu erarbeiten. In Rüfenach gibt es interne und externe Kunden, die ich bestmöglich zufriedenstellen will. Seit über sechs Jahren wohnen wir in der Gemeinde, unsere Kinder werden hier zur Schule gehen. Eine attraktive Gemeinde, die auf die Bedürfnisse der Kinder ausgerichtet ist, liegt mir am Herzen.

Remo Nikles, Geschäftsführer eines Elektroinstallationsunternehmens, parteilos, verheiratet, zwei Kinder. zvg

Welche Themen wollen Sie in Rüfenach anpacken?

Remo Nikles: Erst einmal will ich einen aktiven Beitrag zur Gemeinde beitragen und mich dort einbringen, wo ich benötigt werde. Zudem will ich mich für die Standortattraktivität einsetzen. Zum Beispiel bedeutet dies, die Vereine aktiv zu unterstützen, welche durch unsere Vorgänger noch am Leben gehalten werden, und eventuell weitere Angebote zu prüfen und zu unterstützen, die noch ein jüngeres Publikum ansprechen.

Wo steht die Gemeinde in zehn Jahren? (Allenfalls Fusion?)

Remo Nikles: Rüfenach wird eine attraktive Gemeinde, die wieder alle Schulräumlichkeiten mit Kindern gefüllt hat, sein. In meiner Vision sehe ich (durch geografische Lage und beheimatetes Angebot) ein von der Gemeinschaft getragenes Manufakturcenter und ein Wissenspool in Form eines Technoparks. Die Zusammenarbeit von Rüfenach und Brugg intensiviert sich, Rüfenach bleibt jedoch dem Bezirk zugehörig.

Rebecca Obrist, 40, neu

Welche Voraussetzungen bringen Sie für das Amt mit?

Rebecca Obrist: Ich bin gelernte KV-Angestellte und habe mehrjährige Erfahrung in Kreditorenbuchhaltung, Disposition und Kundendienst. Zudem verfüge ich über die Zweitausbildung zur Landwirtin EFZ. Als Leiterin unseres Betriebs bin ich zeitlich sehr flexibel und gut organisiert. Mein teamfähiges und lösungsorientiertes Arbeiten zeichnet mich aus. Die Kenntnisse als Ortsbürgerin von Rüfenach könnten mir zusätzlich hilfreich sein.

Rebecca Obrist, Landwirtin, parteilos, geschieden, zwei Kinder. zvg

Welche Themen wollen Sie in Rüfenach anpacken?

Rebecca Obrist: Zusammen mit dem gesamten Gemeinderat und der Bevölkerung: alle Themen, die es anzupacken gilt. Ich scheue kein Thema, lege aber speziellen Wert auf das Wohlbefinden der Bevölkerung und dem Sorgetragen der Natur- und Erholungszone. Wir sind ein geselliges Dorf mit vielen verschiedenen Anlässen. Vielleicht etwas mehr für die Jugend und Familien mit Kindern wäre ein persönliches Ziel von mir.

Wo steht die Gemeinde in zehn Jahren? (Allenfalls Fusion?)

Rebecca Obrist: Mich persönlich würde es sehr freuen, wenn Rüfenach auch in Zukunft noch als starkes, eigenständiges Dorf agieren kann. Eine Fusion wäre einfach nicht mehr dasselbe. Unsere Gemeinde hat Potenzial, weiterzuwachsen und trotzdem seinen Charme vom ländlichen Dorf zu erhalten.

Markus Zolliker, 57, bisher

Welche Voraussetzungen bringen Sie für das Amt mit?

Markus Zolliker: Ich habe die nötige Kapazität, neben Beruf und Familie dieses Amt auszuüben, und bin unabhängig und teamfähig. Natürlich ist die gesammelte Erfahrung der letzten vier Jahre im Gemeinderat auch hilfreich.

Welche Themen wollen Sie in Rüfenach anpacken?

Markus Zolliker, Physiker, parteilos, verheiratet, vier Kinder. zvg

Markus Zolliker: Mir liegt eine nachhaltige Entwicklung am Herzen. Gerade bei Umweltthemen sehe ich in Rüfenach noch Luft nach oben. Viele Themen sind aber vorgegeben, zum Beispiel die Revision der Bau- und Nutzungsordnung, die noch abgeschlossen werden muss.

Wo steht die Gemeinde in zehn Jahren? (Allenfalls Fusion?)

Markus Zolliker: Ich hoffe, dass in zehn Jahren die Zusammenarbeit mit den umliegenden Gemeinden wesentlich verstärkt sein wird. Ob das zu einer Fusion führt oder nicht, ist für mich nicht so zentral. Dies hängt auch stark von den Randbedingungen vom Kanton ab und von der Bereitschaft der umliegenden Gemeinden zur Kooperation.

Tanja Hallauer-Bider, 47, neu

Welche Voraussetzungen bringen Sie für das Amt mit?

Tanja Hallauer-Bider: In Rüfenach habe ich die Oberstufenschuljahre verbracht. Seit 2004 wohnen wir hier. Ich kenne die Region und die Gegebenheiten. Nach fast 20 Jahren Treuhand-Erfahrung betreue ich heute als Angestellte eines IT-Dienstleisters sowie in den eigenen Unternehmen das gesamte Backoffice. Die strukturierte Erarbeitung von Entscheidungsgrundlagen und die Umsetzung von Entscheidungen gehören zu meinen Kernaufgaben.

Tanja Hallauer-Bider, Leiterin Administration, Finanzen und Personal, parteilos, verheiratet. zvg

Welche Themen wollen Sie in Rüfenach anpacken?

Tanja Hallauer-Bider: Stillstand ist Rückschritt – gilt meiner Meinung nach auch für die Entwicklung einer Gemeinde. Anpacken (oder weiterführen) möchte ich die teilweise in den letzten Amtsperioden begonnenen Modernisierungen, diese weiterentwickeln und Rüfenach für die Zukunft rüsten. Das Dorf soll attraktiv für die Bevölkerung gehalten werden. Eben nicht nur ein Schlafdorf, sondern auch attraktiver Lebensmittelpunkt sein.

Wo steht die Gemeinde in zehn Jahren? (Allenfalls Fusion?)

Tanja Hallauer-Bider: Bei der Unternehmensführung strukturierte man früher in eine kurz- und langfristige Planung. In den letzten Jahren ist jedoch nicht mal mehr an eine mittelfristige zu denken – man sehe sich nur die Situation mit Corona an. Alle Pläne wurden innert weniger Tage zur Makulatur. Wir werden auch in den Gemeinden flexibel auf die sich ändernden Gegebenheiten reagieren müssen und uns so aufstellen, dass wir das können.

Carlo Blättler, 46, bisher

Welche Voraussetzungen bringen Sie für das Amt mit?

Carlo Blättler: Da ich bereits seit knapp drei Jahren im Gemeinderat tätig bin, konnte ich viele Erfahrungen sammeln und mich dementsprechend einbringen. Durch meine Erfahrung als ehemaliger Geschäftsführer kenne ich die Anliegen und Bedürfnisse der KMU und möchte diese auch weiterhin unterstützen. Ich bin seit über 30 Jahren in der Gemeinde verwurzelt, daher kenne ich die Bedürfnisse der Bevölkerung.

Carlo Blättler, Aussendienstmitarbeiter für Gastronomie, parteilos, ledig. zvg

Welche Themen wollen Sie in Rüfenach anpacken?

Carlo Blättler: Viele Familien haben den Wunsch, wieder aufs Land zu ziehen, und auch bei den KMU stellt sich immer mehr die Frage nach geeigneten Standorten. Um den Bedürfnissen gerecht zu werden, sollten die nicht benötigten Baulandreserven, die in Gemeindebesitz sind, verkauft werden. Dadurch kann Rüfenach wachsen, dadurch erhöhen sich die Steuereinnahmen und der Steuerfuss kann langfristig gesenkt werden.

Wo steht die Gemeinde in zehn Jahren? (Allenfalls Fusion?)

Carlo Blättler: Mir liegen das Dorf und die Region sehr am Herzen, von daher glaube ich, durch eine Wiederwahl noch viel für die Gemeinde tun zu können. Wir dürfen den Anschluss an die umliegenden Gemeinden nicht verlieren. Unsere Region soll für Familien und KMU attraktiver werden, ohne dass wir das verlieren, was uns auszeichnet.