Mad Heidi startet am 19. November im Cinema Excelsior in Brugg

Vorpremiere Cinema Excelsior Heidi mal anders: Fondue-Boarding und Tod durch Schokolade unter einem faschistischen Regime Am 19. November startet im Cinema Excelsior in Brugg die Vorpremiere des Schweizer Spielfilms «Mad Heidi». Die Tickets sind bereits ausverkauft. Noah Merz 17.09.2022, 05.00 Uhr

Alice Lucy verkörpert im Film den Hauptcharakter Heidi. zvg

Eine riesige rechteckige Leinwand, ein sich von rechts nach links öffnender Vorhang und das Licht im Kino geht aus. Die Lautsprecher ertönen mit lautem Bass. Die Spannung steigt, das Adrenalin im Körper schiesst durch alle Blutgefässe und lässt die Zuschauenden die Augen weit aufreissen. Film ab.

Der Verein Brugggore organisiert zusammen mit dem Cinema Excelsior ein monatliches Kinoformat. Dabei werden zwei thematische Filme gezeigt. Im Cinema Excelsior in Brugg findet am 19. November das dritte Format statt, die Erwartungen sind hoch.

Mit «Mad Heidi» startet der erste weltweite Swissploitation-Film: Ein ausschliesslich von Fans finanzierter Film. Über 2700 Begeisterte aus 40 Ländern haben das Projekt durch den Kauf von Fan-Artikeln und Heidi Bonds im Wert von 260'000 Franken unterstützt. Die Tickets für die Kinovorpremiere in Brugg sind bereits ausverkauft.

Doch wieso löst dieser Film solch einen Hype aus? Johannes Hartmann durfte mit «Mad Heidi» sein Début als Regisseur eines Spielfilms geben. «Mad Heidi» ist eine Heimatfilm-Parodie basierend auf der beliebten Kinderbuchfigur Heidi. Im Film ist Heidi bereits erwachsen und lebt in einer alternativen Schweiz unter einem faschistischen Regime. Ihre Sehnsucht nach persönlicher Freiheit löst in der Bevölkerung eine ganze Revolution aus. Nebst Fondue-Boarding bis zum Tod durch Schokolade und viel Blutvergiessen bietet der Film eine ganze Reihe an Schreckensmomenten.