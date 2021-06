Brugg: So lief der Rutenzug und die Morgenfeier 1921 ab

Vor 100 Jahren Die Zahl der auswärtigen Kinder sollte beschränkt werden: So lief der Rutenzug und die Morgenfeier 1921 ab Nicht nur auswärtige Kinder, sondern auch auswärtige Musiker sorgten für Diskussionen im Vorfeld des Rutenzugs 1921. In ihren Entscheidungen stellte die Regierung stets die Interessen der Brugger Kinder ins Zentrum. An der Morgenfeier sprach Fritz Leuthold. Titus J. Meier* 29.06.2021, 05.00 Uhr

Der Rutenzug 1921 vor der heutigen Apotheke Tschupp in der Brugger Bahnhofstrasse. Die Knaben trugen nicht nur Haselruten, sondern auch Eichenzweige. Bild: zvg

Im Unterschied zu heute brauchte die Organisation des Rutenzugs, wie das Brugger Jugendfest heisst, vor 100 Jahren keinen monatelangen Vorlauf. Drei Wochen vor dem Termin tagte die Jugendfestkommission und beschloss, sechs Anträge an den Stadtrat zu richten. Die meisten wurden diskussionslos vom Stadtrat genehmigt, so etwa die Ausschreibung der Festwirtschaft, der Jugendfestbrote und der Würste.

Die 500 Gramm schweren Brote aus Vollmehl wurden zu 38 Rappen das Stück an die im Bäckerverein zusammengeschlossenen Brugger Bäckereien vergeben. Für die Jugendfestwürste ging der Auftrag an die Metzger Müller und Wehrli, die zu einem Stückpreis von 1.05 Franken offeriert hatten.

Stadtrat war zuerst gegen Beizug auswärtiger Musiker

Während die Jugendfestkommission den Antrag des Orchestervereins unterstützt hatte, für 70 Franken auswärtige Musiker zur Verstärkung beizuziehen, lehnte der Stadtrat dieses Ansinnen nach einiger Diskussion ab. Er wies darauf hin, dass das Jugendfest in erster Linie für die Kinder bestimmt sei und diese an einem «Künstlerkonzert keinen grösseren Genuss haben als an einem gewöhnlichen Konzert». Zudem würde durch ein grosses Konzert die Dauer der Morgenfeier vergrössert, was «mit Rücksicht auf die vielen kleinen Kinder nicht zu empfehlen» sei.

Weil der Orchesterverein aber bereits Verträge mit den Musikern abgeschlossen hatte, musste sich der Stadtrat eine Woche später nochmals damit befassen und bewilligte schliesslich mehrheitlich die zusätzliche Ausgabe.

Polizisten für die Kontrolle der Zuschauertribüne

Nachdem in den Vorjahren immer mehr auswärtige Kinder am Fest teilgenommen hatten, wünschte die Jugendfestkommission hier eine Beschränkung. Der Stadtrat legte deshalb fest, dass nur noch jene auswärtigen Kinder teilnehmen dürften, die in der Stadt zu Besuch seien. Ebenso sei die Abgabe der Jugendfestwurst als Zvieri wie im Vorjahr zu kontrollieren. Um zu verhindern, dass am Nachmittag und am Abend keine Erwachsenen die Tanzbühne betreten, solange die Kinder tanzen, ersuchte der Stadtrat die Kantonspolizei um die Abordnung zweier Polizisten. Sie sollten auch sicherstellen, dass die Zuschauertribünen für die Eltern zur Verfügung stehen und nicht von der «Landbevölkerung» in Beschlag genommen werden.

Impressionen vom Jugendfest und Rutenzug im Jahr 2018:

Die Büscheliwoche fand 1921 im gewohnten Rahmen statt und am Mittwochnachmittag konnten die Kränze bei schönem Sommerwetter aufgehängt werden. Am Abend verdüsterte sich allerdings der Himmel nicht nur aufgrund der untergegangenen Sonne. Kurz vor Einbruch der Nacht setzte ein heftiger Gewitterregen ein. Was die Natur freute, weckte bei den Kindern und Jugendlichen unschöne Erinnerungen ans Vorjahr, als ein heftiger Landregen den Heimzug verhindert hatte.

Jugendfestbatzen wurde im Ersten Weltkrieg gestrichen

Auch am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Himmel zunächst grau, doch riss der Wolkenhimmel rechtzeitig auf und die Sonne begleitete die kleinen und grossen Umzugsteilnehmer auf dem Weg zur Morgenfeier in die Stadtkirche. Dort erwartete sie ein reichhaltiges musikalisches Programm mit vielen Mitwirkenden. Ob die Auswahl auch den damaligen Geschmack der Kinder und Jugendlichen traf, ist fraglich. Vielleicht spielte das aber gar nicht so eine grosse Rolle, weil die Tradition einen wichtigen Stellenwert einnahm. Nach der Morgenfeier erhielten die Kinder die Jugendfestbrote. Wie auch im Vorjahr mussten sie auf den Jugendfestbatzen verzichten, der im Ersten Weltkrieg gestrichen worden war.

Zum Abschluss wurde die Nationalhymne gesungen Am Nachmittag traf sich die ganze Stadt auf der Schützenmatt, wo Tanz und Spiele stattfanden. Nach dem Eindunkeln erfreuten sich die Festteilnehmer wieder einmal am Feuerwerk. Anschliessend führte der Heimzug mit bunten Lampions aufs Eisi. Vom Balkon des Roten Hauses aus hielt Lehrer Gottlieb Müller die «Abdankung», bevor alle gemeinsam zum Abschluss des Festtages die Nationalhymne sangen.

Waffen, Tänzchen und scheue Begegnungen: So sah das Jugendfest im Jahr 1948 aus. Stadtarchiv Brugg

Am 14. Juli 1921 sprach Fritz Leuthold an der Morgenfeier Im Unterschied zu den Jahren zuvor hielt 1921 kein «Brugger» die Ansprache an der Morgenfeier, sondern ein «Auswärtiger», Pfarrer Fritz Leuthold von Rein. Weshalb die Jugendfestkommission ihn als Redner auserkor, entzieht sich infolge fehlender Akten im Stadtarchiv unserer Kenntnis. Zu seiner Pfarrei gehörten neben Rüfenach, Remigen, Villigen und Stilli auch die damals noch selbstständige Gemeinde Lauffohr, sodass ihn viele Schülerinnen und Schüler der Bezirksschule gekannt haben dürften. Fritz Leuthold stammte aus Horgen und wurde nach seinem Theologiestudium 1899 als Pfarrer ordiniert. Nach einer Stelle in Lausanne wirkte er von 1902 bis 1908 in Erlinsbach, bevor er für drei Jahre nach Murten zog. Im Jahr 1911 trat er in Rein die Nachfolge des im Amt verstorbenen Pfarrers Erwin Haller an, der während 41 Jahren als Pfarrer wirkte und in dieser Zeit sechsmal an der Morgenfeier die Festansprache hielt – ein Rekordwert. Seine Lebensstelle fand Fritz Leuthold in Baden, wo er von 1922 bis 1941 als Pfarrer der reformierten Gemeinde vorstand. Leuthold diente zudem als Dekan in der reformierten Landeskirche. Seinen Lebensabend verbrachte er in Windisch, wo er 1952 im Alter von 77 Jahren verstarb. Älteren Menschen im Bezirk Baden dürfte sein Sohn Rolf noch in Erinnerung sein, der während vieler Jahren zuerst in Baden und später in Wettingen an der Bezirksschule unterrichtet hat. Fritz Leuthold stellte in seiner Ansprache Überlegungen zum eigentlichen Sinn des Jugendfests an und hob die Bedeutung dieses wichtigen Tages für die Bruggerinnen und Brugger hervor. (tm)

*Titus J. Meier ist Historiker und lebt in Brugg.