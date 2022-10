Vindonissa: Gräberfeld am Remigersteig wird vertieft erforscht

Vindonissa Zehn Jahre nach dem ersten Fund entlocken 15 Spezialisten dem Gräberfeld jetzt sein Geheimnis – und halten den Prozess in Kurzfilmen fest Das Projekt Brugg-Remigersteig soll Einblick in das Leben und Sterben von Frauen, Sklaven und Kindern geben, zu denen es in schriftlichen Quellen kaum Informationen gibt. Für die Untersuchungen bietet sich laut dem Kantonsarchäologen eine «supergute» Ausgangslage. Maja Reznicek Jetzt kommentieren 21.10.2022, 05.00 Uhr

Zwischen 2012 und 2013 wurden am Brugger Remigersteig 170 Bestattungen freigelegt. Dabei fanden umfassende Dokumentationsarbeiten statt. zvg / Kantonsarchäologie Aargau

Im Oktober 2012 machten Bauarbeiter eine ungewöhnliche Entdeckung. Bei der Erstellung einer Terrassensiedlung am Brugger Remigersteig tauchten verbrannte Knochen und Keramik auf. Die Mitarbeitenden der Kantonsarchäologie vermuteten schnell ein bisher unbekanntes römisches Gräberfeld. Sie sollten recht behalten. Rund 170 Bestattungen aus dem 1. Jahrhundert nach Christus legte das Team während mehrerer Monate frei. Diese sind weit aus älter als die Skelette, die vor kurzem beim Amphitheater Windisch zum Vorschein kamen.

Zurück zum Bruggerberg: Auf der Fläche von 840 m2 wurden neben den Knochenresten der Verstorbenen verschiedenste Beigaben wie Tierfiguren oder Tongefässe gefunden. Wie laut Kantonsarchäologe Thomas Doppler in der Antike üblich, wurde die Stätte an einer Strasse – die in diesem Fall vom Legionslager Richtung Bözberg und Augusta Raurica führte – ausserhalb des Siedlungsgebiets platziert.

Grabstein von Maxsimila und Heuprosinis mit Bildnis und Inschrift. zvg / Kantonsarchäologie Aargau

Als grosse Überraschung, so bezeichnet es der Bericht des Kantons, zeigten sich mehrere gemauerte Fundamente am Fundort:

«Sie gehörten einst zu oberirdisch sichtbaren Grabmonumenten, die in der römischen Schweiz eine grosse Seltenheit darstellen.»

Ausserdem entdeckte man gemäss Doppler als «kleine Sensation» zwei vollständig erhaltene Grabsteine.

Diese wurden für Maxsimila Cassia, eine 40-jährige Frau aus Bologna, und Heuprosinis, eine zehnjährige Sklavin, gesetzt. Der zweite Grabstein stand am Grab des vierjährigen Knaben Quietus. Speziell sei aber nicht nur der gute Zustand der Steine.

Der Leiter Kantonsarchäologie Aargau erklärt: «Die wenigsten werden beim Grab selbst gefunden. Oft nutzten Menschen aus späteren Zeiten sie als Bausteine für die Errichtung von Gebäuden.» Meist sei deshalb kein Zusammenhang mit dem ursprünglichen Gräberfeld mehr herstellbar.

Rund 1,5 Millionen Franken kostet das Projekt

Seit dem ersten Fund am Bruggerberg sind zehn Jahre vergangen. Zwar habe man bisher kleinere vorbereitende Arbeiten vorgenommen und ein Vorprojekt durchgeführt, umfassend ausgewertet wurden die Daten bisher aber nicht. Das soll sich nun mit dem neuen Forschungsprojekt Brugg-Remigersteig ändern.

Die Grabungen (weisse Zelte) fanden bei laufendem Baubetrieb statt. zvg / Kantonsarchäologie Aargau

Ziel des 1,5 Millionen Franken teuren Vorhabens – 568’000 Franken entstammen dem kantonalen Swisslos-Fonds – sei es, Einblicke in das Leben und Sterben von Frauen, Sklaven und Kindern zu geben, zu denen es in überlieferten schriftlichen Quellen kaum Informationen gebe.

Der Kantonsarchäologe sagt:

«Die Bestattungssitten stehen im Fokus. Wir wollen den Umgang mit den Toten besser verstehen.»

Thomas Doppler ist seit 2020 Leiter der Kantonsarchäologie Aargau. Alex Spichale (10. Februar 2021)

Zwar bestehe bereits entscheidendes Wissen über die Organisation von Begräbnissen in römischer Zeit. «Allerdings beziehen sich diese in der Regel auf das italische Mutterland, während Informationen zu den Provinzen fehlen», erklärt Doppler.

Regional würden sehr unterschiedliche Ausformungen und Weiterentwicklungen von Bestattungspraktiken und Glaubensvorstellungen auftreten. «Das ist ähnlich wie bei den lokalen Bräuchen in der Schweiz. Nicht alles wird eins zu eins übernommen, manches wird von anderen Orten mitgenommen und vermischt.»

Blick auf den runden Grabbau für Maxsimila und Heuprosinis mit umgestürztem Grabstein. zvg / Kantonsarchäologie Aargau

Da die Literatur nur sehr unvollständige Anhaltspunkte liefere, sei nun die Schwierigkeit, diese Glaubensvorstellungen rekonstruieren zu können. «Der einzige Weg, sie für die Provinzen aufzuzeigen, führt über archäologische Hinterlassenschaften.»

Für die Untersuchungen bieten die Gräber am Remigersteig eine «supergute» Ausgangslage. Bereits in römischer Zeit waren sie von einem Hangrutsch verschüttet worden. Doppler erklärt:

«Sie überdauerten daher die Jahrhunderte unbeschadet und im Originalzustand, sodass die Stätte eine ausserordentlich gute Fundsituation bietet.»

Es ergibt sich die seltene Gelegenheit, nicht nur sterbliche Überreste, sondern auch die Grabausstattung der Menschen jener Zeit untersuchen zu können.

Urnengräber während der Freilegung. zvg / Kantonsarchäologie Aargau

Ausserdem würden bisherige Quellen meist nur über Einzelschicksale bekannter Persönlichkeiten berichten. «Durch die Untersuchungen in Brugg kommen wir den Schicksalen von zivilen Personen auf die Spur.» Anhand der Inschriften der beiden Grabsteine gehe man nämlich davon aus, dass das Gräberfeld dieser Bevölkerungsschicht zuzuordnen ist.

2027 soll zu den Erkenntnissen ein Buch erscheinen

An dem neuen Projekt wird ein 15-köpfiges Spezialistenteam aus verschiedenen Fachbereichen – von der DNA-Analyse bis zur Numismatik (Münzkunde) – arbeiten. Doppler erklärt:

«Eine zielführende Auswertung der grossen Datenmenge, die Rekonstruktion der Gräber und der mit ihnen verbundenen religiösen Praktiken sind nur über eine interdisziplinäre Zusammenarbeit möglich.»

Die archäologischen und naturwissenschaftlichen Untersuchungen führen die Beteiligten mit der Vindonissa-Professur an der Universität Basel und Kooperationspartnern aus der Schweiz und dem Ausland durch.

Von der Auswertung des Fundmaterials erwartet die Kantonsarchäologie Resultate von internationaler Bedeutung. «Sie sollen künftig als Referenz für weitere Untersuchungen in der provinzialrömischen Forschung dienen.»

Auf dem Gräberfeld fanden sich diverse Grabbeigaben, wie diese auf dem Bild für Maxsimila und Heuprosinis. zvg / Kantonsarchäologie Aargau

Dank der guten Erhaltungsbedingungen erhoffe man sich ein möglichst umfassendes Bild der Erforschten: «Wir möchten möglichst nah an die verstorbenen Personen und deren Lebensgeschichten herantreten.»

Doch auch methodisch soll das Projekt wegweisend sein:

«Wir wollen Erkenntnisse darüber gewinnen, was überhaupt sinnvoll ist bei der Freilegung, Dokumentation und Untersuchung einer solchen Stätte.»

Diesen Forschungsprozess fast live verfolgen können Interessierte über die Website der Kantonsarchäologie und den Youtube-Kanal des Kantons: Alle vier bis fünf Monate wird zum Projekt ein Kurzfilm veröffentlicht, der Einblick in das Vorgehen gibt. Insgesamt sind sechs Clips vorgesehen. Der erste erscheint im Sommer 2023.

Sind die Forschungsarbeiten wie geplant bis Ende 2025 finalisiert, sollen dann auch die Resultate der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Voraussichtlich 2027 erscheint zum Projekt ein Buch. Laut Doppler ist dieses kostenlos als Onlineressource, aber auch als käufliches Printprodukt erhältlich.

