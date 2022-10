Das Schwimmbad Villnachern zieht eine erste Saisonbilanz

Nachdem das Hauptschwimmbecken in Villnachern im Sommer 2020 wegen eines Lecks am Bassin geschlossen wurde, stand am 14. Mai dieses Jahres die Neueröffnung an. Fünf Monate später gibt die Gemeinde Villnachern erstmals Auskunft über die Eintrittszahlen.

Noah Merz 27.10.2022, 05.00 Uhr