Villnachern: So ist die reparierte Badi in die Saison gestartet

Villnachern An einem Wochenende auch mal 300 Leute: Wie die «gflickti» Badi gestartet ist und was die Abozahlen sagen Die Lecks sind gefunden und gestopft: Nach zwei Jahren Unterbruch ist das Schwimmerbecken in Villnachern wieder in Betrieb. Betreut wird das Freibad von einer neu zusammengesetzten Bademeistercrew. Maja Reznicek Jetzt kommentieren 11.07.2022, 05.00 Uhr

Das Schwimmerbecken ist seit zwei Monaten wieder im Einsatz. Maja Reznicek

Die Fahne weht im Wind. Es kann also in Villnachern geplanscht werden. Bei strahlend schönem Wetter tummeln sich am Freitagnachmittag bereits Gäste im 25-Meter-Schwimmbassin des Freibads. Zwei Saisons mussten sie darauf verzichten: Im Sommer 2020 wurde das Becken wegen Lecks geschlossen, zwei Jahre lag es daraufhin trocken.

Mitte dieses Februars hatte das Stimmvolk die Initiative zum Erhalt des Schwimmbadbetriebs für die Saison 2022 deutlich angenommen. Wenig später begannen die Reparaturarbeiten.

Im März starteten die Reparaturarbeiten am Hauptbecken. Maja Reznicek (16. März 2022)

Die diesjährige Saison läutete die Badi Villnachern am 14. Mai nicht nur mit einem aufgefrischten Bassin ein, sondern auch mit einem neuen Team: Unterstützt von den beiden Hilfsbademeistern Werner Bopp und Yanis Garnitschnig hat Patrick Filoni die Hauptaufsicht. Der 46-jährige Bademeister zieht auf Nachfrage der AZ eine positive Bilanz zur aktuellen Saison: «Wir sind super gestartet und hatten tolles Wetter.»

Die Villnacher «Familienbadi» ist meist nicht überlaufen

Die Arbeit lasse sich auf die dreiköpfige Crew – die die Gemeinde Villnachern nur wenige Wochen vor der Saisoneröffnung zusammenstellen konnte – gut verteilen und die Anlage an der Hauptstrasse sei immer beaufsichtigt. Bisher mussten keine Badeunfälle verzeichnet werden.

Patrick Filoni ist der neue Hauptbademeister. Flavia Rüdiger (5. Mai 2022)

Dies habe auch mit der Infrastruktur der Badi Villnachern zu tun, führt der gelernte Elektromechaniker aus:

«Es gibt nur ein Schwimmerbecken, da hat man als Bademeister eine ideale Übersicht.»

Die Villnacher «Familienbadi» sei zudem meist nicht überlaufen.

Grundsätzlich variierten die Besucherzahlen gemäss Patrick Filoni in den letzten zwei Monaten täglich. Der Bademeister erklärt am Telefon: «Bei schönem Wetter hatten wir über das Wochenende schon 300 Leute.» An anderen Tagen lösen dafür nur zwischen 20 und 30 Badegäste ein Ticket bei Schwimmbadkiosk-Pächter Ruedi Steigmeier.

Bei gutem Wetter ist die Badi täglich geöffnet. Maja Reznicek

Trotzdem lässt sich mit Blick auf die Vorsaisons sagen: In diesem Jahr lockt es mehr Gäste «dauerhaft» in die Badi.

Höchststand gegenüber den letzten «normalen» Saisons

Wie die Gemeinde auf Anfrage der AZ schreibt, wurden in diesem Jahr bisher 186 Saisonabonnemente verkauft sowie 190 Gratisabonnemente für Oberstufenschülerinnen und -schüler aus Villnachern vergeben. Über die Einzeleintritte werde keine Statistik geführt, fügt Gemeindeschreiberin Seline Mahrer an.

Ruedi Steigmeier (zweiter von rechts) betreibt in der vierten Saison den Badikiosk in Villnachern. Sandra Ardizzone (20. Juli 2021)

Auf Nachfrage erklärt Ruedi Steigmeier, der in dieser Saison genauso den Badikiosk betreut wie die Tickets vergibt: Er zähle jeweils am Eingang alle Badegäste, auch die mit Abo. Bei letzteren ist im Vergleich zu den «normalen» Jahren 2017 bis 2019 – also noch vor den Lecks – ein Höchststand zu verzeichnen.

Wurden 2017 insgesamt 141 Abonnemente gelöst, waren es im 2018 178 und im 2019 163. Zudem läuft die aktuelle Saison in Villnachern noch einige Wochen – viel Zeit, ein Abo zu lösen.

