Dabei sein ist alles an der Kinderfasnacht in Villnachern

Villnachern «Werde ich heute noch prämiert?»: Dabei sein ist alles an der Kinderfasnacht «Olympia» hat das Motto gelautet an der Kinderfasnacht in Villnachern – mit fünf Disziplinen, zwei Guggenmusiken, Clown Billy und einer abschliessenden Maskenprämierung. Wer hat das Rennen gemacht, die Maus oder die Bobfahrer, die Prinzessin oder der Skifahrer? Ina Wiedenmann Jetzt kommentieren 13.03.2022, 15.49 Uhr

Die Polonaise führt durch das olympische Gelände. Ina Wiedenmann (12. März 2022)

Ein Stinktier zielt nach Dosen, Spiderman krallt sich einen Mohrenkopf und ein Polizist fährt mit dem Pedalo los. Gross und Klein sind ausser Rand und Band. Unzählige, liebevoll geschminkte und kostümierte Fasnachtsfreunde geniessen vor der Turnhalle Villnachern bei strahlendem Sonnenschein die Kinderfasnacht. Diejenigen, die eine Startnummer auf dem Rücken tragen, fragen sich insgeheim: «Werde ich heute noch prämiert?»

Das Organisationskomitee stellte einen Anlass auf die Beine, bei dem alle jede Menge Spass haben, obwohl dieses Jahr der Umzug wegfallen muss. Die Guggenmusiken Trombongos aus Windisch und Mu-Mä Fäger aus Künten sorgen mit lauten, fetzigen und mitreisenden Rhythmen für gute Laune. Auch Clown Billy ist da und sagt nach seinem Auftritt:

«Es ist herrlich, dass die Kinder immer so unbeschwert mit dabei sind und einfach Freude haben.»

Guggenmusik und Polonaise: Eindrücke von der Kinderfasnacht Ida Wiedenmann

Alle Kinder sind am Nachmittag mit fünf Disziplinen beschäftigt: Dosenwerfen, Sprungtuch, Plausch-Station mit vielen Bewegungsgerätschaften, Mohrenkopfwerfen und Maskenbasteln. Während am Sprungtuch gerade die Nummer 39 hoch in den Himmel geschleudert wird, stellt sich eine süsse Biene bei den Mohrenköpfen an. Mitten unter ihnen sind auch die fünf «Girls on Fire» mit ihrem olympischen Feuer und den farbigen Ringen.

Damit man alle Masken bestaunen kann, startet kurz vor der Prämierung eine Polonaise durch das olympische Gelände. Hinter Janine Matsch vom OK mit ihrer grünen Perücke reihen sich nacheinander alle ein: die Maus, das Skelett, der Maikäfer, ein Löwe, der Skifahrer, die Ruderin, ein Hirsch, diverse Clowns, Ritter und viele mehr. Hier gibt es nichts, was es nicht gibt. Für die Prämierung haben sich 56 Einzelne und drei Gruppen gemeldet, sagt Matsch.

Am Ende versammeln sich Bobfahrer, Prinzessinnen, Superman, Bären, Piraten, Hexen, Ruderinnen – einfach alle auf der Bühne. Mit Spannung erwarten sie das Ergebnis. Prämiert werden am Ende von den Kleinen: der süsse Löwe und zwei Ruderinnen; von den Grossen ein Indianer, der markante Hirsch und ein Skifahrer. Bei den Gruppen kommen die Clowns auf Platz drei, auf Platz zwei die «Girls on Fire» und auf Platz eins die schnelle Truppe «Cool Running» mit ihrem heissen Schlitten, den Helmen und Skibrillen. Am Ende geht aber niemand leer aus: Alle bekommen noch etwas Leckeres zur Belohnung. Dabei sein ist eben alles.

