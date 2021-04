Der Tele M1-«Aktuell»-Beitrag zum Thema. Tele M1

Villnachern Wachteleier-Boom vor Ostern: Züchter Beat Buchle kommt an seine Grenzen Diese Ostern scheinen Wachteleier der letzte Schrei zu sein: Immer mehr Leute wollen über die Ostertage keine herkömmlichen Eier, sondern solche von Wachteln – sei es zum Essen oder als Dekoration. Der regelrechte Trend führt bei Züchter Beat Buchle aus Villnachern zu einem Engpass. 01.04.2021, 20.40 Uhr

(has) Immer wieder muss Beat Buchle seinen Eiervorrat auffüllen, so viele Leute wollen sie dieser Tage für Ostern kaufen. Denn obwohl sie so klein sind, dass vier davon gerade mal ein normales Ei ergeben, sind sie besonders beliebt. Denn sie sind gesünder, haben mehr Vitamine und Mineralstoffe und machen sich, weil sie so hübsch aussehen, besonders gut im Osterkörbchen. Eine Kundin meint: