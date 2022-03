Mit Flohmarkt geht Geschichte der Feuerwehr Villnachern zu Ende

Villnachern «Schlussverkauf» der Feuerwehr: Helme und Schläuche finden Käufer Feuerwehr-Flohmarkt in Villnachern: Mit dem Verkauf von restlichem Material ist eine Geschichte zu Ende gegangen. Louis Probst 20.03.2022, 14.55 Uhr

An Versuchungen fehlt es nicht am «Schlussverkauf» der Feuerwehr: Die Feuerlöscher sind gefragt. Louis Probst (19. März 2022)

«Erst hat meine Frau gemeint, eine Eimerspritze wäre doch etwas», sagt vor dem Feuerwehrmagazin ein Mann lachend. «Dann hat sie gedroht: Bring mir ja keinen S . . . nach Hause.»

Das fährt ein. An Versuchungen fehlt es beim «Schlussverkauf» der Feuerwehr Villnachern ja keineswegs. Und können Frauen überhaupt wissen, was Männer unbedingt haben müssen? (So viel sozusagen in eigener Sache.) Das Angebot vor und im Feuerwehrmagazin ist jedenfalls beachtlich und ver­lockend.

Von der Lippenpomade zum Stromaggregat

Kleine «Bhaltis», wie Lippenpomade in Feuerwehrverpackung oder Karabinerhaken-Schlüsselringe und Frisbees mit Feuerwehr-Emblem, gibt es, wie auch gefüllte Sandsäcke oder leere gelbe Kunststoffkanister, sogar gratis. Neben Kleidungsstücken, Arbeitsschuhen und Schutzhandschuhen – gut geeignet für Grilleure – finden sich Feuerwehrhelme mit dem Wappen von Villnachern.

Es gibt Werkzeug, aber natürlich ebenfalls Feuerwehr­spezifisches, wie etwa eine Schlauchwaschmaschine. Auch ein ladenneu aussehendes grosses Notstromaggregat sucht einen Käufer und findet ihn – wie einige Rollen Feuerwehrschlauch – rasch. Auf eher wenig Interesse scheinen dagegen Bierhumpen mit dem Logo einer Nutzfahrzeugmarke zu stossen – wohl einst gut gemeintes Geschenk eines Fahrzeuglieferanten.

Rege ist im Feuerwehrmagazin das Interesse am restlichen Material. lp Sogar Pokale von früheren Feuerwehrmärschen sind zu haben. lp Feuerwehrhelme mit dem Wappen von Villnachern liegen bereit. lp

Ein kleiner Bub ist hell begeistert von der grossen Taschenlampe, die er sich ergattert hat. Einem anderen scheint es ein weisses Megafon angetan zu haben. Ein Knirps schleppt ein Wendrohr mit sich herum, aber vom Vater einen Feuerwehrhelm aufsetzen lassen, will er sich dagegen partout nicht.

Ein Mädchen schnappt sich erst den einen, dann auch den zweiten der Pokale, welche die offensichtlich marschtüchtigen Villnacherer Feuerwehrleute vor Jahren von den Feuerwehrmärschen in Muri nach Hause gebracht hatten. «Aufstellen», meint es etwas schüchtern auf die Frage, was es denn mit den Pokalen machen wolle. Aufstellen natürlich – was denn sonst? Mit den Pokalen fotografieren lassen will es sich aber nicht, dafür springt die ältere Schwester ein.

Ehemalige Kommandanten stehen im Einsatz

An diesem Morgen findet die Geschichte der Feuerwehr Villnachern, die in die Feuerwehr Brugg integriert worden ist, wohl definitiv ihren Abschluss. Im Einsatz stehen gleich drei ehemalige Kommandanten. «Der grösste Teil des Materials ist schon im Januar weggegangen», erklärt Martin Spillmann, der jetzt, zusammen mit gut einem Dutzend Feuerwehrleuten aus Villnachern, der Feuerwehr Brugg angehört:

«Das Tanklöschfahrzeug ist zur Feuerwehr Rued gegangen. Die beiden andern Fahrzeuge sind von Privatleuten gekauft worden.»

Louis Probst

Michael Schratter, der letzte Kommandant der Feuerwehr Villnachern, stellt fest: «Einerseits fällt es schon etwas schwer, eine Feuerwehr aufzugeben. Anderseits ist die Feuerwehr mit dem Zusammenschluss mit Brugg in guten Händen. Für mich persönlich ist nach 21 Jahren Feuerwehr Schluss. Für mich war das eine gute Zeit.» Wie er gesteht, hat er bei der Liquidation selber zugeschlagen: «Ich habe einen Helm für meinen Sohn gekauft.»

Dann gibt’s ein Paar Schuhe gratis dazu

Positiv überrascht vom Interesse am Verkauf zeigt sich bei Halbzeit Thomas Schluep. «Es geht doch noch das eine oder andere weg», freut er sich. «Viele Sachen sind ja bereits an andere Aargauer Feuerwehren gegangen.» An diesem Morgen wacht er über die Kasse. (Der Erlös geht natürlich an die Gemeinde.) Er gibt aber auch Tipps. Einen Kunden macht er darauf aufmerksam, dass dieser einen CO 2 -Feuerlöscher gekauft hat. Der meint: «Ich weiss. Ich brauche den nur, wenn der Computer brennt. Aber die Arbeitsschuhe sind schon etwas teuer.» Darauf Thomas Schluep: «Machen wir 60 Franken. Dann gibt’s ein Paar Schuhe gratis dazu.»

Draussen vor dem Magazin laden ein Mann und eine Frau gefüllte Sandsäcke ins Auto. «Nein. Wir erwarten kein Hochwasser», meint der Mann lachend. Die Frau erklärt: «Der Sand ist für die Hühner. Etwas davon brauche ich für die Zubereitung von Aussaaterde.»