Villnachern Neue Carsharing-Station hätte die Gemeinde nichts gekostet – vielen Stimmbürgern war das aber nicht klar Nur wenige Monate nach der Ablehnung lancierte der Gemeinderat eine Umfrage, um die Gründe zu eruieren. Insgesamt haben sich 162 Personen daran beteiligt, was rund 15 Prozent der 1110 Stimmberechtigten entspricht. Jetzt liegen die Resultate vor. Der Gemeinderat will das Geschäft nochmals traktandieren. Claudia Meier 04.05.2021, 05.00 Uhr

In Brugg stehen neu zwei Fahrzeuge von E-Cargovia bereit. Bild: Ina Wiedenmann

(17. April 2021)

Am 29. November 2020 traute der Gemeinderat Villnachern seinen Augen nicht: Mit 298 Ja zu 307 Nein lehnte der Souverän den Verpflichtungskredit in der Höhe von 35'000 Franken für eine Carsharing-Station knapp ab. Die Stimmbeteiligung betrug 55,1 Prozent. Da sich die Gemeinnützige Genossenschaft Villnachern (GGV) bereit erklärt hatte, das Projekt zu unterstützen und den kompletten Beitrag von 35'000 Franken für die Pilotphase von drei Jahren zu sprechen, wäre die Gemeindekasse nicht belastet worden. Auf das Ende dieser Projektphase hätte der Vertrag gekündigt werden können.

Aufgrund des knappen Abstimmungsergebnisses verschickte der Gemeinderat im Januar einen Umfragebogen, um die Hintergründe des Resultats besser verstehen zu können, was etwa Leserbriefschreiber Thomas Obrist und Stéphanie Zeier stutzig machte. «Wird hier an einem Volksentscheid gerüttelt?», lautete eine ihrer Fragen.

Der Gemeinderat sieht sich in seiner Vermutung bestätigt

Inzwischen liegt die Auswertung der Carsharing-Umfrage vor, an der sich 162 Personen beteiligt haben. Von den Ja-Stimmenden gaben 75 (79,8 Prozent) an, dass sie für die Vorlage waren, weil sie der Meinung sind, dass Carsharing mit Elektroautos einen Beitrag zur Klimawende leisten kann. 58 Personen könnten sich durchaus vorstellen, von dem Angebot Gebrauch zu machen. Weil das Projekt die Gemeinde nichts kostet, stimmten 67 Personen Ja.

Von den Nein-Stimmenden gaben in der Umfrage 51 Personen (72,9 Prozent) an, dass sie gegen die Vorlage waren, weil die Gemeinde sich solche Anschaffungen in der aktuellen Situation nicht leisten kann. 23 Personen sind der Ansicht, dass die Elektroautos nicht umweltfreundlich sind, und für sieben Personen war der Abstimmungstext nicht klar genug.

Die Tatsache, dass in der Umfrage knapp 73 Prozent der Nein-Stimmenden die Kosten der Anschaffung für die Gemeinde als Grund für ihre Ablehnung angegeben haben, bestätigt den Gemeinderat in der Vermutung, dass im Vorfeld nicht ausreichend und korrekt informiert wurde. «Es war offensichtlich nicht klar genug formuliert, dass allfällige Kosten vollständig durch die Partner und die GGV getragen würden und der Gemeinde keine Kosten entstehen», heisst es in der schriftlichen Auswertung. Der Gemeinderat hat aufgrund des knappen Abstimmungsergebnisses zusammen mit den Umfrageergebnissen beschlossen, das Thema an der Sommergmeind nochmals zu traktandieren.

Reservation kostet die Kunden maximal 65 Franken pro Tag

Das Teilen eines Fahrzeugs, um das man sich nicht selber kümmern muss, kann auch auf dem Land, wo der öffentliche Verkehr begrenzt ist, eine prüfenswerte Alternative sein. In Zusammenarbeit mit der Zukunftsregion Argovia, den Energieversorgern IBB und AEW sowie mit der Unterstützung der GGV wollte der Gemeinderat der Bevölkerung ein Elektroauto zum Mieten zur Verfügung stellen und damit regional ein Zeichen setzen.

Das Fahrzeug in Villnachern wäre in die Carsharing-Plattform «E-Cargovia» integriert worden. Das Auto wird über eine App reserviert. Die Kosten für die Nutzung betragen 8 Franken pro Stunde oder maximal 65 Franken pro Tag, unabhängig davon, wie weit man fährt. Die 35'000 Franken für die Projektphase setzen sich aus dreimal 6000 Franken, einmaligen Kosten für den Standort von 13'000 Franken sowie 4000 Franken für Beschilderung, Werbung und Banner zusammen.