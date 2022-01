Villnachern: Podium zur Abstimmung über die Badi-Initiative

Villnachern «Macht um Gotteswillen etwas für die Badi»: Die Antwort des Gemeinderats auf das Volksbegehren gibt zu reden Das Podium über die Abstimmung vom 13. Februar zur Badi-Initiative ist auf grosses Interesse gestossen – sowohl bei Erwachsenen wie bei Kindern. Zur Sanierung des Schwimmbeckens gehen die Meinungen zwischen Gemeinderat und IG diametral auseinander. Louis Probst Jetzt kommentieren 23.01.2022, 11.30 Uhr

Kinder mit blauen Luftballons – einige trugen einen Schnorchel an der warmen Winterkappe – demonstrieren vor dem Schulhaus für die Badi. Louis Probst

«Baadii – Baadii», skandierten vor dem Schulhaus Kinder mit blauen Luftballons – einige trugen sogar einen Schnorchel an der warmen Winterkappe. Die Forderungen auf ihren Plakaten waren unübersehbar: «Mer wänd eusi Badi weder!» und «Rettet eusi Badi».

Auch der Schulhausbrunnen in Villnachern war mit bunten Schwimmringen geschmückt. Dass er, winterbedingt, ohne Wasser ist, entbehrte nicht einer gewissen Symbolik. Auch die Badi Villnachern ist ohne Wasser. Nicht winterbedingt. Das Becken ist «inkontinent». Und um die Zukunft dieser Badi – um die bevorstehende Abstimmung über die Initiative «Erhalt Schwimmbadbetrieb für die Saison 2022» – ging es am Samstagmorgen.

Wegen Lecks im Hauptschwimmbecken kann man seit zwei Jahren in der Badi Villnachern nicht mehr schwimmen. Sandra Ardizzone

Das Begehren mit 286 Unterschriften war im letzten Herbst eingereicht worden. Es verlangt, dass der Schwimmbadbetrieb im Mai 2022 wieder aufgenommen wird. «Der Betrieb», so die Initiative, «soll so lange aufrechterhalten bleiben, bis ein definitiver Entscheid über den Erhalt des Schwimmbads durch die Stimmberechtigten gefällt wurde und ein allfälliger Umbau beginnt.»

Das Luftbild der Badi Villnachern zeigt das ganze Areal, das der Gemeinderat weiterentwickeln möchte. zvg

Gemäss Initiative soll das Leck im Becken vor dem Starttermin für maximal 30'000 Franken repariert werden, wobei dieser Betrag über private Spenden finanziert wird. Die IG Badi will verantwortlich für die Beschaffung dieser Gelder zeichnen. Der Gemeinderat empfiehlt Ablehnung der Initiative.

Dass das Thema «Badi» die Dorfbevölkerung bewegt, zeigte der Aufmarsch: 58 Personen besuchten den Informationsanlass in der Turnhalle; 84 Personen verfolgten ihn bequem zuhause via Livestream.

Aus Sicht des Gemeinderats reichen 30'000 Franken nicht

In einem Podium, das von Eva-Maria Hartmann moderiert wurde, vertraten Gemeindeammann Roland König und Vizeammann Richard Zickermann die Position des Gemeinderats; Bea Keller und Thomas Märki (Präsident der IG Badi) diejenige des Initiativkomitees.

«Die Badi ist ein beliebter Begegnungsort», betonte Thomas Märki. «Es ist uns wichtig, dass sie möglichst schnell wieder genutzt werden kann – nicht nur von Kindern, sondern auch von der älteren Bevölkerung.»

Die Badi Villnachern ist ein beliebter Treffpunkt für Familien und auch die ältere Bevölkerung. Sandra Ardizzone

Mit der Schilderung eines fiktiven Baditags zeigte Bea Keller die Bedeutung der Badi für die Dorfbevölkerung auf. «Die Badi ist nicht nur ein beliebter Treffpunkt», stellte sie fest. Und:

«Sie fördert die Schwimmkompetenz und damit die Selbstständigkeit der Kinder, und sie bietet Jung und Alt Gelegenheit fürs Schwimmen.»

Roland König ist Gemeindeammann in Villnachern. zvg

Der Gemeinderat verstehe das Anliegen der Bevölkerung, der Kinder und der Initianten, betonte Roland König. Er habe jedoch eine andere Sichtweise: «Man muss realistisch sein. Die Badi ist 67 Jahre alt. Es besteht grosser Sanierungsbedarf. Man weiss nicht genau, wo das Wasser verloren geht. Leider bestehen auch sicherheitstechnische und gesundheitliche Bedenken.»

Tatsache sei, dass die Badi nicht für 30'000 Franken repariert werden könne, um sie gesetzeskonform zu betreiben. Der Gemeinderat wolle eine langfristige, nachhaltige Lösung. Roland König verwies auf die Abklärungen für eine Sanierung oder Umnutzung der Badi. Die Ergebnisse sollen Ende März in einem Bericht vorliegen.

Erhöhung des Steuerfusses wäre ein Thema

Richard Zickermann ist Vizeammann von Villnachern. zvg

«Der Gemeinderat ist nicht gegen die Badi per se», versicherte Richard Zickermann. «Die Frage ist, was uns die Badi wert ist.» Gemäss Gemeinderat belaufen sich die Kosten für eine Minimalreparatur auf 140'000 Franken. «Man muss sich bewusst sein, dass, wenn man A sagt, man auch B sagen muss», mahnte Roland König. «Eine Erhöhung des Steuerfusses wird ein Thema sein.»

Dem hielt IG-Badi-Präsident Märki entgegen: «Man hört immer nur: Zu teuer. Das können wir uns nicht leisten. Damit eine Gemeinde attraktiv ist, muss man auch etwas investieren.»

In der Fragerunde kamen verschiedenste Aspekte zur Sprache. So erklärte Gemeinderat Claudio Schaad auf die Frage, wo ohne Badi der obligatorische Schwimmunterricht stattfinden werde, dass eine Lösung in Brugg, im Lernschwimmbecken Erle-Lauffohr, gefunden worden sei.

Bei einem Nein bliebe der Kiosk offen und das Planschbecken wäre möglich

Dem Argument des Gemeinderats, dass ein gesetzeskonformer Betrieb bei einer Minimalreparatur gemäss Initiative nicht möglich sei, wurde entgegengehalten, dass der Kanton zugesagt habe, dass der Betrieb weitergeführt werden könne. Roland König erklärte:

«Der Gemeinderat will das nicht hochspielen. Die Werte sind nicht so hoch, dass der Betrieb eingestellt werden müsste.»

Der Gemeinderat stehe aber in der Verantwortung.

«Es könnte längst eine Lösung auf dem Tisch liegen», meinte eine Stimme aus dem Volk. «Die Badi ist etwas wert und soll es auch sein. Um Gotteswillen macht etwas für die Badi.» Damit dürfte zumindest den meisten Anwesenden aus dem Herzen gesprochen worden sein. Der Gemeindeammann versicherte: «Auch bei Ablehnung der Initiative bleiben in diesem Jahr Aktivitäten in der Badi möglich. Das Areal und der Kiosk bleiben offen. Vorgesehen ist auch ein Planschbecken.»

