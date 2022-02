Ja zum Schwimmbadbetrieb: Badi liegt Bevölkerung am Herzen

Villnachern Die Abstimmung zeigt: Die Badi liegt der Bevölkerung am Herzen Gross ist die Freude bei Präsident Thomas Märki von der IG Badi über die klare Annahme der Schwimmbad-Initiative in Villnachern. Gemeindeammann Roland König sagt, wie es weitergeht. Michael Hunziker Jetzt kommentieren 13.02.2022, 18.29 Uhr

Ja zum Schwimmbadbetrieb: Bereits ab Mitte Mai soll das Becken wieder zur Verfügung stehen. Sandra Ardizzone (20. Juli 2021)

Mit grossem Engagement hat die IG Badi gekämpft in Villnachern, hat unter anderem mit farbenfrohen Plakaten für ein Ja geworben an der Urne. Mit Erfolg: Das Stimmvolk hat die Initiative zum Erhalt des Schwimmbadbetriebs für die Saison 2022 am Sonntag mit 356 Ja- zu 257 Nein-Stimmen deutlich angenommen. Die Stimmbeteiligung lag bei hohen 56,2%.

Präsident Thomas Märki von der IG Badi. mhu (6. Juli 2018)

Ein bestens gelaunter Präsident Thomas Märki von der IG Badi spricht von einem schönen Erfolg und einem «zum Glück» klaren Zeichen. Viele hätten die Initiative unterstützt im Dorf, Familien genauso wie auch ältere Personen. «Sie wollen, dass der Betrieb weitergeht, dass der Entschied über die Zukunft der Badi nicht alleine über die Finanzen führt. Wir haben eine grosse Solidarität gespürt. Die Badi gehört zum Dorf.»

Den Abstimmungskampf empfanden sie als fair

«Das Resultat zeigt, dass die Badi einem grossen Teil der Bevölkerung sehr am Herzen liegt», bestätigt Gemeindeammann Roland König. Er sei selber sehr gespannt gewesen, wie es herauskomme. Den Abstimmungskampf habe er stets als fair erlebt. Dieser Aussage stimmt Thomas Märki zu. Es sei kein Graben durch das Dorf gegangen, es habe keine Spaltung stattgefunden:

«Wir hatten zwar zwei Meinungen, konnten aber immer miteinander reden. Es ist klar, dass bei einem solchen Thema nicht alle gleicher Ansicht sind.»

Der Gemeinderat hatte die Ablehnung der Initiative empfohlen. «Selbstverständlich akzeptieren wir den Entscheid und respektieren den Volkswillen», sagt Gemeindeammann König. «Glücklicherweise leben wir in einem demokratischen Land.» Eine Mehrheit sei offenbar bereit, für die kommende Badesaison bis zu 230'000 Franken auszugeben, stellt König fest. Er geht davon aus, fügt er an, dass sich die Bevölkerung Gedanken gemacht habe über die finanziellen Auswirkungen, auf die der Gemeinderat im Vorfeld hingewiesen habe.

Der Zeitplan für nötige Reparaturen ist ambitiös

Für den Fall einer Annahme der Initiative hat sich der Gemeinderat vorbereitet und bereits Massnahmen abgeklärt und eingeleitet für die Umsetzung. An der Sitzung heute Montagabend sollen die Kreditfreigabe und die ersten Vergaben an ausführende Firmen beschlossen werden. Im Weiteren werden die Stelle für eine Badmeisterin oder einen Badmeister ausgeschrieben und der Vertrag für die Anstellung des Kioskbetreibers aufgesetzt.

Roland König ist Gemeindeammann in Villnachern. zvg

Denn wenn das Schwimmbad Mitte Mai in Betrieb genommen werden soll, gelte es keine Zeit zu verlieren, hebt der Gemeindeammann hervor. Der Zeitrahmen für die nötigen Arbeiten sei sehr ambitiös. Der Gemeinderat werde alles unternehmen, die Initiative fristgerecht umzusetzen und sei auch laufend in Kontakt mit der IG Badi, so König. Er zähle darauf, ergänzt er, dass sich diese – wie angekündigt – am Prozess beteilige mit einer Arbeitsunterstützung sowie der Beschaffung von 30'000 Franken für die Reparatur des Lecks im Becken.

Gleichzeitig gibt der Gemeindeammann zu bedenken, dass es sich um eine Übergangslösung handelt für das sanierungsbedürftige Schwimmbad. Bis Mai soll die Arealstudie erstellt sein und der Schlussbericht vorliegen. Anschliessend könne über das weitere Vorgehen bestimmt werden. König fasst zusammen:

«Das Thema ist noch nicht abgeschlossen und wird das ganze Dorf weiter beschäftigen.»

Die IG Badi werde den Austausch suchen, sich weiterhin einbringen, versichert Präsident Märki. Durch die Übergangslösung, sagt er, könne Zeit gewonnen werden, um ohne Druck in einer konstruktiven Umgebung langfristig die beste Lösung zu suchen und einen mehrheitsfähigen Vorschlag auszuarbeiten. Märki ist überzeugt: «Wir werden einen Weg finden.» Ein grosses Thema sei eine Senkung der Betriebskosten, hält er fest. Kurzfristig müssten nun aber die nötigen Reparaturen ausgeführt werden, um die Anlage bereitstellen zu können. «Wir sind zuversichtlich, dass dies machbar ist.»

286 Unterschriften sind eingereicht worden

Der Hintergrund: Das kleine Schwimmbad in Villnachern kämpft mit einem grossen Wasserverlust. Wegen der Lecks – und der Coronapandemie – konnten die vergangenen beiden Saisons nur bedingt im normalen Rahmen durchgeführt werden. Eine Projektgruppe legte dem Gemeinderat drei Sanierungsvarianten für die mittlerweile 67 Jahre alte Anlage vor. Nur: Diese belasten das Budget zusätzlich in der 1650-Seelen-Gemeinde, die sich schon in einer finanziell angespannten Lage befindet.

An der Urne genehmigte das Stimmvolk Ende November 2020 einen Projektierungskredit von 80'000 Franken für weitere Abklärungen zu einer möglichen Umnutzung, Sanierung oder einen Rückbau des Schwimmbadareals. Ins Leben gerufen wurde eine Begleitgruppe mit Vertreterinnen und Vertretern aus der Bevölkerung, die ihre Vorschläge und Vorstellungen einbringt.

Für die Kinder wurde bereits in der Saison 2020 ein Planschbecken aufgestellt. Claudia Meier (5. Juli 2020)

In der Saison 2021 stand das Badi-Gelände der Bevölkerung ohne einen offiziellen Badebetrieb während der Öffnungszeiten des Kiosks zur Verfügung. Insbesondere die Familien von Villnachern, so die Idee, sollen die idyllisch gelegene Anlage an der Aare auch ohne Hauptschwimmbecken zum Entspannen und für gemeinsame Aktivitäten nutzen können. Für die Kinder wurde ein Planschbecken aufgestellt.

Der Vorstand der IG Badi Villnachern fordert mit seiner Initiative, dass der Schwimmbadbetrieb so lange aufrechterhalten bleibt, bis ein definitiver Entscheid über den Erhalt des Schwimmbads gefällt ist und ein allfälliger Umbau beginnt – damit die Gemeinde attraktiv und der beliebte Treffpunkt erhalten bleibt. Im vergangenen Oktober sind 286 gültige Unterschriften eingereicht worden. Am 22. Januar fand eine Infoveranstaltung mit Liveübertragung per Video zur Abstimmung statt.

