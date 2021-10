Villnachern: Die Badi soll bis Mai 2022 repariert sein

Villnachern Erste konkrete Forderungen werden laut: Die Badi soll bis Mai 2022 repariert sein Während der Gemeinderat Villnachern nicht weiss, wie es nach der Informationsveranstaltung zur Arealentwicklung weitergeht und Abklärungen mit dem Kanton trifft, hat die IG Badi schon konkrete Schritte eingeleitet. Ziel ist es, dass die Bevölkerung an der Wintergmeind abstimmen kann. Claudia Meier Jetzt kommentieren 07.10.2021, 05.00 Uhr

Seit dem Frühsommer 2020 ist das Hauptschwimmbecken in Villnachern defekt. Sandra Ardizzone

(20. Juli 2021)

Die Wogen gingen hoch an der Informationsveranstaltung zur Arealentwicklung der Badi Villnachern letzte Woche. Eine Frau fragte den Gemeinderat: «Wie soll das Dorf attraktiv bleiben, wenn das Hauptschwimmbecken nicht repariert wird?» Thomas Märki von der IG Badi sagte, vor einem Jahr habe er den Gemeinderat noch unterstützt, um eine nachhaltige Sanierung aufzugleisen. Aber jetzt sehe es danach aus, dass die Stimmberechtigten an der Wintergmeind Ende November noch über kein Badi-Geschäft entscheiden können.

Die vielen kritischen Voten hätten ihn nicht überrascht, da er davon ausgegangen sei, dass eine Mehrheit der Mitglieder der IG Badi anwesend sein würde, so Gemeindeammann Roland König ein paar Tage nach dem Anlass. Und:

«Wir wollen, dass diskutiert wird und sich die Bevölkerung etwas tiefgründiger mit der Thematik befasst.»

IG setzt sich für Reparatur als Übergangslösung ein

Der Vorstand der IG Badi sei enttäuscht über den Stand des Projekts, teilt Thomas Märki auf Nachfrage der AZ mit. «Wir verstehen das Vorgehen mit der Bildung von verschiedenen Varianten und dem Ziel, eine nachhaltige Lösung zu finden, haben aber erwartet, dass der Projektfortschritt deutlich weiter sein wird, als er sich aktuell präsentiert.»

Eine Abstimmung zur Badi und damit die Stellungnahme der Bevölkerung über den Verbleib der Badi seien leider momentan noch nicht möglich, hält der IG-Vorstand weiter fest. Und:

«Wir appellieren an das Projektteam, eine mehrheitsfähige Lösung zu finden, die den Wunsch eines grossen Teils der Bevölkerung trägt, die Badi in Villnachern weiterhin zu betreiben.»

Der Vorstand der IG Badi will sich nun mit aller Kraft dafür einsetzen, dass die Badi im Mai 2022 mit einem reparierten Becken wieder in Betrieb gehen kann und diese Übergangslösung bis zu einem definitiven Entscheid der Bevölkerung zur Badi Villnachern Bestand hat.

Der erste Campingplatz im Bezirk Brugg

Damit eine Badi-Reparatur bis im Frühling 2022 möglich wird, muss ein entsprechender Antrag des IG-Vorstands an der Gmeind vom

30. November traktandiert und diskutiert werden. «Die dafür notwendigen Schritte haben wir eingeleitet», teilt Thomas Märki mit. Mit diesem Vorgehen werde dem Projekt genügend Zeit eingeräumt, auch alternative Finanzierungsmodelle auszuarbeiten und das Gesamtpaket der Bevölkerung zum geeigneten Zeitpunkt zu präsentieren.

Das Land für öffentliche Bauten und Anlagen bei der Badi gehört der Gemeinde Villnachern. Hier könnte ein Campingplatz entstehen. Claudia Meier

(2. Oktober 2021)

Das Projektteam sieht im Badi-Areal erhebliches Entwicklungspotenzial. Entstehen könnten ein neues Restaurant und/oder ein attraktiver Zugang zum Oberwasserkanal vielleicht sogar mit einer Flussbadi sowie – auf dem Feld neben der Badi – der erste Campingplatz im Bezirk Brugg.

Hinter der Hecke links ist die Badi und rechts der Kanal. Claudia Meier

(2. Oktober 2021)

Es kommt immer wieder vor, dass Spaziergänger und Velofahrerinnen auf dem Weg am Oberwasserkanal unterwegs sind, aber nicht ahnen, dass sich hinter der steilen Hecke eine schöne Badi-Anlage befindet. Das Ziel der Arealentwicklung ist auch, das jährliche Betriebsdefizit von jährlich um die 100'000 Franken mit neuen Einnahmen oder weniger Ausgaben zu minimieren.

Nachhaltige Lösung für 15 bis 20 Jahre gesucht

Gemeindeammann Roland König sagte am Infoanlass: «Wir wollen keine Pflästerlipolitik und in fünf bis sieben Jahren wieder an der gleichen Stelle stehen.» Das erklärte Ziel sei es, eine finanzierbare Lösung für die nächsten 15 bis 20 Jahre für das Areal zu finden.

Der Oberwasserkanal fliesst in Villnachern nur wenige Meter von der Badi entfernt vorbei. Claudia Meier

(2. Oktober 2021)

Ein Kernteam und der Gesamtgemeinderat werden das konkrete weitere Vorgehen mit Konsultativabstimmung oder Antrag bis Ende Oktober festlegen. Der «Briefkasten» für Ideen und Anmerkungen ist auf der Gemeindewebsite unter Aktuelles – Projekte – bis auf weiteres aufgeschaltet und in Betrieb.