Villnachern Eine Frau und fünf Männer kandidieren für den Gemeinderat: Wie sie die Gesamt­erneuerungswahlen gewinnen wollen Am 13. Juni buhlen sechs Personen um die fünf Sitze in der Exekutive. Darunter sind altbekannte, aber auch neue Gesichter. Die AZ stellt die Kandidierenden aus Villnachern mit fünf Fragen vor. Maja Reznicek 25.05.2021, 05.00 Uhr

Das sind die Kandidierenden für den Gemeinderat Villnachern ‒ im Uhrzeigersinn: Fritz Schweizer, Marianne Möckli, Stephan Breitenmoser, Daniel Schnyder, Roland König und Richard Zickermann. Bilder: zvg

Warum kandidieren Sie (erneut) für den Gemeinderat?

Stephan Breitenmoser, 66, neu: Ich möchte mich unter anderem dafür einsetzen, dass Stellung genommen wird gegen die Entsorgung von radioaktiven Abfällen in einem Tiefenlager, die für Umwelt, Grundwasser und die kommenden Generationen ein grosses Risiko darstellt. Es darf nicht sein, dass die Schweiz aus Schweigen und Untätigkeit von Villnachern auf die Zustimmung der Bevölkerung schliesst.

Roland König, 65, bisher Pensioniert, ehem. Berufsoffizier, SVP, verheiratet, zwei Kinder



Roland König, 65, bisher: Weil ich gerade in finanzpolitisch anspruchsvollen Zeiten mit meiner Erfahrung als Gemeinderat und Gemeindeammann, meinem Verantwortungsbewusstsein und beruflichen Leistungsausweis für Villnachern und die Region Brugg einen wertvollen Beitrag für zukunftsorientierte Lösungen leisten kann. Und ich gerne die laufenden Projekte erfolgreich zu Ende führen möchte.



Marianne Möckli, 62, bisher: Ich möchte der Bevölkerung meine Erfahrungen, welche ich in den drei bisherigen Legislaturen gesammelt habe, weiterhin in Sinne der Kontinuität zur Verfügung stellen.

Daniel Schnyder, 49, bisher: Im Hinblick auf die Neuorganisation der Führungsstrukturen der Aargauer Volksschulen ab 2022 sind umfassende Vorarbeiten zu leisten, in welchen ich bereits drin vertieft bin. Diese möchte ich seriös weiterführen und mich für einen hohen Standard im Bildungswesen unserer Gemeinde weiter einsetzen.

Richard Zickermann, 45, bisher Ingenieur, parteilos, verheiratet, zwei Kinder Bild: zvg

Fritz Schweizer, 57, neu: Ich habe den Wunsch der aktiven Mitgestaltung an der Zukunft von Villnachern und möchte der Allgemeinheit beziehungsweise den Einwohnerinnen und Einwohnern von Villnachern einen Dienst erweisen. Ich will aktiv mitmachen und mitgestalten statt kritisieren.



Richard Zickermann, 45, bisher: Wir funktionieren als Team sehr gut und der Gemeinderat hat zudem guten Rückhalt im Dorf. So macht es Spass, sich für die Wahlheimat einzusetzen. Ausserdem geben mir meine Frau und meine Kinder die nötige Unterstützung. Wir haben den Entscheid gemeinsam getroffen.



Welche Voraussetzungen bringen Sie für das Amt mit?

Breitenmoser: Bereits als junger Rechtsanwalt habe ich Gemeinden in rechtlichen Angelegenheiten beraten und vor Gericht vertreten. Als Richter befasste ich mich während 16 Jahren auf kantonaler Ebene und seit 2007 auf Bundesebene oft mit rechtlichen Fragen von Gemeinden und Kantonen. Als Mitglied des Basler Verfassungsrats habe ich an der Schaffung der neuen Verfassung des Kantons Basel-Stadt von 2005 mitgewirkt.

König: Langjährige Führung, Personal- und Organisationserfahrung aus Privatwirtschaft und Verwaltungsbereich. Krisenmanagement im Einsatz bei Natur- und Umweltkatastrophen. Aktives Mitwirken in Vereinen, kulturellen sowie Wohltätigkeitsinstitutionen. Vernetzung in Wirtschaft und Politik in der Region Brugg.

Marianne Möckli, 62, bisher Frühpensioniert, private Beistandschaft, parteilos, verheiratet, zwei Kinder

Möckli: Teamfähigkeit, breites Wissen in der Sozialpolitik sowie Hilfestellungen in Lebens- und Altersfragen.

Schnyder: Meine breitgefächerten beruflichen Aus- sowie Weiterbildungen haben mich stetig weiter positiv geprägt. Loyalität, Offenheit sowie Ehrlichkeit sind für mich keine Floskeln, sondern eine Selbstverständlichkeit im Umgang mit Mitmenschen. Dazu fällt es mir nicht schwer, auch dadurch, dass ich keiner Partei angehöre, konsens- sowie kritikfähig zu sein.

Schweizer: Sehr gute Kenntnisse der politischen Landschaft und Prozesse in der Schweiz. Grosse Lebens- und Berufserfahrung im nationalen und internationalen Umfeld. Stabiles Lebensumfeld.



Zickermann: Ich bin vielseitig interessiert, lerne sehr gerne Neues (und das tut man in diesem Amt täglich) und bringe aufgrund meines persönlichen und beruflichen Hintergrunds regelmässig eine andere Sicht auf die Geschäfte. Darüber hinaus liegt mir die Gemeinde und der aktive Einbezug der interessierten Bevölkerung sehr am Herzen.

Welche Themen sind Ihnen besonders wichtig?

Breitenmoser: In Villnachern möchte ich mich gerne für einen ausgeglichenen Finanzhaushalt ohne Steuererhöhungen, den Erhalt von Kindergarten und Primarschule, die Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden, den Natur- und Umweltschutz und insbesondere gegen ein Atommülllager im Bözberg einsetzen.

König: Ausgeglichener Finanzhaushalt/sparsamer Umgang mit Steuergeldern; Bildung/Umsetzung der neuen Schulführungsstrukturen; Zustand Infrastruktur/Umsetzung von Sanierungsprojekten beim Trinkwasser, Abwassernetz und Gemeindestrassen; Zukunftsorientierte Bautätigkeit/gute Bauqualität und innere Verdichtung; Klimaschutz/Erneuerbare Energien; Prüfung Gemeindefusion mit Brugg.

Möckli: Das Wohl der Bevölkerung von unserem schönen Dorf.

Schnyder: Selbstverständlich «mein» Ressort Bildung und Kultur: Eine gute, solide schulische Bildung in unserem Dorf ist mir ein grosses Anliegen. Villnachern bietet zudem grosses Potenzial auch mit diversen Vereinen, hierzu gehört zum Beispiel auch die Tipispielgruppe. Diese Institutionen gilt es weiterhin zu unterstützen und zu fördern, nur so können wir auch künftig ein familienfreundliches Dorf bleiben.

Fritz Schweizer, 57, neu Immobilienfachmann und Facility Manager, parteilos, verheiratet, 3 Kinder

Schweizer: Familie, nachfolgende Generation, Gewerbe, Landwirtschaft, Nachhaltigkeit, Unabhängigkeit. Eine allfällige Gemeindefusion soll gut überlegt sein und alle Möglichkeiten für die Erhaltung der Selbstständigkeit müssen ausgeschöpft werden. Zudem ein gutes Zusammenleben im Dorf.

Zickermann: Mir sind ein gutes Umfeld für das lokale Gewerbe und eine funktionierende Infrastruktur wichtig. Zudem müssen wir in Villnachern unseren Beitrag für die sich verändernden ökologischen Rahmenbedingungen leisten. Ich blicke zuversichtlich in die Zukunft und bin überzeugt, dass wir sie aktiv mitgestalten können. Das geht aber nur, wenn wir uns nicht an alten Zöpfen festklammern, sondern auch mal Neues ausprobieren.

Wo steht Villnachern in zehn Jahren?

Breitenmoser: Villnachern ist hoffentlich auch in Zukunft ein wunderschönes und familienfreundliches Dorf mit einer intakten Natur und Landwirtschaft.

König: Als ländlich beliebtes Wohn- und Familiendorf inmitten einer schönen Natur- und Erholungslandschaft. Das Vereinsgeschehen und die kulturellen Besonderheiten des Dorfes werden weiterhin von Jung und Alt aktiv gelebt und geschätzt. Ich würde mich freuen, Villnachern als «grüne Lunge von Brugg» fusioniert zu sehen.



Möckli: Diverse Abklärungen sind im Gange, jedoch entscheidet schlussendlich die Bevölkerung, wo wir in zehn Jahren sind.



Daniel Schnyder, 49, bisher Kantonspolizist Kapo Zürich, parteilos, verheiratet, 2 Kinder

Schnyder: Ich denke, dass das Thema «Gemeindefusion» Fakt sein wird und das Dorf Villnachern dann so finanziell gefestigt und nachhaltig stabil ist.

Schweizer: Als wachsendes, attraktives, familienfreundliches und selbstständiges Dorf am Bözberg Südhang.



Zickermann: Geographisch hoffentlich am gleichen Ort. Villnachern wird auch in zehn Jahren ein sehr attraktives Familiendorf mit einer attraktiven Primarschule, einem gesunden lokalen Gewerbe und vielen funktionierenden Vereinen sein, welches Traditionen bewahrt und gleichzeitig offen für das ist, was die Zukunft bringt.

Warum sollte die Bevölkerung gerade Sie wählen?

Stephan Breitenmoser, 66, neu Richter, Professor Juristische Fakultät Uni Basel, Die Mitte, verheiratet, 5 Kinder

Breitenmoser: Ich stelle gerne meine vielfältigen Erfahrungen und Kenntnisse der Gemeinde Villnachern zur Verfügung und werde nach meiner bevorstehenden Pensionierung in den Jahren 2022 und 2023 auch genügend Zeit für ein entsprechendes Engagement haben.



König: Weil ich glaube, mit der bisherigen Arbeit als Gemeinderat/Gemeindeammann Vertrauen und Glaubwürdigkeit bei der Bevölkerung zu haben. Mit dem Gemeinderat setzte ich bereits herausfordernde Projekte erfolgreich um. Zur Weiterentwicklung des Dorfes will ich weiterhin einen wertvollen Beitrag leisten und für die Bevölkerung zukunftsorientiert handeln.

Möckli: Meine Gradlinigkeit, Ehrlichkeit und Hilfsbereitschaft möchte ich, wie bisher, weiterhin der Bevölkerung anbieten.

Schnyder: Obwohl noch nicht «100 Tage im Amt» erreicht sind, spürte ich bereits positive Resonanz in der Bevölkerung. Sie wünscht sich im Gemeinderat Kontinuität und in meinem Ressort Bildung ist es in der jetzigen Phase wichtig, das zu gewährleisten, sodass die Gemeinde die angestrebte hohe schulische Qualität garantieren kann. Diese Aufgabe kann und will ich mit viel Engagement weiterführen.

Schweizer: Weil ich unabhängig, lösungsorientiert (kein Bürokrat), umsetzungsstark, führungserfahren und keiner Lobby, sondern dem Bürgertum verpflichtet bin.

Zickermann: Ich bin authentisch, denke ganzheitlich und übernehme gerne Verantwortung. Die Villnacherinnen und Villnacher wissen mittlerweile, was sie von mir erwarten können.