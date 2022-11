Stimmvolk in Villnachern sagt Ja zur Fusionsabklärung mit Brugg

Villnachern «Die Demokratie, wie wir sie heute haben, wird es nicht mehr geben»: Kurze Diskussion über Fusionsabklärung Die Gemeindeversammlung bewilligt den Kredit für die Prüfung des Zusammenschlusses mit Brugg. Im Prophetenstädtchen hat der Einwohnerrat schon im Oktober grünes Licht gegeben. Auch bei einem Streichungsantrag ging es in Villnachern um den Bezirkshauptort. Louis Probst Jetzt kommentieren 24.11.2022, 13.47 Uhr

An der Gemeindeversammlung in Villnachern sind 229 der 1125 Stimmberechtigten anwesend. Louis Probst

«Wie man angesichts der vielen Leute sieht, geht es um wichtige Dinge», so Gemeindeammann Roland König bei der Begrüssung. Immerhin konnte er in der Turnhalle Villnachern 229 der 1125 Stimmberechtigten zur Gemeindeversammlung willkommen heissen und als Gäste die Brugger Frau Stadtammann Barbara Horlacher sowie Einwohnerratspräsident Michel Indrizzi.

Roland König ist Gemeindeammann von Villnachern. zvg

Und mit dem Kredit für die Prüfung eines Zusammenschlusses der Einwohnergemeinden Brugg und Villnachern stand zweifellos eine Weichenstellung – Richtung Brugg – auf der Traktandenliste. Mit dem Kredit werden die externen Kosten bis zur Abstimmung über einen Zusammenschlussvertrag gedeckt. Der Einwohnerrat Brugg hat einen gleichlautenden Kredit bereits abgesegnet.

Entwicklungspotenzial versus weniger Mitbestimmung

Gemeindeammann König ging auf die Geschichte des Vorhabens ein, die 2015 mit einer Meinungsumfrage begonnen und in diesem Jahr zum Entscheid der beiden Exekutiven geführt hatte, den Zusammenschluss zu prüfen. Er unterstrich auch den beidseitigen Willen zu einem offenen Vorgehen.

«Es gibt klare Fakten», so Roland König zu den Chancen und Risiken eines Zusammenschlusses. Und:

«Nach Ansicht des Gemeinderates sind aber die Chancen grösser als die Risiken.»

Man habe auch Lehren aus anderen Zusammenschlüssen gezogen, versicherte er. So werde der Name «Villnachern» nicht verschwinden, sondern als Ortsteil von Brugg bestehen bleiben. Auch die Strassenbezeichnungen würden beibehalten.

Als Chancen nannte er das zusätzliche Entwicklungspotenzial; die bessere Nutzung der Bodenreserven, aber auch das grössere politische Gewicht gegenüber dem Kanton. Diesen Chancen würden jedoch die steigende Komplexität, der Verlust an Eigenständigkeit sowie der «gefühlte» Verlust an Identität und Mitbestimmung gegenüberstehen.

Der Name «Villnachern» und die Strassenbezeichnungen werden auch bei einer Fusion mit Brugg nicht verschwinden. Sandra Ardizzone

Als Chancen bezeichnete er Kosteneinsparungen durch Synergien und – aus Sicht von Villnachern – einen attraktiven Steuerfuss. Nachdem es erklärte Absicht des Brugger Stadtrats ist, bei einem Zusammenschluss den Steuerfuss von 97 Prozenten beizubehalten, würde sich das für eine vereinigte Gemeinde in einem jährlichen Minderertrag von 770'000 Franken beim Steuereingang niederschlagen. «Für Brugg ein Pferdefuss», so Roland König.

Er erwähnte auch die Beiträge, die bei einem Zusammenschluss vom Kanton zu erwarten sind. Nämlich die 2,8 Millionen Franken Fusionsbeitrag sowie die Ausschüttung des Beitrags aus dem Finanzausgleichstopf für acht Jahre.

In der Kreisschule Schenkenbergertal wird es zu wenig Kinder haben

Eckpunkte eines Zusammenschlusses sind bereits als Rahmenbedingungen «genagelt». «Einiges ist klar», erklärte Gemeinderat Claudio Schaad. «Eine zentrale Frage sind die Schulstandorte. Kindergarten und Primarschule bleiben bei einem Zusammenschluss in Villnachern. Schülerinnen und Schüler der Oberstufe sollen mittel- bis langfristig die Schulen in Brugg besuchen. Das bedeutet, dass es an der Kreisschule Schenkenbergertal zu wenig Schülerinnen und Schüler haben wird.»

Die Badi Villnachern stand im Sommer 2022 nach der Notreparatur offen. Sandra Ardizzone

Zu Villnacherns Herzensanliegen – der Badi – nahm Vizeammann Richard Zickermann Stellung. «Der Gemeinderat will die Badi zum heutigen Zeitpunkt nicht schliessen», versicherte er. Und:

«Er sieht Möglichkeiten, die Herausforderungen – Investitions- und Betriebskosten – zu lösen.»

Die jetzt vorliegende Studie sei aber kein Vorprojekt, betonte er. Ein Campingplatz jedoch eine realistische Möglichkeit. In einem nächsten Schritt würden Gespräche mit potenziellen Investoren und Betreibern geführt und ein Geschäftsmodell erarbeitet. Denkbar sei auch eine Verselbstständigung der Badi, etwa mittels einer Genossenschaft. Richard Zickermann: «Im nächsten Jahr wird die Gemeindeversammlung einen Richtungsentscheid zu fällen haben.»

Wunsch nach einem neuen Management

In der Diskussion sprachen sich zwei Votanten für die Annahme des Kredites aus. «Ich wünsche mir eine Veränderung», erklärte der eine. «Trotz jahrelangen Versuchen ist man stets an Ort getreten und hat jedes Jahr zwischen 200'000 und 600'000 Franken ‹Mise› gemacht. Ich wünsche mir ein neues Management.» Eher skeptisch äusserte sich ein dritter Stimmbürger: «Es gibt auch Risiken», gab er zu bedenken.

«So für Kinder wegen langer Schulwege und grosser Schulen. Wir werden aber auch keine Versammlungen wie diese mehr haben.»

Die Demokratie, wie wir sie heute haben, werde es nicht mehr geben. Villnachern werde im Brugger Parlament nie eine Mehrheit haben.

Der Projektierungskredit wurde mit 147 Ja gegen 73 Nein bei 5 Enthaltungen genehmigt.

Genehmigt wurden auch der Kredit für ein öffentliches Notfallsystem (finanziert von der Gemeinnützigen Genossenschaft) und das Budget. Der Voranschlag sieht bei einem Volumen von 5,6 Millionen Franken einen Aufwandüberschuss von knapp 180'000 Franken vor und basiert auf einem unveränderten Steuerfuss von 120 Prozenten. Ein Antrag auf Streichung des Aufwands von 6700 Franken für den Schwimmunterricht in Brugg wurde abgelehnt.

Geehrt wurden Roland König und Rino Hartmann (Leiter technische Dienste) für ihre 10-Jahr-Jubiläen.

