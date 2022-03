Badi Villnachern wird für Saison 22 repariert – Bademeister fehlt

Villnachern Die Badi wird ab sofort «gflickt»: Trotzdem liegen der Saison 2022 noch Steine im Weg Lange blieb das Hauptbecken wegen eines Lecks geschlossen: Mitte Mai soll das Freibad in Villnachern nun vollständig öffnen. Maja Reznicek Jetzt kommentieren 17.03.2022, 05.00 Uhr

Werner Bopp (von links), Mitglied IG Badi, Thomas Weber, Geschäftsführer der Energie- und Haustechnik Weber AG, Rino Hartmann, Leiter technische Dienste, und Roland König, Gemeindeammann Villnachern, setzen sich dafür ein, dass das Hauptbecken bald wieder dicht ist. Maja Reznicek (16. März 2022)

In der Badi Villnachern herrscht wieder Betrieb. Noch ist es eine trockene Angelegenheit: Zwar befinden sich am nebligen Mittwochmorgen drei Personen im Plansch- und im Hauptbecken, mit Wasserspass hat das aber wenig zu tun. Im kleinen Bassin dröhnt eine Schleifmaschine, ein paar Meter weiter werkeln zwei Bauarbeiter an Abdichtungen.

Mitte Februar hatte das Stimmvolk die Initiative zum Erhalt des Schwimmbadbetriebs für die Saison 2022 deutlich angenommen. Letzte Woche erfolgte nun der Startschuss für die Reparaturarbeiten.

Das Kinderbecken wird von Werner Bopp abgeschliffen. Maja Reznicek

Auf die Frage, ob das Leck im Hauptbecken inzwischen gefunden ist, lacht Gemeindeammann Roland König. Denn Stellen, wo Wasser austritt, stellten die Schwimmbadtechniker der Winterthurer Bafilco AG während der «Leckortungsphase» einige fest.

Thomas Weber, Geschäftsführer der Energie- und Haustechnik Weber AG. Maja Reznicek

Thomas Weber, projektverantwortlicher Ingenieur der Energie- und Haustechnik AG aus Watt, nennt die Schwachpunkte des Beckens:

«Verluste finden bei Überlaufrinnen, Böden und im Ausgleichsbecken statt.»

Dafür sei das Leitungsnetz dicht, hier seien 2020 noch Sanierungen vorgenommen worden.

Weisse Streifen auf dem Beton werden bleiben

Bei den Überlaufrinnen im Hauptbecken besteht aktuell ein etwa 20 Meter langer Riss und bei den Rohrdurchführungen wurden neue Lecks festgestellt, sagt Thomas Weber. Die Ortung der Lecks sei entscheidend gewesen, um die Badi für die kommende Saison wieder fit zu machen. Zwei Wochen rechnete der Geschäftsführer der Energie- und Haustechnik Weber AG dafür allein ein.

Für den Wasserverlust sind auch Risse in den Überlaufrinnen verantwortlich. Maja Reznicek

Momentan ist das Team der Sika Schweiz AG daran, die Baumeisterarbeiten an der Badi umzusetzen. Erste Risse auf dem Beckenboden sind bereits abgedichtet, die weissen Streifen auf dem blau bemalten Beton werden zurückbleiben. Auch an den Wasserdüsen erneuere man die Abdichtungen, erklärt der Ingenieur. Reparaturen finden ebenfalls an den Wasserfiltern und in den Chemieräumen statt.

Wie Thomas Weber erklärt, sei das Ziel, die Badi Villnachern so weit wiederherzustellen, dass sie wieder sei wie «vorher, als es noch keinen Wasserverlust gab».

Die weissen Streifen werden bleiben. Maja Reznicek

Insgesamt 140’000 Franken kosten diese «Minimalreparaturen», wie Weber sie nennt, die Gemeinde. 30’000 Franken hat die IG Badi, die die Initiative zum Erhalt des Schwimmbadbetriebs ins Leben rief, laut Ammann Roland König für die Reparaturen zugesichert. Einen Betrieb für die nächsten drei bis fünf Jahre soll diese Übergangslösung ermöglichen.

Eine umfassende Sanierung ist für Thomas Weber aber unumgänglich:

«Gewisse Anlagenteile sind über 20-jährig und haben ihr Lebensende erreicht. Für manche Teile gibt es auch bereits keine Ersatzteile mehr.»

Neue, kleinere Risse im Beton der Becken könnten auch nach der Reparatur nicht ganz ausgeschlossen werden.

Am 9. April führt die IG Badi einen «Arbeitstag» durch

Mit von der Partie ist am Mittwochmorgen auch Werner Bopp. Als Mitglied der IG Badi bringt er sein handwerkliches Geschick für die Übergangslösung ein. Zudem, so erklärt Bopp, hat die Interessensgemeinschaft am 9. April einen gemeinsamen «Arbeitstag» angesetzt. Dabei sollen Instandhaltungsarbeiten vorgenommen werden. Als Beispiel nennt der Pensionär Malerarbeiten an den Sitzgelegenheiten.

Werner Bopp, Mitglied IG Badi. Maja Reznicek

Am Unterhalt der Badi – etwa der Rasenpflege – wollen sich die Mitglieder ebenfalls beteiligen. Bopp sagt:

«Damit sollen die Betriebskosten gesenkt werden.»

Gemäss Gemeindeammann Roland König funktioniere die Zusammenarbeit mit der IG Badi gut, man sei laufend im Austausch.

Werner Bopp wird in der Saison 2022 ebenfalls einen Teil der Badeaufsicht übernehmen. Im April absolviert er den entsprechenden Kurs. Momentan sei noch eine Person an den Aufsichtsaufgaben interessiert, sagt Bopp. Die IG Badi wolle bei den eigenen Mitgliedern zudem weitere potenzielle Kandidaten gezielt angehen. Problematisch ist aktuell die Besetzung der Bademeisterstelle.

Damit es in der Saison 2022 sicher zu und her geht, muss eine Bademeisterin oder ein Bademeister gefunden werden. Claudio Thoma (6. Juni 2018)

Trotz zweimaliger Ausschreibung hat sich bisher niemand für den Job gefunden, erklärt Roland König. Die Gemeindekanzlei gibt nähere Auskünfte zur Stelle. Ende April ist gemäss Thomas Weber der Abschluss der Reparaturarbeiten geplant. Der Eröffnung der Badesaison am 16. Mai sollte dann nichts mehr im Wege stehen.

