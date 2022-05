Energieversorgerin Axpo modernisiert die Schaltanlage

Villnachern Aus den 1950er-Jahren: Schaltanlage hat ihr Lebensende erreicht und muss ersetzt werden In Villnachern plant die Energieversorgerin Axpo ein neues Gebäude auf einem Grundstück der Gemeinde. Der Baurechtsvertrag ist ein Thema an der Gemeindeversammlung. Michael Hunziker 27.05.2022, 05.00 Uhr

Die Visualisierung zeigt, wie sich die geplante neue Schaltanlage (Bildmitte) neben der Abwasserreinigungsanlage dereinst präsentieren kann. zvg

Die Energieversorgerin Axpo modernisiert die Netzanlagen beim Wasserkraftwerk Wildegg-Brugg (KWWB) in Villnachern. Ersetzt wird auch die Schaltanlage. Vorgesehen ist, diese in einem neuen Gebäude unterzubringen neben der Abwasserreinigungsanlage, heisst es in einem Informationsschreiben.

Das Grundstück der Gemeinde liegt in der Zone für öffentliche Bauten. Der Gemeinderat beabsichtigt, der Axpo ein Baurecht zu erteilen. Der Vertrag ist ein Thema an der Gemeindeversammlung am Mittwoch, 22. Juni.

Produziert wird Strom für über 60'000 Haushalte

Das KWWB produziert Strom für über 60'000 Haushalte. Dieser wird via Unterwerk – einem wichtigen Knotenpunkt – sowie via überregionale Leitungen abtransportiert und verteilt. Das Unterwerk beziehungsweise die Schaltanlage muss gemäss Axpo altersbedingt erneuert werden. Für die Versorgung der Region habe dieses Vorhaben eine zentrale Bedeutung, führt die Energieversorgerin aus:

«Die Region profitiert damit von einer zuverlässigen und nachhaltigen Stromversorgung.»

Die bestehende Schaltanlage, die im Gebäude des KWWB untergebracht ist, stammt laut Axpo im Wesentlichen aus den 1950er-Jahren. Mit der Schaltanlage werden die angeschlossenen Leitungen des überregionalen Verteilnetzes sowie das KWWB zu- und abgeschaltet.

Geplant ist die neue Schaltanlage auf einem Grundstück der Gemeinde neben der Abwasserreinigungsanlage. Archiv az

Sukzessive erhöht die Axpo weiter die Betriebsspannung dieses Verteilnetzes von 50 auf 110 Kilovolt (kV) – um diese für die zukünftigen Anforderungen auszurichten, um die Übertragungskapazität zu erhöhen und um die Netzverluste zu reduzieren. Aus diesen Gründen soll die 50-kV-luftisolierte Innenraum-Schaltanlage durch eine moderne und kompakte 110-kV-Schaltanlage ersetzt werden. Die Axpo hält fest:

«Aufgrund betrieblicher und versorgungsbedingter Aspekte sowie aufgrund der technischen Komplexität kann die bestehende Anlage nicht im Kraftwerksgebäude umgebaut werden.»

Auf Basis detaillierter Abklärungen habe sich die Erneuerung der Anlage in einem neuen Gebäude neben der Abwasserreinigungsanlage als beste Variante erwiesen.

Das neue Gebäude werde in Abstimmung mit der Gemeinde visuell optimal in die Landschaft eingebettet, fügt die Energieversorgerin an. Nach der Erstellung führe die Anlage zu keinen zusätzlichen Emissionen hinsichtlich Lärm, Abgase oder Verkehr. «Die Anlage wird fernbetrieben und -überwacht», so die Axpo.

Die Laufzeit des Baurechts beträgt 50 Jahre

Die Laufzeit des Baurechts beträgt entsprechend der Lebensdauer der Anlage 50 Jahre. Die Axpo wird die Gemeinde Villnachern für das Baurecht – für eine Fläche von knapp 1700 Quadratmetern – mit einem jährlichen Baurechtszins entschädigen. Nach Ablauf des Baurechts wird die Energieversorgerin die Anlage auf eigene Kosten zurückbauen und das Grundstück im ursprünglichen Zustand zurückgeben, ist im Informationsschreiben festgehalten.

Gibt die Gemeindeversammlung grünes Licht, wird die Axpo das Projekt detailliert ausarbeiten und voraussichtlich Anfang 2023 die Plangenehmigung beantragen.