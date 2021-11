Der Kindergarten in Villnachern soll erweitert werden

Villnachern Anbau an der Längsseite: Der Kindergarten erhält mehr Platz Die Stimmberechtigten in Villnachern entscheiden über eine ganze Reihe von Krediten – unter anderem über 2,1 Mio. Franken für die Sanierung des Mehrzweckgebäudes und die Erweiterung des Kindergartens. Michael Hunziker 25.11.2021, 05.00 Uhr

Die Visualisierung zeigt, wie das Mehrzweckgebäude und der Kindgarten künftig daherkommen sollen. zvg

Die Zukunft der Badi ist das Thema, bei dem die Wogen derzeit hochgehen in Villnachern. Es stehen aber weitere gewichtige Geschäfte an in der 1650-Seelen-Gemeinde: wie die Gesamtsanierung des Mehrzweckgebäudes sowie die Erweiterung des Kindergartens inklusive Fotovoltaikanlage. An der Gemeindeversammlung gelangt dafür ein Kredit von 2,1 Mio. Franken zur Diskussion. An diesen Kosten beteiligten wird sich die Gemeinnützige Genossenschaft Villnachern mit einem Unterstützungsbeitrag von 1,535 Mio. Franken.