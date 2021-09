Villnachern Am günstigsten wäre der Badi-Rückbau: Kleinod an der Aare bietet Trauerspiel und Chance Die defekte Badi beschäftigt die Bevölkerung. Die im grösseren Rahmen lancierte Diskussion über das Potenzial des Areals löst Emotionen aus. Der Gemeinderat hofft auf zahlreiche Rückmeldungen aus der Bevölkerung zu einem Betrieb, der das Rechnung nicht belastet. Claudia Meier Jetzt kommentieren 30.09.2021, 05.00 Uhr

Einige der vorgestellten Ideen sehen vor, den Oberwasserkanal der Aare in die künftige Nutzung des Badi-Areals einzubeziehen. zvg

Eigentlich wisse sie jetzt nicht mehr als zu Beginn des Abends, sagte eine Frau auf dem Schulhausplatz Villnachern nach der knapp dreistündigen Informationsveranstaltung am Dienstag. Ja, eine Öffnung des Badi-Areals zum Oberwasserkanal, das würde ihr schon sehr gefallen, denn sie schwimme oft in der Aare, antwortete die Villnacherin auf die entsprechende Frage. Ihr ging es wie anderen Einwohnern an diesem Abend.