Trotz Leck im Becken: Er pächtet den Kiosk der Badi Villnachern

Villnachern «2019 war meine einzige normale Saison»: Ruedi Steigmeier führt den Kiosk in der Badi, wo man nur selten schwimmen kann Seit der Schliessung des Hauptbeckens kommen pro Tag statt 300 nur noch 30 Gäste ins Freibad von Villnachern. Trotzdem hält der Kioskpächter schon in der dritten Saison die Stellung. Maja Reznicek 22.07.2021, 05.00 Uhr

Aktuell begrüssen Ruedi Steigmeier (zweiter von rechts) und Lebenspartnerin «Mot» (Mitte) etwa 30 Gäste pro Tag. Bild: Sandra Ardizzone

Kurz nach zehn Uhr ist es bereits 23 Grad. Im glänzenden Wasser spiegelt sich der blaue Himmel und der frisch gemähte Rasen lädt zum Barfussgehen ein. Die Badi Villnachern ist an diesem Morgen «einfach ein schönes Plätzchen», wie Kioskpächter Ruedi Steigmeier sagt. Nur etwas fehlt in der 5000 Quadratmeter grossen Anlage: die Badegäste.

Denn schwimmen kann man an diesem Dienstag nicht. Seit letztem Jahr steht das Hauptbecken des Freibads wegen eines Lecks leer.

Das Hauptschwimmbecken verlor zum Saisonauftakt 2020 sehr viel Wasser. Bild: Sandra Ardizzone

Wenige Schritte vom defekten Becken entfernt befindet sich ein Aufstellpool, den der Verein IG Badi als Alternative gratis zur Verfügung stellt. Dieser kann aber nur an ausgewählten Nachmittagen (jeweils auf der Gemeindeseite einsehbar) und nur unter Aufsicht genutzt werden.

Die Nachfrage von Seiten der Bevölkerung sei schon da, sagt Steigmeier. Aber:

«Das stinkt den Leuten, wenn sie sehen, dass nur am Mittwoch oder am Wochenende für ein paar Stunden gebadet werden kann. Dann gehen sie lieber nach Schinznach oder nach Brugg.»

Der Umsatz ist um 70 Prozent eingebrochen

Mit Gastronomie hatte Ruedi Steigmeier lange nichts am Hut. Der gebürtige Klingnauer absolvierte die Lehre als Schreiner und machte sich dann selbstständig. Erst im Jahr 2000 kam der Wechsel: Steigmeier erwarb das Wirtepatent, arbeitete unter anderem im Gasthaus Rebstock in Klingnau.

Der Verein IG Badi hat vor wenigen Wochen wieder einen Aufstellpool installiert. Bild: Sandra Ardizzone

Später betrieb der dreifache Vater den Kiosk des Schimmbads Döttingen. Eine Arbeit, die ihm gefällt:

«Ich bin gerne draussen im Sommer und in der Badi sind immer aufgestellte Leute.»

Zudem schätze er den Saisonbetrieb. So kann Steigmeier den Winter bei seiner Lebenspartnerin «Mot» in Thailand verbringen. Im Gegenzug komme sie im Sommer in die Schweiz.

Den Badikiosk in Villnachern hat der 63-Jährige – der mittlerweile in Döttingen lebt – 2019 übernommen. «Meine einzige normale Saison», sagt Steigmeier mit einem Lachen. Damals besuchten rund 300 Gäste pro Tag den Betrieb, nach der Schliessung des Hauptbeckens sind es noch 30 Personen. Seither sei der Umsatz um 70 Prozent eingebrochen.

Das Gelände der Badi Villnachern steht der Bevölkerung für die Saison 2021 – ohne einen offiziellen Badebetrieb – während der Kiosköffnungszeiten zur Verfügung. Bild: Sandra Ardizzone

Wenn man Steigmeier fragt, wie die aktuelle Saison angelaufen ist, schüttelt er nur den Kopf. «Es läuft nicht wirklich, wir hatten bisher eine gute Woche im Juni.» Durch die Sommerferien seien nun sogar noch weniger Leute da. Minus mache der Kioskpächter mit dem Betrieb aber nicht. Er könne sich über Wasser halten. «Mehr brauche ich auch nicht», fügt Steigmeier an.

Kleinere Konzerte bis Ponyreiten finden auf dem Gelände statt

Trotzdem allem hält Steigmeier in der Badi Villnachern die Stellung. Bei schönem Wetter bietet er täglich von 10 bis 20 Uhr ein Angebot wie Hamburger, Pommes und Pouletflügeli. An Einzeltagen stehen auch thailändische Gerichte auf der Karte – so auch an diesem Wochenende. Zudem füllt der 63-Jährige jeden Tag das Planschbecken für Kleinkinder mit frischem Wasser auf, sodass «wenigstens die Mütter immer vorbeikommen können».

Das Planschbecken wird täglich mit frischem Wasser aufgefüllt. Bild: Sandra Ardizzone

Als zusätzliche Attraktion führt der Döttinger kleinere Konzerte durch: Am 30. Juli spielt etwa der Sänger Pezzo ab 20 Uhr Classic Rock. Von Freitag bis Sonntag öffnet zudem die hauseigene Cüplibar. Auch der Verein IG Badi führt regelmässig Anlässe auf dem Gelände des Freibads durch. Dazu gehören unter anderem Ponyreiten oder Familienzelten.

Davon profitiert Steigmeier aber wenig:

«Die meisten der Besucher bringen ihr eigenes Essen mit.»

Seit dem 5. Juli ist Ruedi Steigmeier frühpensioniert. Aktuell könnte er sich eine weitere Saison – in bisheriger Manier – in der Badi Villnachern vorstellen. Es werde aber erst an der Wintergemeinde über die zukünftige Pacht des Kiosks entschieden, im Januar wisse er wohl mehr.

Dann sollte auch klar sein, wie es mit der Badi in der Zukunft weitergeht. Für Steigmeier steht schon fest, dass er – wenn es zu einer Totalrenovation der Anlage oder einem Ganzjahresbetrieb käme – den Kiosk abgeben würde. Der 63-Jährige ergänzt: «Ich würde mir einen neuen Job suchen, bei dem ich mir drei, vier Monate im Jahr ein Sackgeld verdienen kann.» Die Stelle dürfte auch wieder in einer Badi sein.