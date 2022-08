Villigen/Mandach: Deshalb wurde Rotbergstrasse gesplittet

Villigen/Mandach Nach dem tragischen Verkehrsunfall taucht die Frage auf, warum die Strasse zuvor gesplittet worden war Zwei Tage vor dem folgenschweren Unfall zwischen Mandach und Villigen hat der Kanton eine Tempolimite von 40 km/h aufgehoben. Claudia Meier Jetzt kommentieren 24.08.2022, 05.00 Uhr

Am Sonntagmorgen, 14. August, kam es auf einem gesplitteten Abschnitt der Rotbergstrasse zwischen Mandach und Villigen zu einem Unfall, bei dem zwei Personen ihr Leben verloren. Archiv AZ

Der S-Kurven-Abschnitt auf der Rotbergstrasse zwischen Mandach und Villigen hat es in sich. Bei einem Überholmanöver am Sonntag, 14. August, kam in den frühen Morgenstunden ein Auto auf diesem Abschnitt von der Strasse ab und stürzte in ein Waldgebiet. Zwei der vier Insassen, eine 24-jährige Schweizerin und ein 25-jähriger Brasilianer, starben noch auf der Unfallstelle.

Als Lorenz Barth von diesem tragischen Ereignis hörte, erinnerte er sich sofort an seine Autofahrt wenige Wochen zuvor über den Rotberg. Die Strasse sei am 19. Juli bei 37 Grad Celsius frisch gesplittet worden, erzählt er am Telefon. Der Rollsplit sei sehr lose gewesen, beim Fahren habe es gerumpelt, was er später mit einem Video belegt

Da er Angst hatte, dass sein Fahrzeug vom vielen Splitt Schaden nähme oder rutsche, habe er die Strecke danach gemieden. Auch andere Automobilisten fragten sich, warum am Rotberg gesplittet worden sei.

Überschüssiger Splitt wurde am 8. August abgesaugt

Das kantonale Departement Bau, Verkehr und Umwelt (BVU) bestätigt das Datum der Splittarbeiten. Nach dem Grund gefragt antwortet Sprecherin Simone Britschgi, in Folge der langen Hitzeperiode habe der Strassenbelag «zu schwitzen» begonnen. Dies bedeute, dass das Bitumen, welches die Gesteinskörner zusammenhält, an die Oberfläche gedrückt werde. Britschgi erklärt:

«In diesem warmen und weichen Zustand und an der Strassenoberfläche ist das Bitumen sehr rutschig. Um das Bitumen wieder zu binden, wurde in diesem Strassenabschnitt eine Schicht Splitt gestreut.»

Eine solche werde dann durch den darüber rollenden Verkehr in das Bitumen gedrückt und binde es wieder.

In Rücksprache mit der kantonalen Sektion Verkehrssicherheit sei die Strasse entsprechend signalisiert und das Tempo auf 40 km/h reduziert worden, fährt die BVU-Sprecherin fort. Der überschüssige Splitt sei am 8. August mit der Strassenwischmaschine abgesaugt worden, nachdem der Splitt gut eingefahren worden war.

Da sich weiterhin leichte Splittablösungen ergeben können, wurde die Signalisation «Achtung Rollsplitt» laut Simone Britschgi auf der Strecke stehen gelassen.

Die letzte Belagssanierung war vor über 20 Jahren

Da die beschriebenen Schadensbilder nur bei hohen Temperaturen entstehen, ist gemäss Britschgi auch eine hohe Temperatur notwendig, damit der Splitt in das oberflächliche Bitumen eingearbeitet werden kann. Innerhalb eines Tages waren die Arbeiten abgeschlossen. Laut dem Kanton wurde mit dieser Massnahme die Verkehrssicherheit auf der Rotbergstrasse wiederhergestellt. Die Signalisation der Tempolimite 40 km/h sei am Freitag, 12. August, entfernt worden.

Auf die Frage, ob auf dieser Strecke noch weitere bauliche Massnahmen angedacht seien, fügt Simone Britschgi an:

«Da der aktuelle Fahrbahnaufbau der Rotbergstrasse bei hohen Temperaturen anfällig auf solche Schäden ist und die letzte Belagssanierung schon über 20 Jahre her ist, läuft die Planung einer kompletten Sanierung.»

Diese ist zwischen Einmündung der Hauptstrasse in Villigen bis zur Passhöhe auf einer Strecke von total 3,5 Kilometern Länge vorgesehen. Ob weitere Massnahmen wie beispielsweise Leitplanken realisiert werden müssen, werde sich im Rahmen der Projektausarbeitung zeigen.

Aktuell läuft laut BVU die Ausarbeitung und Vernehmlassung des Betriebs- und Gestaltungskonzepts im Innerortsabschnitt. Der Baubeginn werde frühestens 2026 erfolgen.

