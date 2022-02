Lauffohr/Villigen: Auf Reis und Erdnüssli folgt ein neues Projekt

Villigen/Lauffohr Gemüsebaubetrieb: Nach Reis und Erdnüssli lanciert er ein neues Pilotprojekt Die Max Schwarz AG sagt, welche Lehren sie aus dem Jahr 2021 gezogen hat und wie das Reisfeld in Lauffohr weiter optimiert wird. Und wieso dafür nicht einmal mehr gesät werden muss. Claudia Meier Jetzt kommentieren 12.02.2022, 05.00 Uhr

Das Nassreisfeld in Brugg-Lauffohr bietet auch Lebensräume für gefährdete Amphibien und Insekten. Sandra Ardizzone (27. Juli 2020)

Im letzten Jahr hat die Max Schwarz AG in Villigen zum ersten Mal einen Anbauversuch mit Erdnüssli realisiert. Trotz des oft kühlen und wenig sonnigen Wetters hat das Pilotprojekt in Folientunneln auf einer kleinen Fläche von rund 10 Aren funktioniert. Die Aargauer Erdnüssli gelangten Ende November in den Verkauf. Aufgrund der guten Erntequalität werde das Projekt im 2022 fortgesetzt, sagt Sprecher Daniel Amgarten von der Max Schwarz AG.

Im Herbst 2021 wurden die ersten Erdnüssli in Villigen geerntet. zvg

Das Unternehmen sieht die Erdnüssli als ein interessantes Nischenprodukt für einen kleinen Anbau. Neu erfolgt dieser nicht nur im Folientunnel, sondern auch im Freiland. Daniel Amgarten erklärt: «Die genauen Anbauflächen sind noch nicht definitiv, werden aber im Bereich von je 10 bis 20 Aren liegen.» Enorm aufwendig seien beim Pilotprojekt die Unkrautbekämpfung und die Ernte von Hand gewesen. Vor allem die Ernte könne maschinell sicher effizienter gestaltet werden, wie genau sei aber noch offen, fügt Amgarten an.

Neu kommen nur noch Setzlinge zum Einsatz

Keinen Erfolg hatte die Max Schwarz AG im vergangenen Jahr mit dem Wasserschlossreis. Der Gemüsebaubetrieb verzichtete nach dem Hochwasser im Sommer 2021 auf eine Ernte. Stattdessen wurde bereits Anfang August entschieden, das Feld in Lauffohr möglichst gut für den nächsten Anbau vorzubereiten.

So wurde das Feld in Lauffohr in der Vergangenheit für den Nassreisanbau vorbereitet und die Ernte eingefahren. Video: Schweizer Landtechnik

«Durch das mehrmalige leichte Bearbeiten des Bodens möchten wir möglichst viel Hühnerhirse zerstören», teilte das Unternehmen damals auf der Wasserschlossreis-Website mit. Über den Winter wurde die Parzelle begrünt, was auch der Unterdrückung des Unkrauts dienen und den Boden etwas auflockern sollte.

Mit anderen Worten: Die Nassreissorte Loto wird in diesem Jahr wieder auf demselben Feld in Lauffohr angebaut. Neu sei, dass gar nichts mehr gesät werde, sondern nur noch Setzlinge zum Einsatz kommen, sagt Daniel Armgarten, der selber im Reisprojekt involviert ist. Und:

«Die gut zwei Hektaren werden komplett gesetzt. Die eine Hälfte nach dem System Gemüsesetzling – ins trockene Feld setzen und dann fluten – und die andere mit dem in Asien verbreiteten Setzsystem mit einer Spezialmaschine, mit der man im gefluteten Feld setzen kann.»

Zudem plant die Max Schwarz AG beim Bewässerungsmanagement einige Optimierungen, «damit dann das Fluten besser klappt». Wie Daniel Amgarten ausführt, ist das eine wichtige Voraussetzung, um das Unkraut zu unterdrücken.

Die Menge ist zu klein für weitere Absatzkanäle

Nach zwei erfolgreichen Reisernten in den Jahren 2019 und 2020 soll der Wasserschlossreis kurz vor Weihnachten wieder über die eigenen Absatzkanäle – Hofladen und Gartencenter Weber in Kirchdorf – in den Verkauf gelangen. Daniel Amgarten fügt an: «Für die Belieferung von weiteren Händlern sind die Mengen zu klein.»

Die Artischocke ist eine distelartige und kräftige Kulturpflanze. Susann Basler

Als neues Pilotprojekt beginnt die Max Schwarz AG im Frühling mit einem kleinen Anbau von Artischocken. Laut Amgarten ist das Vorhaben in erster Linie für einen Gastrokunden bestimmt, der die Artischocke gerne regelmässig in seiner ­Küche einsetzt.

