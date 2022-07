Judoka Fabienne Kocher und Daniel Eich erzielen Bronze

Einkaufstourismus Fleisch ist in der Schweiz doppelt so teuer wie in Deutschland: So viel billiger sind Lebensmittel ennet der Grenze wirklich

Nahrungsmittel und alkoholische Getränke kosten in der Schweiz im Schnitt rund 1,5 Mal mehr als in Deutschland. Das Statistische Bundesamt in Deutschland vergleicht monatlich die Preise von 36 europäischen Ländern: So hoch wie in der Schweiz ist das Preisniveau für Lebensmittel nirgends.