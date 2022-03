1. Nationaler OL am Geissberg: 1500 Läufer sind auf Postensuche

Villigen/Brugg 1500 Läuferinnen und Läufer sind auf Postensuche am Geissberg Am 1. Nationalen OL am Geissberg mit dabei sind auch Cracks wie Matthias Kyburz und Simone Niggli. Das sagt die mehrfache Weltmeisterin über den Anlass. Irene Hung-König Jetzt kommentieren 20.03.2022, 17.17 Uhr

Die weiss-orange gekennzeichneten Posten sind gut zu sehen im lichten Wald. Irene Hung-König (20. März 2022)

Die Organisatoren des OL-Clubs Cordoba Baden-Brugg-Zurzach hätten es nicht besser treffen können: Das Wetter machte mit am Sonntag, die rund 1500 Läuferinnen und Läufer im Alter zwischen 10 und 85 Jahren fanden ein bestens organisiertes Rennen vor. Die Startzeiten zwischen 10 und 14 Uhr wurden jeweils nach Regionen zusammengenommen. Dies, damit die Läuferinnen und Läufer gemeinsam zum Veranstaltungsort fahren konnten.

Das Wettkampfzentrum befand sich bei den Mülimatt-Turnhallen in Brugg, danach gings per Bus nach Villigen. Bevor die Läuferinnen und Läufer verschiedener Kategorien und aller Landesteile ihr Können unter Beweis stellen konnten, galt es, den steilen Aufstieg zum Startgelände zu meistern. Oben angekommen, rüsteten sich die Sportler mit Kompass, Postenbeschrieb und Badge aus. Dieser wurde beim Start ausgelöst, auf der Postensuche konnten die einzelnen Punkte im Vorbeilaufen aktiviert werden.

Die Kunst der richtigen Routenwahl

Nationalrätin und OL-Läuferin Ruth Humbel verteilte OL-Karten an Gäste wie Bruggs Stadtammann Barbara Horlacher und Villigens Gemeindeammann Olivier Moser. Im Schritttempo wurden die einzelnen Posten anvisiert. Die weiss-orange gekennzeichneten Posten konnten dank des lichten Waldes schon von weitem erspäht werden.

Die Nationalrätin und OL-Läuferin Ruth Humbel verteilt OL-Karten an die Gäste. Irene Hung-König

André Roth, OLG-Cordoba-Mitglied, wies auf die Kunst hin, die richtige Routenwahl zu treffen. «Die Karte mit Füssen lesen», sagte André Roth, das sei eine Aussage der mehrfachen Weltmeisterin Simone Niggli. Dies, weil sie viel im Norden lief und sich dort anhand des sumpfigen oder trockenen Bodens für die beste Routenwahl entschied.

Die mehrfache Weltmeisterin Simone Niggli nimmt mit der ganzen Familie teil. Irene Hung-König

Simone Niggli nahm mit der ganzen Familie am 1. Nationalen OL am Geissberg teil. Sie gewann in ihrer Kategorie der über 40-jährigen Frauen klar, Ehemann Matthias Niggli kam mit dem dritten Platz ebenfalls aufs Podest. Im Ziel erklärte Simone Niggli:

«Das ist ein schöner Frühlingslauf. Ich bin viel quer gerannt, alles hat gepasst. Es ist ein richtiger Familienanlass.»

Der Welt- und Europameister Matthias Kyburz (OLK Fricktal) erreichte hinter Lorenz Widmer (bussola ok) den 2. Platz, Dritter wurde Pascal Buchs (ANCO).

«Extrem schön, etwas für die ganze Familie»

Die vier jungen Frauen des OLV Langenthal berichteten über einen steilen, aber sehr schönen Lauf. «Es war schön zu laufen, weil alles offen war», sagte Rahel Meier (17). Sie absolvierte die Langdistanz über 5,7 km und wollte eigentlich die Kollegin schlagen, was nicht gelang.

Ein Läufer des OLV Hindelbank beschrieb den Orientierungslauf als familiäre Angelegenheit. «Das ist extrem schön, weil es etwas für die ganze Familie ist. Es macht Freude und dies ganz ohne Leistungsambitionen. Man kommt an Orte, an welchen man vorher nie war.» Der Orientierungslauf werde so zu einer wertvollen Sonntagsbeschäftigung. Und irgendwann trete man als 60-Jähriger bei den Herren gegen den Sohn oder die Tochter an.

Kurz vor dem Ziel mobilisieren die Läuferinnen und Läufer die letzten Reserven. Irene Hung-König

Nach dem Orientierungslauf am Villiger Geissberg ging es mit dem Shuttlebus wieder zu den Mülimatt-Turnhallen, wo man sich mit einem feinen Raclette-Brot, Pommes frites oder einer Bratwurst verpflegen konnte. Die Gäste genossen das schöne Wetter und die Kinder nahmen den Orientierungslauf vor Ort unter die Füsse.

Irene Hung-König

