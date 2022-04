Hydraulisches Kraftwerk Beznau: Axpo ersucht Duldungsverfügung

Villigen/Böttstein Damit das Kraftwerk an der Aare ohne Unterbruch weiterbetrieben werden kann Die Energieversorgerin Axpo geht davon aus, dass die neue Konzession für das Hydraulische Kraftwerk Beznau nicht fristgerecht in Kraft treten kann – und ersucht beim Kanton deshalb um eine Duldungsverfügung. Michael Hunziker 01.04.2022, 05.00 Uhr

Das Flusskraftwerk wurde zwischen 1898 und 1902 erbaut. Archiv AZ

Ende August dieses Jahres erlischt die Konzession für das Hydraulische Kraftwerk Beznau. Die Energieversorgerin Axpo ersucht beim kantonalen Departement Bau, Verkehr und Umwelt nun um eine Duldungsverfügung für einen unterbruchfreien Betrieb.

Der Grund: Basierend auf dem Verfahrensstand sei davon auszugehen, dass die neue Konzession nicht fristgerecht in Kraft treten könne, ist dem Amtsblatt des Kantons Aargau zu entnehmen. Das Gesuch zum befristeten Weiterbetrieb der Anlage liegt bis 28. April öffentlich auf.

Anpassung des Richtplans steht zur Diskussion

Das Flusskraftwerk am unteren Aarelauf wurde zwischen 1898 und 1902 erstellt und seither mehrmals erneuert und erweitert. Derzeit laufen zwei Verfahren. Denn im Rahmen der Neukonzessionierung ist ein ökologischer Ersatz und Ausgleich zu leisten. Für die geplanten Massnahmen vermindern sich die bestehenden Fruchtfolgeflächen in den Gebieten Kumetmatt/Stalde in der Gemeinde Villigen sowie Grossmatt/Au in der Gemeinde Böttstein um 5,1 Hektaren. Deshalb ist eine vorgängige Anpassung des kantonalen Richtplans erforderlich.

Behörden, Parteien, Verbände sowie die Bevölkerung haben die Möglichkeit, sich bis 21. April in der öffentlichen Anhörung und Mitwirkung einzubringen. Aufgeschaltet sind sämtliche Dokumente auf dem Onlineportal des Kantons Aargau unter www.ag.ch/anhoerungen. Zusätzlich werden sie in Papierform bei der Abteilung Raumentwicklung des Departements Bau,Verkehr und Umwelt öffentlich aufgelegt.

Einheimische Energie für rund 45'000 Haushalte

Nach der Vernehmlassung entscheidet der Regierungsrat über den Antrag an den Grossen Rat. Erst nach einem positiven Entscheid kann die beantragte Konzession zum Betrieb des Hydraulischen Kraftwerks Beznau erteilt werden.

Die Anlage soll übrigens nicht verändert werden. Die jährlich erwartete Brutto-Energieprodkution beträgt gemäss den Unterlagen weiterhin rund 181 GWh. Für 30 Jahre, ist ebenfalls festgehalten, könnte auf ökologisch nachhaltige Weise einheimische und erneuerbare Energie für rund 45'000 Vierpersonenhaushalte produziert werden.