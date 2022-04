Villigen/Böttstein Bauernverband wehrt sich gegen Verlust von Fruchtfolgeflächen Die geplanten ökologischen Ersatz- und Ausgleichsmassnahmen in Villigen und Böttstein auf 5,1 Hektaren stossen auf Kritik. Michael Hunziker 13.04.2022, 15.37 Uhr

Hydraulisches Kraftwerk Beznau: Die Konzession zur Nutzung der Wasserkraft endet im August dieses Jahres. Archiv AZ

Das Hydraulische Kraftwerk Beznau soll weiterbetrieben werden. Im Rahmen der Neukonzessionierung ist nun ein ökologischer Ersatz und Ausgleich zu leisten. Für die Umsetzung der geplanten sechs Massnahmen vermindern sich al­lerdings die bestehenden Fruchtfolge­flächen in den Gebieten Kumetmatt/Stalde in der Gemeinde Villigen sowie Grossmatt/Au in der Gemeinde Böttstein um 5,1 Hektaren. Dies wiederum bedingt eine vorgängige Anpassung des kantonalen Richtplans. Noch bis am 21. April läuft die Anhörung des Kantons.

Der Bauernverband Aargau (BVA) unterstützt zwar die Neukonzessionierung und die damit verbundene Nutzung der Wasserkraft. Er wehrt sich in einer Stellungnahme zur Richtplananpassung aber vehement gegen ökologische Ausgleichsmassnahmen auf Kosten der Fruchtfolgeflächen.

Im Gegenzug werden Produkte importiert

«Es ist ein grosser Widerspruch, dass ein ökologischer Ausgleich zum Verlust von Fruchtfolgeflächen führen soll», steht in einer Medienmitteilung. «Es ist nicht umweltbewusst, wenn beste landwirtschaftliche Böden folglich nicht mehr für die Ernährungssicherheit dienen können und im Gegenzug Produkte importiert werden müssen, die weniger nachhaltig sind.»

Während die Schweiz rund 45% der Nahrungsmittel einführe, betrage der konsumbedingte Umweltabdruck für diese Importprodukte 75%, rechnet der Bauernverband vor und stellt fest: «Die Importe sind somit nachweislich weniger ökologisch.» Kurz:

«Der ökologische Ausgleich ist demnach so zu gestalten, dass dieser kein Verlust von Fruchtfolgefläche zur Folge hat.»

Der Bauernverband macht generell ein Fragezeichen dazu, ob «insbesondere flächenmässig» so viele Massnahmen nötig sind. Denn es finde ja kein Ausbau der Wasserkraft statt, die Einschränkung der Gewässer sei demzufolge nicht grösser.

Sollte der Forderung «wider Erwarten» nicht nachgekommen werden, schlägt der Bauernverband verschiedene Optimierungen vor. Die Erfahrung zeige, lautet die eine, dass es gar nicht nötig sei, einen Warteraum in einem Wildtierkorridor derart stark ökologisch auszugestalten. So könne diese Fläche weiterhin landwirtschaftlich genutzt werden. Auch Feuchtgebiete seien so anzulegen, dass die Restflächen landwirtschaftlich «rationell» nutzbar seien.

Sowieso sollen gemäss dem Verband die Naturschutzflächen als landwirtschaftliche Nutzfläche angerechnet werden können. Der Unterhalt sei durch die Landwirte und Landwirtinnen zu tätigen. «Dies hat sich als kostengünstige Variante in verschiedenen anderen Gebieten bewährt.»

Axpo ersucht beim Kanton um Duldungsverfügung

Das Kraftwerk am unteren Aarelauf wurde zwischen 1898 und 1902 erbaut. Die Konzession zur Nutzung der Wasserkraft endet im August dieses Jahres. Die Energieversorgerin Axpo Power AG ersucht beim Kanton um eine neue Konzession bis 2052. Es sind zwei Verfahren erforderlich: eines für die Neukonzessionierung und eines für die Richtplananpassung.

Zusätzlich hat die Axpo beim Kanton um eine Duldungsverfügung ersucht für einen unterbruchfreien Betrieb. Denn basierend auf dem Verfahrensstand sei davon auszugehen, dass die neue Konzession nicht fristgerecht in Kraft treten könne.