Villigen: Restaurant Hirschen kommt vorübergehend in neue Hände

Villigen «Wir haben über eine Schliessung nachgedacht»: Wie es mit dem «Gault-Millau»-Restaurant zum Hirschen weitergeht Seit neun Jahren führen Nadja Schuler und Stephane Wirth den Landgasthof in Villigen. Für den gastronomischen Teil sucht das Paar Nachfolger. Jetzt ist eine vorübergehende Lösung gefunden, die Änderungen für die Gäste mit sich bringt. Maja Reznicek 07.07.2022

Auf den 9. August übergibt das Gastronomenpaar Stephane Wirth (von links) und Nadja Schuler den Restaurantteil des «Hirschen» an die beiden Angestellten Marco Bolliger und Jessica Schäppi. zvg

Die rettende Idee kam Anfang Juni. «Wir haben uns schon vorgängig Gedanken gemacht, was passiert, wenn wir bis August keinen Pächter finden», sagt Nadja Schuler am Telefon. Ende April erzählte die Köchin gegenüber der AZ, dass der Restaurantteil des 15-Punkte-«Gault-Millau»-Landgasthofs zum Hirschen, den sie gemeinsam mit Partner Stephane Wirth seit neun Jahren führt, im Sommer in neue Hände kommen soll. Doch die Nachfolgersuche gestaltete sich schwieriger als gedacht.

Zwar sei das Interesse gross gewesen, erinnert sich Nadja Schuler, gepasst habe es aber in den meisten Fällen nicht. «Wir haben verschiedene Varianten für die Zukunft des Restaurants geprüft und auch über eine Schliessung nachgedacht.» Kurzzeitig glaubte das Paar sogar, der ideale Pächter sei gefunden.

Mit dem Wechsel bekommt der Betrieb ein schlankeres Konzept ohne «Gault-Millau»-Punkte. Maja Reznicek

Dieser unterhielt bereits ein erfolgreiches Restaurant. Doch schliesslich sagte er wegen Personalmangel ab. Die 36-Jährige erklärt:

«Er zweifelte, dass er in der aktuellen Situation ein Team aufbauen kann.»

Weil sich eine externe Lösung für die Übernahme des Villiger Betriebs nicht abzeichnete, begannen sich die Gastronomen nach einer internen Lösung umzusehen – mit Erfolg.

Mit dem Wechsel wird der «Hirschen» schlanker

Vor einem Monat fragte das Gastronomenpaar die langjährigen Angestellten Marco Bolliger (Koch) und Jessica Schäppi (Allrounderin), ob sie sich eine Nachfolge vorstellen könnten. Beide sind bereits seit 2018 angestellt und mit dem Betrieb bestens vertraut. Nach Bedenkzeit erfolgte die endgültige Zusage am Dienstag.

Ab dem 9. August erwarteten einen deshalb an der Hauptstrasse 42 neue Gastgeber: Der 36-jährige Bolliger bleibt für die Küche verantwortlich. Die fünf Jahre jüngere Schäppi, die vorher auch an der Hotelrezeption mitwirkte, fokussiert sich auf die Führung des Service. «Wir sind froh, dass wir es jetzt so lösen», erklärt Schuler, «und auf zwei treue Mitarbeitende zählen können.»

Es handelt sich aber nur um eine Übergangslösung bis Ende diesen Jahres:

«Wir geben nicht auf und suchen nach wie vor geeignete Pächter für das Restaurant Hirschen, sodass wir uns voll und ganz dem Hotel und ich meinen Projekten und der Familie widmen können.»

Mit dem Wechsel bekommt der Betrieb ein schlankeres Konzept zukünftig ohne «Gault-Millau»-Punkte. Im Gastraum finden noch 20 Personen Platz, die Öffnungszeiten werden verkürzt und die Karte reduziert. Das verkleinerte Angebot umfasst unter anderem ein wöchentlich wechselndes Menu mit drei bis vier Gängen, sagt Schuler.

Sie ergänzt: «À la carte bleiben unsere Klassiker wie Fischknusperli oder Cordon bleu.» Auch Flammkuchen könne man bestellen.

Schuler konzentriert sich nun auf Herzensprojekte

Trotz neuer Gastgeber wird es im «Hirschen» keinen weiteren Personalwechsel geben. Nadja Schuler sagt:

«Wir bleiben auf dem Minium, das wir seit Corona haben.»

Zuerst geht das Team aber vom 17. Juli bis am 8. August in die Betriebsferien. Wenn Marco Bolliger und Jessica Schäppi starten, wird auch Schuler sich neuen Ufern zuwenden: Ab August wirkt die 36-Jährige im Bezirk Brugg mit einem 12-Stunden-Pensum als Kochschullehrerin.

Nadja Schuler ist «Gault-Millau»-Köchin. zvg

Daneben fokussiert sie auf zwei Herzensprojekte: das Störkochen, bei dem Schuler die Speisen bei den Gästen zu Hause zubereitet, und ihr Kinderkochatelier. Auch wenn Schuler und Wirth zukünftig nicht mehr aktiv an der Front des Villiger Restaurants arbeiten, bleibt das Paar im Hintergrund des Betriebs.

Für die Bankette im Winter kämen die beiden sicher zum Einsatz, verrät die Geschäftsführerin. Auch bei Personalausfällen werde sie gerne nochmals in die Küche des «Hirschen» zurückkehren.

