Das Paul Scherrer Institut in Villigen hat Tag der offenen Tür

Von der Physikshow bis zum grössten Mikroskop der Schweiz: Forschungszentrum bietet Einblick in seine Arbeit

Das Paul-Scherrer-Institut in Villigen hat am 23. Oktober «Tag der offenen Tür». Von 10 bis 17 Uhr sind Besuchende auf das Areal eingeladen. Einblick in viele Forschungsbereiche, ein Unterhaltungsprogramm sowie diverse Verpflegungsmöglichkeiten sind zu erwarten.