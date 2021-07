Villigen Turmfalkenpaar nistet wieder – vier Jungvögel entdecken die Umgebung In einer Nistkiste an einer Scheunenwand in Villigen ist ein Bruterfolg zu verzeichnen. 17.07.2021, 05.00 Uhr

Die vier jungen Turmfalken unternehmen immer mutigere Flugversuche. zvg/Daniel Schneeberger

Nach einem Jahr Unterbruch hat ein Turmfalkenpaar wieder eine Nistkiste an einer Scheunenwand in Villigen als Brutort ausgewählt. «Es war wohl eine nicht einfache Entscheidung, sind doch noch weitere Brutangebote in unmittelbarer Umgebung vorhanden», teilt Daniel Schneeberger mit. Der Villiger ist leidenschaftlicher Tier- und Naturfotograf. «Das Männchen hat aber schlussendlich mit seinem Balzverhalten überzeugen können und so konnte man einige Zeit beobachten, wie es Futter für das brütende Weibchen herangeschafft hat.»