Talstation und Olympische Winterspiele: Skilift Rotberg will mächtig ausbauen

Die Gemeinde Villigen will den Skilift Rotberg ausbauen und den grossen Skigebieten Konkurrenz machen. Mitten im Villiger Dorfkern soll die neue Talstation des Sessellifts «Besserstein» entstehen – so hiess es am Donnerstag.