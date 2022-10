Nach Gastgeber-Wechsel: Villiger Hirschen hat viel weniger Gäste

Villigen Nach Wechsel der Gastgeber: Ex-Gault-Millau-Restaurant zum Hirschen hat nur noch halb so viele Gäste Seit August stehen Koch Marco Bolliger und Allrounderin Jessica Schäppi an der Front des Villiger Lokals. Der Start verlief harzig. Laut den Inhabern hat das vor allem einen Grund. Maja Reznicek Jetzt kommentieren 07.10.2022, 05.00 Uhr

Die neuen Gastgeber Jessica Schäppi und Marco Bolliger arbeiten bereits seit 2018 im «Hirschen». zvg

«Ist hier noch offen?» Diese Frage hören Stephane Wirth und Nadja Schuler inzwischen oft. Im August haben die Inhaber des Landgasthofs zum Hirschen den Restaurantteil an die langjährigen Angestellten Marco Bolliger und Jessica Schäppi übergeben. Seither führen der Koch und die Allrounderin den Betrieb in Villigen mit schlankerem Konzept.

Im Gastraum finden noch 20 Personen Platz, die Öffnungszeiten wurden verkürzt und die Karte reduziert. Ausserdem hat das Restaurant seine 15 Gault-Millau-Punkte nicht mehr.

Seit fast zehn Jahren führen Nadja Schuler und Stephane Wirth den Landgasthof in Villigen. Maja Reznicek (5. Juli 2022)

Zwei Monate nach der Übergabe haben die Geschäftsführer ein erstes Fazit gezogen – und das ist bitter. Stephane Wirth sagt:

«Wir haben sicher halb so viele Gäste wie vor dem Wechsel.»

Die Gründe für die geringeren Besucherzahlen sieht er bei einem Missverständnis.

Flammkuchenkarte hat sich sehr vergrössert

Schon lange ist das Villiger Gastronomenpaar auf der Suche nach neuen Pächtern für das Restaurant. Im Juli wurde dann bekannt, dass Marco Bolliger und Jessica Schäppi als Übergangslösung die Rollen als Gastgeber übernehmen.

Stephane Wirth, Geschäftsführer des «Hirschen». zvg

Seither würden Wirth und Schuler von allen gefragt, ob der «Hirschen» geschlossen sei:

«Viele sagen, sie hätten gehört, dass wir aufhören. Die meisten haben nicht verstanden, dass der Betrieb trotzdem offenbleibt.»

Dass das neue Angebot Grund für die fehlende Kundschaft ist, denkt Wirth nicht: «Wir haben zwar die Auswahl reduziert, aber weiterhin findet jeder etwas bei uns, auch vegetarisch oder vegan.» Ausserdem seien beliebte Klassiker, beispielsweise Cordon bleu, nach wie vor auf der Karte.

Bolliger habe inzwischen sogar die Flammkuchenkarte sehr vergrössert und biete ergänzend Take-away an. Der Geschäftsführer fügt an: «Das Essen hat die gleiche Qualität wie vorher – der Koch ist immer noch derselbe.» Ausserdem sei das Feedback der verbliebenen Gäste durchwegs positiv: «Wenn die Leute da sind, sind sie sehr zufrieden.»

Auch an der fehlenden Bekanntheit der beiden Mitarbeitenden könne es nicht liegen. Beide stammen aus der Region und arbeiten seit 2018 in Villigen. Dass der Betrieb nicht mehr Träger von Gault-Millau-Punkten ist, habe dahingegen sicher einen Einfluss, räumt Wirth ein: «Für Leute, die diese Art der Gourmet-Küche suchen, ist es natürlich weniger interessant.» Man spreche mittlerweile eine etwas andere Kundengruppe an.

«Wir geben den ‹Hirschen› nicht einfach her»

Ursprünglich sollten Bolliger und Schäppi das Restaurant nur bis Ende Jahr führen. Inzwischen hat sich die Situation geändert, wie Stephane Wirth verrät: «Unsere Mitarbeitenden machen weiter.» Obwohl die Besucherzahlen im «Hirschen» seit dem Wechsel bescheiden sind, sind die Villiger Gastronomen zufrieden mit der Arbeit der neuen Gastgeber. Wirth sagt:

«Es klappt alles gut und sie sind sehr aufgestellt.»

Auch werde es den beiden trotz weniger Gästen nicht langweilig: Schäppi arbeite weiterhin im Hotelbereich und Bolliger sei mit Vorbereitungen sowie dem Take-away beschäftigt.

Das Gastronomenpaar Stephane Wirth und Nadja Schuler (links) hat den Restaurantteil des Hirschen in Villigen per 9. August an die beiden Angestellten Marco Bolliger und Jessica Schäppi übergeben. zvg

Die Suche nach neuen Pächtern führen Nadja Schuler und Stephane Wirth weiter. Das Inserat bleibe online. Zwar fragten bereits diverse Interessenten an, doch die ideale Lösung war bisher nicht dabei.

«Wir geben den ‹Hirschen› nicht einfach her», sagt Wirth, «wir haben fast zehn Jahre unseres Lebens, sechseinhalb Tage die Woche, und viel Herzblut in den Betrieb investiert.» Ausserdem sei seine Familien auf einen nachhaltigen Fortbestand des Restaurants angewiesen.

