Villigen: Nach Wiederwahl erfuhr René Probst von seinem Rücktrit

Villigen Schwerer Bike-Unfall mit Folgen: Ammann erfuhr nach Wiederwahl vom Rücktritt, den seine Familie beschlossen hatte René Probst war Gemeindeammann von Villigen. Im vergangenen August verunfallte er im Tessin so schwer, dass sein engstes Umfeld für ihn handeln musste. Wie es dem 64-Jährigen heute geht. Claudia Meier Jetzt kommentieren 02.01.2022, 05.00 Uhr

Beim Spatenstich zum Park Innovaare: René Probst ist stolz auf die Gemeinde Villigen mit der internationalen Ausstrahlung. Severin Bigler

(7. November 2019)

Vor vier Jahren wurde René Probst als bisheriger Gemeinderat zum neuen Ammann der 2100-Seelen-Gemeinde Villigen gewählt und somit zum Nachfolger von Jakob «Schebi» Baumann. Heute kann sich der 64-Jährige nicht mehr erinnern, dass er am vergangenen 28. August seinen Geburtstag im Tessin feierte. Denn am Folgetag hatte er in der Nähe von Lugano einen schweren Unfall.

Auf einer Mountainbike-Tour stürzte René Probst rund 100 Meter in die Tiefe und musste von der Rega gerettet werden. Der genaue Unfallhergang ist nicht klar. Denn seine Ehefrau Ursula und ihre Kollegin waren einen Wegabschnitt mit ihren Mountainbikes gelaufen, als sie kurze Zeit später bergabwärts das Bike von René Probst am Wegrand liegend vorfanden.

«Das Bike hatte keinen Kratzer», erinnert sich Ursula Probst. Sie ist überzeugt, dass ihr Mann an dieser Stelle auf die beiden Frauen warten wollte. Doch vom Villiger Gemeindeammann fehlte jede Spur.

Am fremdbestimmten Entscheid hat er zu beissen

Der Helikopter brachte René Probst später mit einem schweren Schädel-Hirn-Trauma ins Spital. Eine Prognose wagte zu jenem Zeitpunkt niemand zu stellen. Seither hat sich das Leben des 64-Jährigen komplett verändert.

Im März 2018 wurde René Probst zusammen mit Frau Gemeindeammann Therese Brändli von Bözberg neu ins Leitungsteam der Regionalkonferenz Jura Ost gewählt. Claudia Meier

(21. März 2018)

Zusammen mit den beiden Söhnen und der Tochter entschied Ehefrau Ursula, dass René Probst alle seine Ämter – auch im Leitungsteam der Regionalkonferenz Jura Ost - niederlegt. Das war zwar noch vor den Gesamterneuerungswahlen vom 26. September, doch die Stimmberechtigten von Villigen wählten «ihren» Ammann trotzdem, was René Probst sehr freute, als er später davon erfuhr.

Ein paar Wochen danach musste die Familie ihm allerdings mitteilen, dass er nicht mehr Gemeindeammann sei und er für die Gemeinde nichts mehr delegieren oder organisieren müsse. Das war ein harter Schlag für René Probst, an dem er schwer zu beissen hatte.

Dieser fremdbestimmte Entscheid stimmte ihn traurig. Wiederholt flossen Tränen. Seine Frau fügt an:

«Durch wohlwollende und ermutigende Gespräche mit den Kolleginnen und den Kollegen aus der Gemeindeverwaltung von Villigen, kann er den Abschied aus dem Gemeindewesen immer besser annehmen.»

Im Dezember infizierte sich René Probst mit dem Coronavirus

René Probst hatte sich in den letzten über 30 Jahren stets mit viel Freude und Leidenschaft für Villigen eingesetzt. Sei es in der Feuerwehr, in Kommissionen, in Vereinen oder eben im Gemeinderat. Er arbeitet gern mit Menschen zusammen und ist stolz auf sein Dorf, das dank Paul-Scherrer-Institut und Park Innovaare grosse internationale Ausstrahlung geniesst.

René Probst spricht im November 2020 über die Herausforderung, in Villigen die halbe Welt in ein Dorf zu pferchen. Sébastian Lavoyer

Im Dezember infizierte sich der Ex-Ammann mit dem Coronavirus und musste in die Isolation. Zum Glück hatte er einen milden Krankheitsverlauf. In der Rehaklinik Bellikon wird René Probst gut betreut und macht erfreuliche Fortschritte. Nach wie vor sei von einem längeren Heilungsprozess auszugehen, erzählt Ursula Probst. Neben dem dichten Therapieprogramm und der psychologischen Betreuung empfängt ihr Ehemann ab und zu abgesprochenen Besuch.

Beim Villiger Neujahrsapéro 2020 begrüsste Gemeindeammann René Probst die Gäste. Louis Probst

Über Weihnachten durfte René Probst nach Hause. Wie mit ihm vereinbart, hat seine Familie das Adventsfenster am 24. Dezember gestaltet. Den Gästen wurde ein Apéro gereicht. Für den ehemaligen Ammann war es seit dem Unfall der erste Kontakt mit den Einwohnerinnen und Einwohnern von Villigen. Es waren schöne Begegnungen und Gespräche möglich, auch mit dem potenziellen Nachfolger Olivier Moser.

Familie will künftig mehr Zeit gemeinsam verbringen

Der Unfall im Tessin hat die Eltern und die drei erwachsenen Kinder noch mehr zusammengeschweisst. Für sie steht fest:

«Wir schauen vorwärts und habe eine Chance bekommen, die wir jetzt packen werden.»

Die Familie will künftig mehr Zeit gemeinsam verbringen und verbindlicher planen. «Wir werden uns im 2022 neu organisieren», sagt Ursula Probst, die als Hebamme und Craniosacral-Therapeutin arbeitet.

Das Bild von der Zeit vor dem Unfall zeigt den gut gelaunten René Probst beim Schneeräumen. zvg

Sie und ihr Ehemann haben stets sehr viel gearbeitet. Wenn es möglich ist, wollen sie im Sommer eine Auszeit nehmen – und diese am liebsten mit Töff- oder Velotouren verbringen. Ursula Probst kann sich vorstellen, dass sich ihr Ehemann, wenn er sich gut vom Unfall erholt hat, wieder für die Allgemeinheit einsetzen wird. Beispielsweise in der Freiwilligenarbeit. Im Januar stehen für den Ex-Gemeindeammann weitere neurologische Tests an. Dann wird sich zeigen, wann René Probst wieder dauerhaft nach Hause nach Villigen darf.

