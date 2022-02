Villigen: Olivier Moser ist der neue Gemeindeammann

Villigen Mit einem Glanzresultat: Olivier Moser ist der neue Gemeindeammann Olivier Moser heisst der neue Gemeindeammann in Villigen. Peter Gut wird Vizeammann. Den Sprung in den Gemeinderat schafft neu Patrick Masson. Michael Hunziker 13.02.2022, 14.43 Uhr

Gemeindeammann Olivier Moser, Vizeammann Peter Gut und Gemeinderat Patrick Masson (von links). zvg

Der bisherige Vizeammann wird der neue Gemeindeammann in Villigen: Olivier Moser hat ein Glanzresultat erzielt und konnte 471 Stimmen auf sich vereinen. Das absolute Mehr betrug 261 Stimmen. Neuer Vizeammann wird der bisherigen Gemeinderat Peter Gut. Er ist – ebenfalls mit einem Glanzresultat – mit 447 Stimmen gewählt worden. Das absolute Mehr lag bei 251 Stimmen.

Beim Rennen um den offenen fünften Sitz im Gemeinderat setzte sich Patrick Masson durch. Er erhielt 289 Stimmen und schaffte das absolute Mehr von 256 Stimmen. Auf Francesco Fiorillo entfielen 200 Stimmen. Die Stimmbeteiligung betrug 42,0%.

Er sei überglücklich, sagt Masson nach der Wahl am Telefon am Sonntagnachmittag. Auch sei er ein wenig sprachlos. Er habe mit einem engen Wahlausgang gerechnet. Im Wahlkampf habe er sich natürlich gegeben, möglichst so, wie er sei, antwortet der 36-Jährige auf die Frage nach einem möglichen Grund für seinen Erfolg. Bereits am Montagabend wird er an seiner ersten Gemeinderatssitzung teilnehmen. Es gilt, die Ressorts zu verteilen.

Zur Vakanz gekommen ist es in Villigen durch den Rücktritt von Gemeindeammann René Probst. Er ist im vergangenen Sommer schwer verunfallt und legte alle seine Ämter noch vor den Gesamterneuerungswahlen im Herbst nieder.

In die Finanzkommission gewählt worden ist am Sonntag in Villigen zudem Janine Vogt. Sie erhielt 378 Stimmen. Das absolute Mehr betrug 258 Stimmen. Der zweite angemeldete Kandidat Ivo Roncaglia kam auf 122 Stimmen. Die Stimmbeteiligung betrug 40,4%.