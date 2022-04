Villigen: Restaurant «zum Hirschen» soll übergeben werden

Villigen «In dieser Küche will ich nicht pensioniert werden»: Gault-Millau-Köchin möchte den «Hirschen» in andere Hände übergeben Nadja Schuler und ihr Partner Stephane Wirth führen seit neun Jahren das mehrfach ausgezeichnete Restaurant im Dorfkern von Villigen. Warum sich die Eigentümerin nun ihren Herzensprojekten zuwendet und für das Gasthaus eine Nachfolge sucht. Flavia Rüdiger Jetzt kommentieren 26.04.2022, 05.00 Uhr

Nadja Schuler, Köchin im Landgasthaus «zum Hirschen» in Villigen, ist seit dem Jahr 2013 Miteigentümerin. zvg

Von Hand geschnittenes Rindstatar, Sashimi vom Alpenlachsfilet an Orangenblütenmarinade, Flammenkuchen oder auch Cordon bleu. Auf die Kosten kommen im Restaurant und Hotel zum Hirschen alle – von Handwerkern über Geschäftsleute bis zu Feinschmeckern.

Im «schmucken» 15-Punkte-Gault-Millau-Landgasthof, an der Hauptstrasse 42 in Villigen stehen so für Jeden und Jede die Türen zum kulinarischen Himmel offen. Nadja Schuler, gebürtige Aargauerin und mehrfach ausgezeichnete Köchin, kreiert mit viel Liebe zum Detail jedes einzelne Gericht. Die 36-Jährige vereint gekonnt einen regionalen Mix aus französischer und schweizerischer Küche.

Stephane Wirth und Nadja Schuler sind Eigentümer vom «Hirschen». Michael Hunziker (5. April 2019)

Zusammen mit ihrem Partner Stephane Wirth, welcher im Elsass aufgewachsen ist und die Hotelfachschule absolviert hat, führt sie das Restaurant an der «Genuss-Strasse», bereits seit neun Jahren.

Genuss-Strasse Gemäss der Website des Juraparks Aargau verbindet die Genuss-Strasse auf rund 175 Kilometern innovative Produzenten, Weinbau- und Gastrobetriebe sowie Spezialitäten-Dorfläden. Die Genuss-Strassen-Restaurants haben sich dazu verpflichtet, nach Möglichkeit nachhaltig produzierte Zutaten von Produzenten aus der Region zu verwenden. (AZ)

Warum der Landgasthof Schuler nicht mehr glücklich macht

Nadja Schuler sprudelt vor Ideen. zvg

Die renommierte Köchin ist seit einiger Zeit aber nicht mehr glücklich in der vertrauten Restaurantküche. Schuler erklärt: «Ich habe immer gewusst, dass ich in dieser Küche nicht pensioniert werden will.»

Mit der Zeit hätte sich vieles verändert und sie passte sich im Laufe der Jahre immer wieder den Bedürfnissen der Gäste an. Sie gehe jedoch nicht darin auf Cordon bleu, Fischknusperli sowie Hörnli und Gehacktes zuzubereiten. Die Gastgeberin sagt leidenschaftlich:

«Ich will kreieren, mich austoben und Neues probieren.»

Ganz nach ihrem persönlichen Motto: «Ausprobieren, rumprobieren, überhaupt probieren» Sie sei schon immer voller Ideen gewesen. Ihr hätte einfach die Zeit gefehlt, alles, was ihr einfiel, umzusetzen.

Das sind die Herzensprojekte der Gault-Millau-Köchin

Zeit hat ihr die Corona-Pandemie gegeben. Neben dem Take-away-Angebot des «Hirschen» und ihrer Familie konnte sie sich also endlich ihren aufgestauten Ideen widmen. Eines von Nadja Schulers Herzensprojekten ist das Störkochen, welches sie in Zeiten von Corona entdeckt habe. Dieses Angebot, welche sie unter Lifestyle-Kochen vermarkte, sei gut angekommen, da bereits geplante Hochzeits- oder Geburtstagsfeier nicht in Restaurants zelebriert werden konnten, sagt sie. Also haben Schuler und ihr Team das Restaurant zu den Leuten nach Hause gebracht – natürlich unter den vorgeschriebenen BAG-Regeln. Die ehemalige «Köchin des Monats» beschreibt:

«Ich habe es geliebt, im Zuhause der Menschen zu kochen. Das Kreieren von Gerichten wird auf einer ganz neuen Ebene persönlich.»

Eines von Schulers Herzensprojekten ist der Kinder-Kochkurs «kinderleicht selbstgemacht». zvg

Ihr zweites Projekt, welches der Gastronomin ebenfalls sehr am Herzen liegt, ist ihr Kinder-Kochatelier. Ein Kochkurs, der den Kindern das Essen näherbringen soll. Sie will mit ihnen zusammen etwas Kreatives und Gutes zubereiten, so Schuler.

«Auch Kinder sollen erfahren können, dass der Fisch Flossen hatte, bevor er zu einem ‹Fischstäbli› wurde.»

Im letzten Jahr startete die Köchin mit der Umsetzung ihrer Idee unter dem Namen «kinderleicht selbstgemacht».

Wie sich die Personalsuche gestaltet

Diese beiden Projekte, deren Details auf der Website des Restaurants zu finden sind, haben Schuler erfüllt und begeistert. Sie sei nach einem Arbeitstag endlich wieder «so richtig glücklich» gewesen, sagt sie. Ausserdem will die zweifache Mutter mehr Zeit mit ihren kleinen Kindern verbringen.

«Aus diesen Gründen haben wir beschlossen, das Restaurant in andere Hände zu legen.»

Mit einem Aufruf über die soziale Plattform «Facebook», der bereits über 80-mal geteilt wurde, sucht sie nun auf diesen August nach einem neuen Pächterpaar oder nach einer Küchenchefin oder einem Küchenchef. Schuler erklärt: «Wir suchen aber nur jemanden für das Restaurant. Den Hotelteil wird immer noch mir und meinem Partner gehören.»

Gemäss der Gastronomin gestaltet sich die Suche als äusserst schwierig. Sie hätte zwar ein paar Interessenten, aber ob ein Vertrag zu Stande kommen würde, stehe noch in den Sternen. Sicher ist, dass die Gastgeberin ab August eine fixe Quereinsteigerstelle als Kochschullehrerin an einer Schule im Bezirk Brugg, mit einem wöchentlichen 12-Stunden-Pensum, angenommen hat.

«Hoffentlich können wir die freie Stelle bis im Sommer besetzten, ansonsten muss Stephane die Stunden in der Küche übernehmen, in denen ich fest arbeite.»

Noch verbleibe aber Zeit und Schuler ist zuversichtlich.

Interesse an freier Stelle: Per E-Mail an bienvenue@hirschen-villigen.ch oder telefonisch an 056 284 11 81

