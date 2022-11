Villigen: Proben für neues Stück der Theatergruppe sind am Laufen

Villigen Im Zimmer 12a wird es eng: Die Theatergruppe probt für ihr neuestes Stück Mit dem Lustspiel «Zimmer 12a» präsentiert die Theatergruppe Villigen eine amüsante Zusammenkunft von egoistischen Fremdgehern, unschuldigen Hochzeitsreisenden und leidenschaftlichen Musikfestivalteilnehmern. Die Proben laufen auf Hochtouren, neu auch mit Technik. Ina Wiedenmann 16.11.2022, 05.00 Uhr

Die Zustände im Hotel Schweizerhof sind chaotisch, insbesondere im Zimmer 12a. zvg

Sie haben Interessen, die unterschiedlicher nicht sein können und reisen mit Golfgepäck, einem Negligé, einer Harfe, einem Horn, mehreren Schnapsflaschen und kuscheligen Schlafanzügen an. Sie erhoffen sich ein Wochenende im Hotel Schweizerhof so ganz nach ihrem Geschmack.

Schaffen es der Manager und der Portier, die misslichen Begegnungen der Gäste diskret zu lösen? Die Proben zum Lustspiel «Zimmer 12a» in der Turnhalle Erbslet in Villigen laufen auf Hochtouren.

Die Schauspielerinnen und Schauspieler erhalten Mikrofone

«Heute proben wir zum ersten Mal mit Technik», sagt Regisseur Fabian Giger, während sämtliche Schauspielerinnen und Schauspieler mit Mikrofonen ausgerüstet werden. Er verrät:

«Dadurch können sich alle viel natürlicher auf der Bühne verhalten und in ganz normaler Lautstärke sprechen.»

Das gesamte Team freut sich sehr auf die Aufführungen, weiss Vereinspräsident Pascal Schwarz, für die seit September intensiv geprobt wird. Das Bühnenbild, das der Verein einst für das Stück «Albtraumvilla» anschaffte, wurde neu renoviert und kreativ ins Hotel Schweizerhof verwandelt. Der Ausblick vom Balkon in eine heile Bergwelt täuscht, denn drinnen tobt auf zwei Etagen das Leben.

Alle Gäste erhalten dasselbe Zimmer

Cellotöne klingen durch das überbuchte Haus, während der Hotelmanager und sein Portier, gespielt von Georg Süss und Noah Giger, sich um bezugsfähige Zimmer kümmern. In einem der Zimmer fällt das Lavabo von der Wand, im anderen wackelt das Bein vom Bett und im Flur riecht es komisch. Wird der marode Zustand des Hauses die anreisenden Gäste stören?

Dr. Gabathuler (Heinz Geissberger) träumt von einem ausserehelichen Vergnügen und checkt mit seiner Arztgehilfin (Bettina Leutwiler) unter falschem Namen ein. Unglücklicherweise taucht auch seine Ehefrau (Jacqueline Schwarz) mit ihrer Harfe auf, um beim bevorstehenden Musikfestival zu spielen.

Blechbläser Jäger (Peter Wülser) reist gemeinsam mit seiner Gattin (Corina Schwarz) an. Er kämpft ständig mit verstopften Halbtönen und übersieht dabei ganz seine Frau, die Trost in allerlei Hochprozentigem sucht. Allen Gästen wird vom überforderten Personal das Zimmer 12a zugewiesen.

Zehn Personen sorgen für ein absolutes Chaos

Inmitten dieses Trubels gesellt sich ein unschuldiges Paar in seinen Flitterwochen mit dem Namen Schmied, gespielt von Yael Berweger und Pascal Schwarz. Die Hochzeitsnacht stellt die frisch Vermählten aber vor grosse Herausforderungen, da sie ständig Schluckauf bekommt, sobald sie an Sex denkt und er als Fachverkäufer über Matratzenqualitäten doziert.

Die zehn Personen, die laufend im Zimmer ein und aus gehen, sorgen für absolutes Chaos aus Gallensteinen, Scheinschwangerschaften und Verstopfungen. Musikinstrumente und Koffer werden hin- und hergetragen und im Bett des Zimmers 12a kommt es zu fragwürdigen Paarungen.

Nach dem ersten Akt tönt aus den Lautsprechern «I feel good». Aber gibt es bei diesem Tumult noch ein Happy End? Die Aufführungen finden in der Turnhalle Erbslet am Donnerstag, 17., und Freitag, 18. November, um 20 Uhr, am Samstag, 19. November, um 13.30 Uhr, am Freitag, 25. November, und Samstag, 26. November, jeweils um 20 Uhr statt.