Villigen: Grosser Wasserschaden am Gemeindehaus entstanden

Villigen Grosser Wasserschaden im Gemeindehaus hat Folgen für die Verwaltung In Villigen müssen ab sofort die Schalteröffnungszeiten der Gemeindeverwaltung reduziert werden.

Im Gemeindehaus muss eine gründliche Entfeuchtung vorgenommen werden. Sandra Ardizzone (29. April 2020

Im Gemeindehaus in Villigen ist es Ende der vergangenen Woche zu einem grossen Wasserschaden gekommen. Verursacht durch einen Ermüdungsbruch an einem Schraubverbinder zum Lavabo im Sitzungszimmer des Gemeinderats in der ersten Etage, trat durch die ganze Nacht eine erhebliche Menge an Wasser aus, heisst es im Mitteilungsblatt der Gemeinde.

Der Schaden wurde bei Arbeitsbeginn am Freitag­morgen entdeckt. Das Wasser verteilte sich im grossen Sitzungszimmer in der ersten Etage, ergoss sich über das Treppenhaus via Eingangshalle bis in das Untergeschoss. Vom Sitzungszimmer in der ersten Etage fand es auch durch einen Medienschacht den Weg in das Büro der Gemeindeschreiberin im Parterre.

Kein Zusammenhang zum schweren Autounfall

Sofort wurden Massnahmen zur Schadenminderung getroffen und die Reparaturarbeiten an die Hand genommen. Auch wurden ein Augenschein mit dem Sachversicherer organisiert, Einbaumöbel ausgebaut sowie leistungsfähige Entfeuchtungsgeräte platziert.

Mit Sicherheit kann gemäss Gemeinderat festgehalten werden, dass der Wasserschaden in keinem Zusammenhang mit dem Autounfall vom 17. März steht. Damals kam ein Automobilist, verursacht durch eine medizinische Schwäche, von der Hauptstrasse ab und prallte heftig gegen die Südfassade des Gemeindehauses.

Am Gemeindehaus wurde durch den Unfall vom 17. März die Fassade geschädigt. Kapo AG

Dabei entstand ein Sachschaden in der Höhe von rund 100'000 Franken. Diese Reparaturarbeiten wurden kurzzeitig unterbrochen, konnten jedoch nach Programm fortgesetzt werden mit dem Einbau der neuen Fenster sowie dem Ersatz der Fassadenelemente.

Mehrmonatiger Baustellenbetrieb erwartet

Die Wasserschäden betreffen das Gemeinderatssitzungszimmer im 1. Stock, den Schalterbereich der Abteilungen Finanzen und Steuern sowie das Büro der Gemeindeschreiberin. «Durch gezielte Massnahmen muss eine gründliche Entfeuchtung vorgenommen werden», führt der Gemeinderat aus. «Es muss mit einem mehrmonatigen Baustellenbetrieb gerechnet werden.» Glücklicherweise sei es möglich, den Verwaltungsbetrieb trotz der Einschränkungen weiterhin im Gemeindehaus aufrechtzuerhalten. Auf einen temporären Umzug in eine andere Gemeindeliegenschaft könne aufgrund der ersten Schadensanalyse verzichtet werden.

Die in den nächsten Wochen zu erwartenden Emissionen im Bürobetrieb stellen jedoch das Verwaltungspersonal vor grosse Herausforderungen und fordern von den Mitarbeitenden ein hohes Mass an Flexibilität, fügt der Gemeinderat an. Folglich werden die Schalteröffnungszeiten erheblich reduziert. Ab sofort sind die Schalter der Gemeindeverwaltung noch vormittags von 8 bis 11.30 Uhr geöffnet. Telefonisch und per E-Mail sind die Mitarbeitenden der Gemeindeverwaltung wie gewohnt erreichbar.

Extreme Belastung für das Gemeindepersonal

«Die aktuellen Ereignisse sind vom Gemeindepersonal neben dem Tagesgeschäft zu meistern und stellen eine extreme Be­lastung dar», stellt der Ge­meinderat abschliessend fest. Nach der Coronapandemie würden laufend Sitzungen und Veranstaltungen nachgeholt. Auch müsse in den nächsten Wochen mit der Übernahme von Ukraine-Flüchtlingen gerechnet werden.

Der Gemeinderat hofft auf das Verständnis der Villiger Bevölkerung, dass «aufgrund der ausserordentlichen Situation» die Schalter bis zum Abschluss der Bauarbeiten nur reduziert betrieben werden können. (az)