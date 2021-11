Die neue Kreuzung in Villigen erhält eine Lichtsignalanlage

Villigen Gefährliche Einmündung wird entschärft: Die neue Kreuzung erhält eine Lichtsignalanlage An der Orientierung in Villigen über das Strassenbauprojekt «Zurzacherstrasse» sind auch Vorbehalte geäussert worden. Einerseits werden mehr Rückstaus befürchtet, andererseits die Verlagerung von Unfallschwerpunkten. Louis Probst Jetzt kommentieren 15.11.2021, 05.00 Uhr

Vorgesehen ist, die K287 (von rechts) mit einer neuen Spange zur Zurzacherstrasse K112 zu führen. Visualisierung: zvg

Die Strassenbauprojekte «Knoten Zurzacherstrasse» und «Kreisel Villigerfeld» stossen in der Bevölkerung offensichtlich auf Interesse. Der Villiger Vizeammann Olivier Moser freute sich jedenfalls über den grossen Aufmarsch zur öffentlichen Orientierung.

Er erinnerte daran, dass die Entschärfung der gefährlichen Einmündung der K287 in die Zurzacherstrassse K112 und der Radwegquerung ein altes Anliegen ist. Allerdings, soviel sei vorweggenommen, kamen am Orientierungsanlass auch Vorbehalte zum Ausdruck. Kritisiert wurden die fehlende Sicht aufs Ganze – insbesondere auf den Knoten Stilli am nördlichen Brückenkopf – sowie die Benach­teiligung des Quartiers Joseboden, durch den Wegfall einer Zufahrt.

Heutige Doppelanbindung wird zurückgebaut

Projektleiter Andreas Stockinger vom Departement Bau Verkehr und Umwelt (BVU) des Kantons sowie Rolf Buchser (Ingenieurbüro Eichenberger AG, Muhen) stellten das Vorhaben vor: Die heutige Doppelanbindung der K112 wird zurückgebaut und damit der Unfallschwerpunkt auf der Radroute beseitigt.

Mit einer neuen Spange wird die K287 vom Villigerfeld zum neuen Knoten Zurzacherstrasse geführt. Der Knoten erhält eine Lichtsignalanlage mit Bus­bevorzugung und zwei Vorsor­tier­spuren in Fahrtrichtung Brugg. Zwischen dem neuen Knoten und dem Ortseingang von Brugg-Lauffohr wird die Zurzacherstrasse um eine 4 Meter breite Busspur erweitert. Der Radweg wird parallel zur Zur­zacherstrasse geführt mit einer Unterführung unter der K287. Bei der heutigen Einmündung der K287 in die Zurzacher­strasse wird eine Wildtier­unterführung mit einer Breite von 10 Metern und einer lichten Höhe von knapp 4 Metern erstellt.

Im Villigerfeld ist ein Kreisel mit einem Durchmesser von 32 Metern geplant. Visualisierung: zvg

Bei der Verzweigung der K287 im Villigerfeld wird ein Kreisel mit einem Durchmesser von 32 Metern die heutige Situation entschärfen. Weil sich der Kreisel im Bereich einer Grund­wasserschutzzone befindet, wird das Oberflächenwasser in eine Versickerungsmulde beim Knoten Zurzacherstrasse abgeleitet.

Der Terminplan geht von der Auflage des Projekts im Frühjahr 2022 und einem Baubeginn 2024 oder 2025 aus. Die Bauzeit wird mit zwei Jahren angegeben. Die Kosten, die zu Lasten des Kantons gehen, werden auf 15 Mio. Franken geschätzt.

Eines der Ziele ist ein stabiler Busverkehr

Die Projekte sind, so Götz Timcke, Leiter strategische Planung im BVU, Elemente des «Steuerungskonzeptes Nord», das sich seinerseits auf das «Konzept Verkehrsmanagement» abstützt. Ziel ist es, die Fahrplansicherheit des öffentlichen Verkehrs zu gewährleisten. «Die Postautos sollen pünktlich am Bahnhof Brugg ankommen», so Götz Timcke.

Wie er ausführte, wird die heutige direkte Verbindung des Quartiers Joseboden zur K287 aufgehoben. Zu- und Wegfahrt ins Quartier werden künftig über den Josebodenweg und den Grenzweg auf die Villigerstrasse (K441) erfolgen. Die Anbindung dieser Strasse an die Zurzacherstrasse im Stilli-Knoten, am Brückenkopf Nord, soll neu ge­staltet werden. Allerdings im Rahmen eines eigenständigen Projektes, das sich in Arbeit befindet.

«Das muss gesamtheitlich betrachtet werden»

Diese beiden Themen – Stilli-Knoten und Joseboden – standen auch im Mittelpunkt der Fragerunde. «Es ist nicht zu verstehen, dass der Stilli-Knoten einfach ausgeklammert wird. Das muss gesamtheitlich betrachtet werden», wurde aus dem Publikum argumentiert. Für dieses Votum gab es spontanen Applaus. Ebenso für die Feststellung:

«Die Spange und der Veloweg sind eine gute Sache. Aber erste Priorität muss der Stilli-Knoten haben.»

Die Zurzacherstrasse wird um eine 4 Meter breite Busspur erweitert. Visualisierung: zvg

Geäussert wurde auch die Befürchtung, dass durch die kurze Distanz zwischen der neuen Lichtsignalanlage und dem Stilli-Knoten Rückstaus entstehen können, welche die Einfahrt von der Villigerstrasse und aus Stilli in die Zurzacherstrasse zusätzlich erschweren würden. Vizeammann Moser betonte dazu, dass der Gemeinderat «von Anfang an den Finger auf den Stilli-Knoten gelegt» habe.

Auch die Aufhebung der direkten Zufahrt ins Quartier Joseboden – gemäss Götz Timcke «eine Frage der Gewöhnung» – stiess auf Kritik. Das sei «unzumutbar» wurde moniert, Unfallschwerpunkte würden einfach verlagert. Festgestellt wurde ebenfalls, dass ein früherer Einbezug der Bevölkerung wünschenswert gewesen wäre.