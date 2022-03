80-Jähriger Autofahrer kracht frontal ins Gemeindehaus Villigen

Villigen «Es hat uns getroffen wie ein Blitz»: So geht es den Mitarbeitenden, einen Tag nachdem ein Honda ins Gemeindehaus raste Am Donnerstag verlor ein 80-Jähriger eingangs Villigen die Herrschaft über seinen Wagen. Die Kantonspolizei Aargau hat erste Erkenntnisse zum Grund des Unfalls. Flavia Rüdiger 18.03.2022, 17.07 Uhr

Ein 80-Jähriger prallte mit seinem Wagen in die Fassade des Gemeindehaus Villigen. zvg/Kantonspolizei Aargau

Eine 300 Meter lange Irrfahrt endete am Donnerstagnachmittag für einen Automobilisten in einer heftigen Kollision mit der Fassade des Gemeindehauses in Villigen. Gemäss der Medienmitteilung der Kantonspolizei (Kapo) Aargau sei der Mann von Brugg her in Richtung Zentrum gefahren. Der Wagen kam in einer langgezogenen Kurve von der Strasse ab und geriet auf die angrenzende Wiese.

Unkontrolliert, schreibt die Kapo am Freitag, fuhr der Rentner geradeaus über die dortige Pferdeweide, um dann die Strasse erneut zu überqueren. Schliesslich prallte der Honda heftig gegen das Gemeindehaus.

Gefunden wurde der Fahrer von Polizei und Rettungsdienst in seinem schwer demolierten und schräg an der Wand aufgerichteten Auto. Er war im Wrack eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr geborgen werden. In der Zwischenzeit forderte die Ambulanz einen Rettungshelikopter an, der den Schwerverletzten ins Spital flog.

«Ich hörte einen Knall und sah den fliegenden Schutt»

Laut der Kapo Aargau sei es «glücklichen Umständen» zuzuschreiben, dass ansonsten niemand zu Schaden kam. Am Auto musste ein Totalschaden diagnostiziert werden.

Die Mitarbeitenden im Gemeindehaus kamen mit einem grossen Schrecken davon. zvg/Kantonspolizei Aargau

Sibylle Boss, Gemeindeschreiberin von Villigen, bestätigt, dass keiner von den Mitarbeitenden physische Verletzungen erlitten hätte. Psychisch jedoch seien sie alle sehr betroffen vom Ereignis. Boss berichtet: «Es hat uns getroffen wie ein Blitz aus heiterem Himmel.» Sie sei ab 15 Uhr kurz ausser Haus gewesen und hätte bei der Rückkehr den Unfall mitbekommen, als sie ihr Auto, welches auf dem Parkplatz der Gemeinde stand, verlies. Boss sagt:

Sibylle Boss, Gemeindeschreiberin Villigen, behält auch in Ausnahmesituationen die Nerven. Michael Hunziker (7. November 2014)

«Ich konnte die Situation nicht richtig abschätzen, da ich einfach einen lauten Knall hörte und den Schutt sah, der über das Gemeindehaus in Richtung Parkplatz flog.»

Im Anschluss kümmerte sich Boss um die beiden Mitarbeiterinnen, die den Unfall direkt mitbekommen hatten.

Zudem sei sie mit der Koordination des weiteren Vorgehens mit einem Care-Team, welches für Betroffene im Sinne einer psychosozialen Nothilfe zur Verfügung stehe, beschäftigt gewesen, hätte eine Gesamtinformation an alle Mitarbeitenden erlassen und diverse Telefonate mit der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Aargau geführt. «Die Anteilnahme und die Unterstützung der Gemeinderatsmitglieder war sehr hilfreich und half bei der Bewältigung der Aufgaben, auf die niemand wirklich vorbereitet sein kann», fügt Boss an.

Unfall hat vor allem den Pausenraum verwüstet

Die Gemeindeverwaltung wird aber trotz des entstandenen Schadens für die Bevölkerung geöffnet bleiben. Die Gemeindeschreiberin sagt:

«Die Aufräumarbeiten konnten dank des beherzten Einsatzes der Mitarbeitenden der Gemeindewerke bereits abgeschlossen werden.»

Glücklicherweise habe der Unfall vor allem den Pausenraum verwüstet. Die eigentlichen Arbeitsplätze seien nicht unmittelbar tangiert worden, erklärt Boss.

Besonders der Pausenraum des Gemeindehauses Villigen ist verwüstet worden. zvg/Kantonspolizei Aargau

Die Schadenaufnahme erfolgte am Freitag durch das Architekturbüro André Jacquat Architektur + Baumanagement. Es gehe insbesondere darum, Massnahmen zur Sicherung des Gemeindehauses in die Wege zu leiten und den aus Sicherheitsgründen im betroffenen Raum ausgeschalteten Strom wieder zu aktivieren, so Sibylle Boss. Zur genauen Schadenssumme könnten noch keine Angaben gemacht werden.

Die Kapo Aargau teilte bereits erste Erkenntnisse zur Unfallursache mit: Dieser dürfte einem medizinischen Problem zugrunde liegen. Die Behörde hat ihre Ermittlungen aufgenommen und die Staatsanwaltschaft Brugg-Zurzach beim Verunfallten eine Blut- und Urinprobe angeordnet.

Die Gemeindemitarbeitenden hoffen, dass es dem 80-Jährigen trotz der Schwere der Verletzungen bald besser geht. Boss sagt: «Unsere Gedanken sind beim verunfallten Automobilisten und seinen Angehörigen.»

Auto prallt mit voller Wucht ins Gemeindehaus Villigen. ArgoviaToday