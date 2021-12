Villigen: Was für den Saisonstart des Skilifts Rotberg noch fehlt

Villigen Der Skilift Rotberg ist einsatzbereit – was für den Saisonstart noch fehlt Seit 13 Jahren gibt es den Lift, der auch dieses Jahr am Hang in Villigen aufgebaut ist. Welche Hoffnungen Betreiber Roger Meier für diesen Winter hegt. Carla Honold 03.12.2021, 05.00 Uhr

Im Januar war der Lift am Rotberg zum ersten Mal seit drei Jahren in Betrieb. Severin Bigler (20. Januar 2021)

«Der Skilift wurde schon zum ersten Mal eingeschneit», erzählt Betreiber Roger Meier am Mittwoch am Telefon. Vor zwei Wochen habe er gemeinsam mit einem vierköpfigen Team die Anlage am Rotberg für die aktuelle Saison aufgestellt. Gedauert haben die Arbeiten am Villiger Hang laut Meier nur einen Tag. «Wie im letzten Jahr haben wir die Coronavariante aufgebaut. Das dauert weniger lang.»